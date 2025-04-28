玥園思親步道：台南玉井雙色花旗木！

台南玉井花旗木：玥園思親步道

台南市玉井區116號｜手機Google帶路

免費入園：延路不難停車(車少的話都會有機會~哈)，但入口只能一台車進出！

拍攝日期：2024.4.20

玥園思親步道：台南玉井花旗木正開

這次台南旅遊並沒有安排景點，主要就是住飯店、吃吃美食這樣，臨時搜尋景點，剛好發現花旗木正是花期滿開的時後，因此就順道「繞過來」看看！

台南花旗木有二個地方可以踩點唷！

一個是「玥園思親步道」，一個是「金砂里花旗木步道」，因為比較喜歡玥園思親步道左右相間的花旗木廊道，加上比較沒那麼熱門人應該不多，因此就鎖定他為目標。如果不嫌麻煩或想收集二個點都可同一天安排！

玥園思親步道：如何停車？

跟著Google導航行駛鄉間小路到玥園也不會迷路！

開到▼這個路口時左轉往前開不用3分鐘就到能到了！

但因為我們到的時候，車子剛好較多輛進出，導致婗爸沒什麼耐心，於是「八庫」停在外圍空地。

▼盡頭就是上面照片的路口，這段小路只能融入一台車的寬度，車一來，行人都得讓路的那種！

但其實只要等一下的話，車子直接開進來最方便▼這裡就是目的地了，我們因停在外圍，大概要走1~20分左右，加上大熱天的，最好撐把雨傘比較舒服！

跟婗爸出遊停車就很麻煩，他不喜歡跟人搶或等候，寧可停遠一點～哈！我們就當運動嘍～

好羨慕旅人的長鏡頭，站在下面往上拍應該很好看啊～

延路的風景都是田園蔬果風光

左邊是火龍果園

木瓜、芭焦樹也不少

玉井最有名的水果就是芒果啦～可以看到不少正在發育的它們!

可可愛愛的小小兵桶

重機也愛的美攝集散地

到訪的這一天，發現非常多的重機騎士前來拍攝大片，婗爸還被一個當地阿北問「啊！今天怎麼這麼多人來這裡？」「啊！你們是來看什麼？」顯然阿北不懂年輕人對網美景點是如此瘋狂啊～

黃、粉、白相間的花旗木本尊很美，花廊大概就操場直線跑道這麼長吧！雖然不大，但密集度算不錯。

黃色花旗木就入口這一株，不管是黃或粉白都好美！

寄託對母親思念的思親步道

「玥園」是一位企業家「王仁追」返鄉栽種上百株的「泰國櫻（花旗木）」，以思念母親為由、並以母親與自己名字結合來命名，讓玥園成為他們的共同回憶，開放大家自由享受這遍美麗的花廊！是不是很幸福。

之所以選擇玥園思親步道作為景點，也是因為這裡的風景讓我感到一絲溫度，是我喜歡的樣子。

花旗木、櫻花傻傻分不清？

婗媽：花旗木、櫻花哪個美？

婗爸：花旗木近看比櫻花美，但遠看的話，櫻花比較好看！

婗媽：我也這麼覺得，花旗木遠看的枝節比較分散

阿婗：它不就跟櫻花長的一樣嗎？

哈哈！是說，拍起來是真的蠻像的，這次的到訪，似乎滿足許久不見的櫻花林，讓我也很滿足！

花旗木並非假扮的天使，它擁有自己的氣場。

這台歐都麥好CUTE，他們也是專程來替機車拍美照，阿婗說，他有很多同學也都會這樣，原來，現在年輕人流行這一味，不是寵物就是機車。

接下來，就是我們的寫真紀錄啦～大家可以先PASS XD！

花旗木的花比較大朵，也比較散開，枝葉群聚，所以看起來是一束束的結合，景深打開其實分不出是花旗木還是櫻花，所以，若是花期正當時，真的也是很好拍美照的花種耶！

倆父女的合照，每次都笑婗爸是木頭後，他就會開始變嘴臉，阿婗在我們面前是演技派的喜劇演員！

最喜歡拍他們了。

花旗木的浪漫，連婗爸都懂！

原本以為婗爸會嫌棄的景點，雖然說，我們沒有一定要追著花海，但是即然有經過又是花期盛開，繞進來也無仿！

婗爸也蠻享受當下的氛圍，不急不躁，覺得這一片花海也真的很厲害、㮔的很好，覺得更厲害的是「網路鄉民」，讓不起眼的小鄉間帶來這麼多人氣！

玥園下的紅頂屋也是必拍的角度

對焦不到的小白車

老夫老妻的裝模作樣

我們年紀雖然即將過半百，但感情也越來越好，都懂得怎麼讓彼此擁有舒服的狀態、平衡的心態！

夏天真的不大適合戴中空帽，頭皮容易被曬傷，回家後會發癢，狂噴頭皮養髮與舒緩液！

老男人的獨白

很喜歡這個景

花旗木的花芯是粉橘色的花包，極可愛的。

L型的花旗木園區，其實可以待個半小時～一小時，雖然頂著大太陽，但四月份的樹蔭下還是擁有蠻舒服的溫度。

阿婗的新髪型好看嗎？

好想再幫她燙一下頭髮…

不期而遇的花旗木「玥園思親步道」，婗媽覺得蠻美的，走路進來其實也蠻不錯，可以享受田鄉間的不同景色，喜歡追花的朋友，可以來！

同場加映

逛完正熱，可以到這裡開車約二分鐘車程，評價不錯的【玉井冰棧芒果冰】，吃冰納涼上廁所休息是不錯的選擇唷！