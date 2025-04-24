

帶小企鵝來逛安平新景點—安平出張所！！

以前來安平必逛的夕遊出張所休息了好陣子，終於更名並斬新開幕！！

以前超愛拍裡面的生日鹽，這陣子看到許多IG客分享，感覺跟以前很不一樣～

重點！！有小企鵝喜歡的水豚，二話不說安排一個一日遊逛安平出張所。



安平出張所源自日治時期的鹽務管理機構，

於1922年在安平設立了安平出張所（原臺灣總督府專賣局臺南支局安平分室）

帶領大家見證白年的鹽業歷史～

昔日是鹽業工廠的安平出張所，光復後改為員工宿舍，優雅的日式建築保留完整，

經過古蹟活化管理後，轉為安平的特色景點，是來安平必遊的景點之一！！



12花神の誕生鹽御守

結合12個月份的12花神の誕生鹽御守，可以自行DIY色系生日鹽祈福，

不論是買來自用或送人都很適合，每個月份都有不同種類的花神作為代表，

所以跟鵝拔、小企鵝各挑自己月份的御守袋，準備裝入自己的生日鹽。



將31日誕生鹽裝入御守即可完成好看又實用的專屬御守～



除了DIY生日鹽御守，有好聞中藥香的水豚香包也很實用，

不同的顏色有不同的含義，最近鵝拔很喜歡水豚系列的周邊，必入手了XD



祈福鹽池，已經淨化過的鹽，可以自選喜歡的袋子裝起來，

在日本，淨化的鹽可是有驅邪避凶的作用，後來拿來擺放於玄關。



安平出張所除了御守當伴手禮～

來府城，美食當然更是不能錯過的！！

好吃的果乾跟花茶包一次購足，還可以試喝試吃，喜歡再入手。



安平美食伴手禮不能錯過的美味蝦餅～

安平出張所的蝦餅好吃又好玩？！

蝦餅口味自己搖！！

用五行金木水火土的概念推出各種口味的椒鹽，將調味料撒入原味蝦餅內～

搖一搖就是可口美味的蝦餅！！

五行椒鹽除了蝦餅調味外，家中料理需要也可以^^



還有得記中藥舖跟阿添測字可玩跟拍照～



魔法水晶DIY，生日鹽可以DIY ，想要製作療癒專屬的魔法水晶吊飾，

安平出張所通通有，選想要大小的空瓶裝入喜歡的水晶礦石即可。



玩累了想要休息，安平出張所提供了可以休憩，也可以辦團體活動的空間，

還有古裝可以打扮拍照，小小朋友要抓周也可以提前預約。



內用環境舒適～非常適合拍照！！

我超愛日光映入室內的光線，

吃著簡單的輕食，品嚐飲品，讓身心靈好好地放鬆。



安平出張所的“麥“點！！

超可愛的水豚鹽工大麥與栗子～

可以跟大麥跟栗子來一場親密接觸唷！！

不過，因為牠們還是小朋友，接觸的時候要放輕動作，避免水豚驚嚇過度^^

工作人員會在現場說明，大麥個性比較大方，

栗子比較膽小，所以餵食成功機率相對的比大麥低。

後來是有成功餵食到栗子～YA！！

天氣熱的時候～牠們就會跑去水裡納涼～

邊吃邊游泳～好不暢快XDDDDD

摸大麥的時候會炸毛，據說是舒服的表示，會舒服到眼睛都瞇起來了。

目前水豚還是小寶寶唷，所以怕生，

等他們準備好，安平出張所會再開放預約互動唷！！

詳請請持續關注安平出張所粉絲團唷～

店家粉絲團：



看看可愛的大麥＆栗子吃東西的模樣超療癒的^^



有好玩的DIY12花神の誕生鹽御守跟魔法水晶，

還有可愛的水豚鹽工可以拍照摸摸～

重新開幕的安平出張所適合全家大小走訪，來台南安平觀光，

安平出張所勢必遊玩的景點之一！！

安平出張所

電話：06-3910562

地址：台南市安平區古堡街196號

營業時間：週一到週日：10:00-18:00

店家粉絲團：