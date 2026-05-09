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母親節優惠15間！母親節買一送一媽媽最愛，速食 咖啡 手搖杯買一送一必衝。

母親節買一送一速食超商
2026-05-09 09:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:各品牌提供
編輯 張人尹

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母親節大餐必吃速食優惠、母親節帶媽媽下午茶喝飲料優惠、超商咖啡優惠，編輯張人尹表示，2026母親節優惠15間，媽媽不怕我們亂花錢啦！

母親節優惠，買一送一先衝了！媽媽常掛在嘴上的就是「不要浪費錢、不要亂花錢」，幫媽媽過節也可以又省、又有儀式感。這次窩客島整理2026母親節15間優惠清單，速食買一送一、超商咖啡優惠、手搖杯優惠，讓媽媽不只吃母親節大餐，還有甜點、飲料小確幸，通通跟媽咪一起吃一輪。

▲母親節優惠15間！母親節買一送一媽媽最愛，速食 咖啡 手搖杯買一送一必衝。
▲母親節優惠15間！母親節買一送一媽媽最愛，速食 咖啡 手搖杯買一送一必衝。


麥當勞 母親節優惠

麥當勞母親節優惠買一送一！麥當勞今年延續「晚安 早餐見」企劃，把大家熟悉的媽媽叮嚀變成早餐優惠。這次麥當勞特別在APP推出「豬肉滿福堡買一送一」優惠券，從5/11起分兩波推出，同時在加碼5/8-5/10三天限定六款母親節限定優惠券，包含中薯、迷你Q紫薯、大杯金選美式咖啡通通買一送一，讓速食控小確幸開吃。

全文介紹：麥當勞6大買一送一！麥當勞母親節優惠，滿福堡買一送一 中薯買一送一必搶。
▲麥當勞今年母親節延續「晚安 早餐見」企劃，結合媽媽的早餐提醒與APP優惠活動，打造早餐儀式感。
▲麥當勞今年母親節延續「晚安 早餐見」企劃，結合媽媽的早餐提醒與APP優惠活動，打造早餐儀式感。

漢堡王 母親節優惠

每到母親節慶祝餐廳總是一位難求，甚至還得忍受人擠人的擁擁擠感，這時候選擇去漢堡王外帶一份豐盛大餐回家慶祝，既溫馨又自在。漢堡王推出誠意滿滿母親節優惠，即日起至5月14日，特別祭出超值的雙人套餐。這次主打人氣爆棚的經典堡款，只要299元就能輕鬆帶走兩份主食與豐富點心，算下來最高竟然能省下179元，絕對是今年最有感的過節新選擇。

全文介紹：漢堡王2大優惠！母親節雙人餐現省179元，優惠券15塊雞塊只要99元。
▲漢堡王母親節雙人餐內含經典華堡與各式點心，豐盛組合滿足速食控胃口。(攝影：鄭雅之)
▲漢堡王母親節雙人餐內含經典華堡與各式點心，豐盛組合滿足速食控胃口。(攝影：鄭雅之)

達美樂 母親節優惠

「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」把經典口味搭配火山披薩吃法，選用龍蝦沙拉搭配干貝，再加上起司火山沾醬，主打濃郁與口感層次。達美樂特別在4/13-5/17期間推出外帶半價優惠，每個499元。此外，達美樂個特別打造獨一無二「999 純金火山」，只要在5/17前訂購任一款達美樂母親節限定套餐（寵愛女王套餐／暖心饗宴套餐／佳節歡聚套餐），並達美樂官方活動網站完成登錄，即可獲得抽獎資格，有機會把999純金火山帶回家送給媽咪。
▲達美樂龍蝦舞干貝愛心火山披薩回歸，以龍蝦沙拉與干貝組合打造經典海味口感。
▲達美樂龍蝦舞干貝愛心火山披薩回歸，以龍蝦沙拉與干貝組合打造經典海味口感。

必勝客 母親節優惠

母親節披薩送母親節蛋糕！今年必勝客母親節套餐再升級，一次集結「漢來海港」與「吳寶春麥方店」兩大話題品牌，自即日起推出期間限定聯名套餐，從超豪華的海鮮薩、全新餅皮，到甜點蛋糕通通準備好，讓粉絲在家也能輕鬆準備好一整桌母親節大餐。

全文介紹：母親節不搞怪！必勝客明太子生蠔干貝比薩開賣，母親節蛋糕免費送荔枝玫瑰巴斯克。
▲必勝客推出母親節限定聯名餐點，從主餐比薩到甜點蛋糕完整搭配，讓粉絲輕鬆準備節慶聚餐內容。（攝影：張人尹）
▲必勝客推出母親節限定聯名餐點，從主餐比薩到甜點蛋糕完整搭配，讓粉絲輕鬆準備節慶聚餐內容。（攝影：張人尹）

肯德基 母親節優惠

這次肯德基為了和速食控一起寵愛媽咪，推出多款母親節限定優惠。在5/5起限時7天加碼推出「歡聚分饗桶」超殺優惠，「8塊炸雞 +6顆蛋撻」享優惠價399元。在即日起至5月11日前還有多款加碼優惠，話題新品「開心果脆粒蛋撻禮盒」285元就能嚐鮮，在5/18前還有全天候供應的「愛薯你！薯餅雙入組」$55元、以及「爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒」$488元等多款優惠，不論是正餐、早餐、點心、下午茶通通吃爆。

肯德基 母親節優惠清單

即日起-5/11，「歡聚分饗桶」$399元，（咔啦脆雞x8+原味蛋撻x6 或爆脆無骨雞腿霸x8+原味蛋撻x6 ）
即日起-5/11，「開心果蛋撻禮盒」$285元
即日起-5/18，「爆脆無骨雞腿霸 就醬沾分享盒」$488元
即日起-5/18，「薯餅雙入組」$55元

▲肯德基母親節優惠，399元吃到8塊炸雞、6顆原味蛋撻超划算。
▲肯德基母親節優惠，399元吃到8塊炸雞、6顆原味蛋撻超划算。

摩斯漢堡 母親節優惠

摩斯漢堡位媽媽們準備的母親節禮物超「實際」！摩斯漢堡在5/1-6/30期間推出「奶油萵苣大花束」，每束899元，於活動期間內，消費者至全台12間指定門市預訂，用精美包裝的萵苣花束打造最誠意、最實用的母親節花束。此外，5/15前凡至摩斯漢堡門市向櫃台人員索取「花束傳情摺紙卡」，並在活動期間內完成摺紙活動任務，即可免費兌換中杯摩斯咖啡乙杯，每店限量100杯，送完為止。
▲摩斯漢堡在5/1-6/30期間推出「奶油萵苣大花束」，每束899元，同時滿足儀式感與實用性。
▲摩斯漢堡在5/1-6/30期間推出「奶油萵苣大花束」，每束899元，同時滿足儀式感與實用性。

CoCo 母親節優惠

母親節喝CoCo買一送一！周末準備帶媽媽吃大餐的粉絲，飯後飲料優惠也能喝起來。這次CoCo都可這次連續推出兩波買一送一活動，母親節限定推出咖啡系列買一送一，還有5/13每周三固定登場的好友日優惠，讓粉絲不只陪媽媽過節，也能順便揪同事、朋友一起喝飲料買一送一省荷包。

全文介紹：母親節CoCo買一送一！CoCo西西里果咖4款買一送一，好友日加碼粉角奶茶買一送一。
▲CoCo都可連續推出母親節與好友日優惠，從美式咖啡到粉角奶茶都有買一送一活動。
▲CoCo都可連續推出母親節與好友日優惠，從美式咖啡到粉角奶茶都有買一送一活動。

大茗 母親節優惠

媽媽的「母親節飲料」喝這杯！這次為了讓媽媽在母親節放鬆、chill一下，手搖杯「大茗」特別攜手茶酒品牌Teapsy，在4/27起期間限定推出2款微醺系茶酒飲品「桂花奶青茶酒、桂花蕎麥凍茶酒」，將大茗招牌的茶飲、咀嚼配料變成特調茶酒。這次兩款茶酒手搖杯限時開賣、並且只在一間門市獨家限定，粉絲們一定要衝台中朝聖。

全文介紹：媽媽的母親節飲料！大茗桂花蕎麥凍茶酒 母親節限定開賣，媽媽的大人系手搖杯開喝。
▲大茗母親節推出微醺茶酒飲品，攜手Teapsy打造桂花奶青茶酒、桂花蕎麥凍茶酒限定開賣。
▲大茗母親節推出微醺茶酒飲品，攜手Teapsy打造桂花奶青茶酒、桂花蕎麥凍茶酒限定開賣。

The Ice Cream and Cookie Co. 母親節優惠

IG必拍雲朵棉花糖杯！今年母親節為了讓粉絲送媽媽最可愛、最甜蜜的小花，The Ice Cream & Cookie Co.特別在台灣引進人氣飲品「雲朵棉花糖」主打把甜點做成花朵造型，結合棉花糖、熱可可、冰淇淋，不只外型吸睛，整體吃法也充滿互動感，在木親節檔期登場，讓粉絲們用可愛的棉花糖小花跟媽媽告白。

全文介紹：雲朵棉花糖母親節必喝！The Ice Cream and Cookie Co.棉花糖可可，50元多一球冰淇淋。
▲The Ice Cream & Cookie Co.推出雲朵棉花糖，以花朵造型成為母親節話題甜點選擇。
▲The Ice Cream & Cookie Co.推出雲朵棉花糖，以花朵造型成為母親節話題甜點選擇。

辻半 母親節優惠

母親節就帶媽媽來吃海鮮大餐！超人氣「日本橋海鮮丼辻半」為了迎接母親節到來，研發出完全不同於以往的「黑鮪魚海味蕎麥沾麵」。這款新品特別選用產季最肥美的黑鮪魚，結合了優雅的蕎麥麵形式，讓長輩在享受頂級海鮮的同時，也能感受到清爽不膩口的精緻感。除了有新品登場外，同集團「金子半之助」也同步推出預訂升級優惠，要用最浪漫的紅甘魚玫瑰與飽滿鳳尾蝦，讓全天下的媽媽都能感受到滿滿的儀式感。

全文介紹：訂位就免費升級！辻半黑鮪魚蕎麥沾麵3吃，母親節優惠送紅甘魚玫瑰。
▲日本橋海鮮丼辻半首創黑鮪魚海味蕎麥沾麵，展現華麗極致海味。(攝影：鄭雅之)
▲日本橋海鮮丼辻半首創黑鮪魚海味蕎麥沾麵，展現華麗極致海味。(攝影：鄭雅之)

Krispy Kreme 母親節優惠

配合這次新品上市，Krispy Kreme在4/30-5/2推出LINE好友買一送一活動，購買巧克力奇幻禮盒即贈原味糖霜一盒，同時，針對母親節推出限定口味「馨愛葡萄花語」以葡萄巧克力結合奶油乳酪內餡，再搭配檸檬巧克力與堅果點綴，並且於5/10母親節當日購買指定禮盒同樣享買一送一。Krispy Kreme也在6/5國際甜甜圈日則推出6入或12入禮盒加贈6入原味糖霜，讓甜甜圈控集體吃。

全文介紹：巧克力甜甜圈買一送一！Krispy Kreme世界3大巧克力，健達 好時 明治巧克力甜甜圈買一送一。
▲Krispy Kreme母親節限定馨愛葡萄花語登場，搭配買一送一與國際甜甜圈日優惠活動。
▲Krispy Kreme母親節限定馨愛葡萄花語登場，搭配買一送一與國際甜甜圈日優惠活動。

7-ELEVEN 母親節優惠

統一企業集團集結旗下超過15個品牌，自5月4日起陸續於全台近萬個實體通路，提供超過14萬朵「空運哥倫比亞進口康乃馨」讓粉絲們向媽媽傳情，到7-ELEVEN就能用單支售價120元購買，並且在康是美可用20元加價購，在統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA、星巴克，滿額直接贈一朵。此外，7-11在5/10前更加碼咖啡飲品優惠，大杯濃萃美式、大杯精品美式/拿鐵、梔子花青茶/咖啡珍珠歐蕾等，同品項買2送2，以及大杯濃萃美式與厚乳拿鐵買二送一，咖啡控約媽媽喝咖啡聊是非。

7-ELEVEN 母親節優惠整理

門市優惠（5/10前）：
大杯濃萃美式、大杯精品美式/拿鐵、梔子花青茶/咖啡珍珠歐蕾等，同品項買2送2。
杯濃萃美式與厚乳拿鐵，買二送一。

OPENPOINT行動隨時取線上優惠（5/18前）：
特選美式/特選拿鐵，同品項買5送5 
大杯卡布奇諾/黑糖珍珠撞奶，同品項買5送2
CITY CAFE風味飲系列指定熱飲(好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵)任選買5送2(限量5萬組)

▲統一企業集團集結旗下超過15個品牌，5月4日起提供超過14萬朵「空運哥倫比亞進口康乃馨」向媽媽傳情。
▲統一企業集團集結旗下超過15個品牌，5月4日起提供超過14萬朵「空運哥倫比亞進口康乃馨」向媽媽傳情。

全家 母親節優惠

全家在5/8-5/10期間推出「母親節快樂」優惠活動，買大杯特濃美式/特濃拿鐵、燕麥奶拿鐵以及仙女紅茶等指定飲品，可享第二杯10元優惠。此外，還有本週末的全家康康5優惠，5/12前可享Fami!ce霜淇淋(不限口味)2支55元、芭C檸檬綠(特大杯)2杯75元，以及特大美式/拿鐵任選2杯95元，讓媽媽不論喝咖啡、喝飲料、吃霜淇淋都優惠。

全家 母親節優惠整理

5/8-5/10
指定飲品第二杯10元（特濃美式/特濃拿鐵、燕麥奶拿鐵、仙女紅茶）

5/8-5/12
Fami!ce霜淇淋(不限口味)2支55元

Let’s Tea芭C檸檬綠(特大杯)2杯75元

Let’s Café特大美式/拿鐵任選2杯95元

▲全家母親節推出咖啡第二杯10元、霜淇淋2支55元優惠，趁機吃五桐號聯名「泰式奶茶霜淇淋」。
▲全家母親節推出咖啡第二杯10元、霜淇淋2支55元優惠，趁機吃五桐號聯名「泰式奶茶霜淇淋」。


萊爾富 母親節優惠

為了迎接母親節，這次萊爾富在5月9日至5月11日祭出「大杯特濃美式/特濃拿鐵」同品項買一送一優惠。如果不是咖啡控，也可以選擇「波霸黑糖奶茶」與「恐龍巧克力珍珠歐蕾」任選買一送一。超人氣「果C果昔」指定口味推出原價99元任選兩杯129元優惠，媽媽不論喝咖啡、喝奶茶、還是喝健康果昔，通通超划算。
▲萊爾富在5月9日至5月11日祭出「大杯特濃美式/特濃拿鐵」同品項買一送一等飲品優惠。
▲萊爾富在5月9日至5月11日祭出「大杯特濃美式/特濃拿鐵」同品項買一送一等飲品優惠。

OKmart 母親節優惠

母親節聚會喝咖啡超省！OKmart 在5/9-5/10期間推出「OKCAFE 特大杯莊園級美式／拿鐵」同品項買 2 送 1 優惠。此外，在5/27前更加碼指定飲品2杯90元優惠，活動品項包括「經典可可、靜岡抹茶拿鐵、焙茶拿鐵、錫蘭紅茶拿鐵」等品項，不只母親節有優惠，還能陪媽媽整個5月都喝爆。
▲OKmart 在5/9-5/10期間推出「OKCAFE 特大杯莊園級美式／拿鐵」同品項買 2 送 1 母親節優惠。
▲OKmart 在5/9-5/10期間推出「OKCAFE 特大杯莊園級美式／拿鐵」同品項買 2 送 1 母親節優惠。

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