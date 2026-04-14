母親節不搞怪！必勝客明太子生蠔干貝比薩開賣，母親節蛋糕免費送荔枝玫瑰巴斯克。

必勝客母親節套餐開賣，聯手漢來海港推出海味比薩與荔枝玫瑰巴斯克，編輯張人尹表示，早鳥優惠加碼送甜點，母親節聚餐、母親節蛋糕一次入手。

母親節披薩送母親節蛋糕！今年必勝客母親節套餐再升級，一次集結「漢來海港」與「吳寶春麥方店」兩大話題品牌，自即日起推出期間限定聯名套餐，從超豪華的海鮮薩、全新餅皮，到甜點蛋糕通通準備好，讓粉絲在家也能輕鬆準備好一整桌母親節大餐。

▲必勝客母親節套餐升級登場，聯手漢來海港與吳寶春麥方店，主打海鮮比薩與蛋糕一次準備完成，打造在家聚餐新選擇。（攝影：張人尹）



▲必勝客推出母親節限定聯名餐點，從主餐比薩到甜點蛋糕完整搭配，讓粉絲輕鬆準備節慶聚餐內容。（攝影：張人尹）

漢來海港聯名兩款海味比薩登場

▲必勝客攜手漢來海港推出明太子生蠔干貝比薩，結合多款海鮮食材與明太子醬，打造層次豐富的海味口感。（攝影：張人尹）

荔枝玫瑰巴斯克甜點同步登場

▲必勝客荔枝玫瑰巴斯克提供8吋與小顆版本，搭配加購價格設計，讓粉絲依聚餐需求選擇適合尺寸。（攝影：張人尹）

這次「必勝客」與「漢來海港」合作推出兩款主打海鮮食材的比薩，其中「明太子生蠔干貝比薩」結合生蠔、干貝與鳳尾大蝦，再搭配明太子醬與櫛瓜，呈現多層次口感，同時可加價升級全新「蛤蜊濃起司火山熔岩餅皮」，相當於把海鮮濃湯直接沾著吃。另一款「巨魷海鮮宴愛心比薩」則以愛心造型呈現，搭配整隻魷魚、鮑魚與大蝦等海鮮，一眼就超澎派。甜點部分由必勝客與「吳寶春麥方店」合作推出「荔枝玫瑰巴斯克」，將玫瑰荔枝風味融入乳酪蛋糕中，並選用黑葉荔枝果肉，搭配花香調性呈現清爽風味。這次必勝客提供8吋、以及小顆蛋糕限量販售，8吋單點999元，加購價699元，小顆蛋糕則單點199元，加購價179元，讓粉絲們不論想要大氣母親節蛋糕，或是簡單吃甜點都能有選擇。





套餐優惠加碼早鳥贈甜點

▲必勝客母親節甜蜜小套餐與人氣套餐同步登場，結合比薩與點心飲料，提供不同人數聚餐搭配方案。（攝影：張人尹）

必勝客2026母親節限定 明太子生蠔干貝比薩

在優惠規劃上，「必勝客」推出兩款母親節套餐，單個比薩的套餐「母親節甜蜜小套餐」888元起，還有多人聚餐推薦的「母親節甜蜜人氣套餐」1,259元起。只要在早鳥活動期間4/14-4/30完成取餐，還可獲得「荔枝玫瑰巴斯克小顆」，讓粉絲們提早回家跟媽媽一起開吃。

販售期間：2026/4/14起至2026/5/25 (或售完為止)

販售方式：原價949元，外帶單點特價499元

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP





必勝客2026母親節限定 蛤蜊濃起司火山熔岩餅皮

販售期間：2026/4/14起至2026/5/25 (或售完為止)

販售方式：限大比薩加購升級，加購價199元

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP





必勝客2026母親節限定 巨魷海鮮宴愛心比薩

販售期間：2026/4/14起至2026/5/25 (每店限量15份，實際供應狀況以各店為主，售完為止)

販售方式：單點1,049元，PK APP限定嚐鮮價999元

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP





必勝客2026母親節限定 吳寶春聯名 荔枝玫瑰巴斯克 8吋

販售期間：2026/4/14起至2026/5/25 (全台限量六千顆，售完為止)

販售方式：單點999元，加購價699元

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP





必勝客2026母親節限定 吳寶春聯名 荔枝玫瑰巴斯克(小顆)

販售期間：2026/4/14起至2026/5/25 (全台限量一萬顆，售完為止)

販售方式：單點199元，加購價179元

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP





必勝客2026母親節限定 母親節甜蜜小套餐

販售期間：2026/4/14起至2026/5/25，4/30前取餐再加碼贈送吳寶春聯名「荔枝玫瑰巴斯克(小顆)」(原價199元)

套餐內容：明太子生蠔干貝大比薩1個+芝心腸6個+原萃1.25L，早鳥再送吳寶春聯名「荔枝玫瑰巴斯克(小顆)」(原價199元)

販售價格：888元起

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP





必勝客2026母親節限定 母親節甜蜜人氣套餐

販售期間：2026/4/14起至2026/5/25，4/30前取餐再加碼贈送吳寶春聯名「荔枝玫瑰巴斯克(小顆)」(原價199元)

套餐內容：明太子生蠔干貝大比薩1個+外帶大比薩/外送小比薩1個+芝心腸6個+大份薯金幣+原萃1.25L，早鳥再送吳寶春聯名「荔枝玫瑰巴斯克(小顆)」(原價199元)

販售價格：1,259元起

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP