台南景點推薦必去7選！粉紅花旗木花海步道盛開，編輯鄭亦庭表示：復古勝利號必搭。

台南景點推薦必去7選！玩台南只走古蹟太可惜，台南景點也有可以打卡、適合親子全家一起遊玩的去處，窩客島這次幫你整理7個台南景點，從春季必拍的花旗木花海步道、迷你勝利號五分車，到台南親子景點等，下次玩台南不妨就把這幾個台南景點加進行程裡。



▲台南景點推薦7選！粉紅花旗木花海步道、復古勝利號，台南景點必玩推薦。



▲台南景點推薦7選！粉紅花旗木花海步道、復古勝利號，台南景點必玩推薦。





台南自然景點推薦：玥園思親步道、頂山賞鳥亭

位於台南玉井的「玥園思親步道」擁有上百株花旗木，每年四月綻放粉、黃、白三色花旗木，浪漫粉紅花海步道是IG美拍必去的景點之一；七股「頂山賞鳥亭」的廢棄鹽灘因乾涸呈現壯闊的龜裂奇景，枯萎海茄苳配上落日餘暉，整個荒涼景色看起來超魔幻，想要拍出特別打卡照就來這。





玥園思親步道 位置資訊

地址：臺南市玉井區116號

完整介紹由部落客「婗媽」於窩客島分享：台南市玉井區花旗木盛開之美：台南玉井玥園思親步道，雙色花旗木浪漫登場！





頂山賞鳥亭 位置資訊

地址：臺南市七股區

完整介紹由部落客「阿萍阿裕玩樂誌」於窩客島分享：【台南.七股】「頂山賞鳥亭」大自然鹽灘龜裂奇景|彩霞夕照下的荒涼大地讓人驚艷的熱拍景點



▲台南自然景點推薦！台南玉井玥園思親步道粉色花旗木花海，每年4月盛開。(攝影：部落客 婗媽)



▲台南自然景點推薦！頂山賞鳥亭廢棄鹽灘因乾涸呈現壯闊的龜裂奇景，來台南要去過。(攝影：部落客 阿萍阿裕玩樂誌)





台南親子景點推薦：頑皮世界野生動物園、十鼓文創園區

帶小孩或使全家一起玩台南，想找台南親子景點的話，首推「頑皮世界野生動物園」不僅能近距離餵食水豚、看狐獴，還能見到罕見的科摩多龍，夏季更會開放水樂園讓大家玩，想要玩一整天不是問題；而「十鼓文創園區」則將舊糖廠化身魔法世界，神祕的飛天書廊道與魔法列車就像哈利波特場景般，園區還有極限設施、震撼鼓藝表演，讓你打卡拍美照，也能在園區玩個勁興。

頑皮世界野生動物園 位置資訊

地址：臺南市學甲區

電話：06-781-0000

完整介紹由部落客「那倆人玩樂人生」於窩客島分享：台南市學甲區台南頑皮世界野生動物園｜兒童節玩樂首選，帶孩子一起探索野生動物園！





十鼓文創園區 位置資訊

地址：臺南市仁德區文華路二段326號

電話：06-266-2225

完整介紹由部落客「愛麗森」於窩客島分享：親子旅遊 情侶約會都適合！十鼓文創園區魔法工廠超美，飛天書廊道必拍。

▲台南親子景點推薦！頑皮世界野生動物園能近距離餵食水豚、看狐獴。(攝影：部落客 那倆人玩樂人生)



▲台南親子景點推薦！十鼓文創園區神祕的飛天書廊道與魔法列車就像哈利波特場景般，園區還有極限設施可以玩。（攝影：部落客 愛麗森）





必去台南景點推薦：新營鐵道文化園區、安平出張所、十果文創園區

鐵道迷必訪的「新營鐵道文化園區」，曾是糖鐵五分車客運的重要地，目前有外型復古迷你的「勝利號」五分車，內部色調採清新蒂芬妮綠，還有專業導覽帶你了解歷史文化，「十果文創園區」共有三大園區，有咖啡與烘豆體驗、碾米廠歷史展示、買農特產伴手禮，最後必拍水果箱打卡點，「安平出張所」不只是日式古蹟，可以DIY12花神誕生鹽御守，還有淨化過的「祈福鹽池」讓你現場裝起來。





新營鐵道文化園區 位置資訊

地址：臺南市新營區中興路42號

電話：06-632-4570

完整介紹由部落客「旅咖 」於窩客島分享：台南景點新營鐵道文化園區！勝利號五分車時刻表與票價一次搞懂。





十果文創園區 位置資訊

地址：臺南市東山區中興路1號1 樓

電話：06-680-2816

完整介紹由部落客「夫子」於窩客島分享：台南東山最新景點 十果文創園區 開箱





安平出張所 位置資訊

地址：臺南市安平區古堡街196 號

電話：06-391-0562

完整介紹由部落客「企鵝」於窩客島分享：台南．安平區．旅遊拍照新景點．安平出張所．12花神の誕生鹽御守、可愛水豚鹽工同遊趣！



▲必去台南景點推薦！新營鐵道文化園區必搭復古迷你的「勝利號」五分車，內部色調採清新蒂芬妮綠。(攝影：部落客 旅咖）



▲必去台南景點推薦！日式古蹟「安平出張所」有各種顏色的鹽，可以DIY誕生鹽御守。（攝影：部落客 企鵝）

新開幕百貨、美術館也要去過

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