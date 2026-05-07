母親節CoCo買一送一！CoCo西西里果咖4款買一送一，好友日加碼粉角奶茶買一送一。

CoCo都可母親節優惠與好友日買一送一同步登場，包含咖啡系列與粉角奶茶優惠。編輯張人尹表示，CoCo買一送一優惠粉絲必衝。

母親節喝CoCo買一送一！周末準備帶媽媽吃大餐的粉絲，飯後飲料優惠也能喝起來。這次CoCo都可這次連續推出兩波買一送一活動，母親節限定推出咖啡系列買一送一，還有5/13每周三固定登場的好友日優惠，讓粉絲不只陪媽媽過節，也能順便揪同事、朋友一起喝飲料買一送一省荷包。



▲CoCo都可連續推出母親節與好友日優惠，從美式咖啡到粉角奶茶都有買一送一活動。

母親節限定咖啡優惠開喝

▲CoCo都可在2025/5/9-2025/5/10推出母親節優惠，多款指定咖啡與拿鐵同步買一送一。

好友日粉角奶茶買一送一

▲CoCo都可好友日推出粉角奶茶(L)買一送一優惠，粉絲透過官方LINE領券即可享2杯60元。

CoCo母親節買一送一

CoCo 5/13週三好友日買一送一

CoCo都可在5/9-5/10推出母親節限定優惠，活動期間只要到門市臨櫃或透過都可訂點購，就能享指定「咖啡飲品系列」同價位買一送一。這次主打的「西西里手搗檸檬美式」以爆打檸檬搭配咖啡帶出清爽感，「紅柚香檸美式」則主打酸甜果香層次，「職人美式」適合咖啡控提神續命，「粉角生椰拿鐵」則是偏向奶香濃郁派系，通通可以趁買一送一喝起來。除了母親節優惠之外，CoCo都可每周三固定登場的好友日活動也同步開跑。這次2026/5/13推出「粉角奶茶(L)」買一送一優惠，粉絲只要透過CoCo都可官方LINE領券，就能以2杯60元價格入手，平均單杯30元。CoCo都可的粉角主打現煮蜜香風味，搭配阿薩姆奶茶後多了Q彈咀嚼感，也成為不少粉絲固定回購的人氣品項。活動期間：2025/5/9-5/10活動內容：指定咖啡買一送一（西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式、職人美式、粉角生椰拿鐵）任選同價位買一送一。活動期間：2026/5/13 00：00後即可在線上平台領券預訂活動內容：線上領券享粉角奶茶(L)第二杯0元，每人可領2張券(=4杯飲料)。