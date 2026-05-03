雲朵棉花糖母親節必喝！The Ice Cream and Cookie Co.棉花糖可可，50元多一球冰淇淋。

The Ice Cream & Cookie Co.推出母親節甜點「雲朵棉花糖」結合棉花糖、冰淇淋、熱可可成，編輯張人尹表示，母親節就送媽媽可愛又好吃的甜點小花！

IG必拍雲朵棉花糖杯！今年母親節為了讓粉絲送媽媽最可愛、最甜蜜的小花，The Ice Cream & Cookie Co.特別在台灣引進人氣飲品「雲朵棉花糖」主打把甜點做成花朵造型，結合棉花糖、熱可可、冰淇淋，不只外型吸睛，整體吃法也充滿互動感，在木親節檔期登場，讓粉絲們用可愛的棉花糖小花跟媽媽告白。



▲The Ice Cream & Cookie Co.推出雲朵棉花糖，以花朵造型成為母親節話題甜點選擇。



▲The Ice Cream & Cookie Co.雲朵棉花糖於2025/5/8-2025/6/8限時販售，每日限量50份。

雲朵棉花糖造型與吃法亮點一次看

▲The Ice Cream & Cookie Co.雲朵棉花糖以棉花糖圍繞杯口，打造花朵造型吸引粉絲拍照。

期間限定販售與母親節優惠整理

▲The Ice Cream & Cookie Co.雲朵棉花糖結合熱可可與冰淇淋，打造送禮新靈感。

The Ice Cream & Cookie Co. 母親節限定雲朵棉花糖

這次由The Ice Cream & Cookie Co.帶來的「雲朵棉花糖」，最大特色在於將棉花糖圍繞杯口，呈現如花瓣般的造型，視覺上就像一朵可以食用的花。杯中是濃郁滑順的熱巧克力飲，杯口放置一圈炙烤棉花糖，再放上一球每日新鮮製作的冰淇淋，粉絲可選擇冰淇淋口味，口味包含開心果、斑斕、焦糖脆餅、薄荷巧克力、香草與草莓共6種選擇。隨著冰淇淋與棉花糖慢慢融入熱可可中，讓整體口感從綿密到濃厚逐步變化，也讓拍照與品嚐過程更加有趣。The Ice Cream & Cookie Co.這次於2025/5/8-2025/6/8期間，在統一時代百貨台北店限定販售「雲朵棉花糖」，每份售價為288元，每日限量50份，售完為止。針對母親節檔期，品牌也推出2025/5/8-2025/5/10限定優惠，加50元即可多一球冰淇淋，讓粉絲在節日期間有更豐富的甜點享受。販售期間：2025/5/8-2025/6/8售價：每份售價為288元注意事項：每日限量50份，售完為止。