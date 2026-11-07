神級椰奶咖啡冰沙南港也有！越南共咖啡南港首店開了，送不織布袋、必喝推薦要看

編輯 鄭雅之 表示：南港上班族也有椰奶咖啡冰沙！就是越南超紅的平價星巴克「共咖啡」開到南港了～

許多旅人飛往河內或胡志明市一定要朝聖的傳奇名店「越南共咖啡」，這回首度進軍台北南港中信金融園區插旗。現場不僅端出橫掃社群的招牌咖啡，更貼心準備了熱騰騰的道地熟食，讓南港軟體園區周邊的上班族與美食愛好者，不用出國就能沉浸在東南亞度假氛圍中。



▲手拿一杯人氣第一名的越南共咖啡椰子咖啡冰沙，經典軍綠色外帶杯質感滿分，成為南港上班族打卡必備下午茶。(攝影：鄭雅之)

▲越南共咖啡菜單必喝三大排行一次登場，包含人氣第一的椰子咖啡冰沙、帶有八角肉桂香氣的椰子Pho咖啡冰沙，以及乳香細緻的經典越南白咖啡。(攝影：鄭雅之)





人氣必喝款推薦這樣點

來到這裡一定要先鎖定人氣排行榜冠軍的「椰子咖啡冰沙」，細緻爽口的椰乳冰沙融合了深焙咖啡液，口感綿密甘甜。想要挑戰味蕾驚喜的吃貨，可以嘗試注入八角與肉桂香氣的「椰子Pho咖啡冰沙」，或是點一杯乳香細膩的「經典越南白咖啡」，感受老派情調。



▲連韓劇都抵擋不住魅力的人氣排行榜冠軍椰子咖啡冰沙，以濃醇椰奶交融特調咖啡，入口細緻沁涼超消暑。(攝影：鄭雅之)





南港中信新門市開幕專屬好康

全新據點正式落腳南港中信金融園區A棟1樓，於2026年11月4日熱鬧開門迎賓。為了回饋熱情等候的粉絲，門市在開幕期間規畫了限時回饋，只要在活動期間點購任一杯飲品，並加購酥脆飽滿的「越南法國麵包」，就能直接免費帶走質感極佳的品牌限定不織布袋乙個。



▲越南共咖啡進駐台北南港中信金融園區，除了帶來招牌椰子咖啡冰沙，也端出越南法國麵包等輕食，成為上班族午餐與下午茶首選。(攝影：鄭雅之)

越南共咖啡 南港中信店 店家資訊

門市地址：臺北市南港區經貿二路166號1樓（南港中信金融園區A棟1樓）





越南共咖啡 南港中信店 開幕優惠

優惠內容：2026年11月6日至11月7日期間，凡至門市購買任一飲品，加購越南法國麵包乙份，即可免費獲贈品牌限定不織布袋乙個，數量有限，送完為止。





咖啡控都喝的話題新品！

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