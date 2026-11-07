神級椰奶咖啡冰沙南港也有！越南共咖啡南港首店開了，送不織布袋、必喝推薦要看

編輯 鄭雅之 表示：南港上班族也有椰奶咖啡冰沙！就是越南超紅的平價星巴克「共咖啡」開到南港了～
許多旅人飛往河內或胡志明市一定要朝聖的傳奇名店「越南共咖啡」，這回首度進軍台北南港中信金融園區插旗。現場不僅端出橫掃社群的招牌咖啡，更貼心準備了熱騰騰的道地熟食，讓南港軟體園區周邊的上班族與美食愛好者，不用出國就能沉浸在東南亞度假氛圍中。
人氣必喝款推薦這樣點
來到這裡一定要先鎖定人氣排行榜冠軍的「椰子咖啡冰沙」，細緻爽口的椰乳冰沙融合了深焙咖啡液，口感綿密甘甜。想要挑戰味蕾驚喜的吃貨，可以嘗試注入八角與肉桂香氣的「椰子Pho咖啡冰沙」，或是點一杯乳香細膩的「經典越南白咖啡」，感受老派情調。
南港中信新門市開幕專屬好康
全新據點正式落腳南港中信金融園區A棟1樓，於2026年11月4日熱鬧開門迎賓。為了回饋熱情等候的粉絲，門市在開幕期間規畫了限時回饋，只要在活動期間點購任一杯飲品，並加購酥脆飽滿的「越南法國麵包」，就能直接免費帶走質感極佳的品牌限定不織布袋乙個。
越南共咖啡 南港中信店 店家資訊
門市地址：臺北市南港區經貿二路166號1樓（南港中信金融園區A棟1樓）
越南共咖啡 南港中信店 開幕優惠
優惠內容：2026年11月6日至11月7日期間，凡至門市購買任一飲品，加購越南法國麵包乙份，即可免費獲贈品牌限定不織布袋乙個，數量有限，送完為止。
咖啡控都喝的話題新品！
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