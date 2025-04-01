台南的頑皮世界野生動物園是那倆人趁著國旅三折券來的，

打完折的門票實在太便宜了拉，雖然是平日，但那倆人可以為了玩而請特休XD

用國旅門票三折券真的很便宜，三個人的門票才300多而已，

是原本票價的1/3左右，趁著平日來玩超划算的。

Linda國小時有來過頑皮世界野生動物園，距離現在也快20年XD

現在帶小沙米來，對這裡卻一點印象也沒有XD

(此篇文章已3年前XD)

一進園區回憶才慢慢湧進，但印象沒有很深刻，

因為那時Linda全家出門玩，但照片真的很少拍，

後來都是聽Linda媽講，才知道有去過，但真的印象很模糊阿XD

這隻長冠八哥會回應人耶，小沙米那時有叫牠，八哥就大叫回應，

小沙米就在這裡停留跟牠玩了好一陣子，瘋狂叫不停呢XD

接著我們就往園區走囉，看到一堆粉嫩的大紅鶴，

遠遠看蠻漂亮，近看也太多隻了，看到一半才發現他們在打架XD

沒想到紅鶴的品種竟然有6種，Linda還以為只有一種而已XD

頑皮世界的水豚君是可以近距離互動接觸的，

不過需要預約購買體驗票，一人不含門票還要200元，只有半小時互動體驗，

如果要在圍籬外餵食牧草或蔬菜請在園區內購買，

因為那倆人沒有做足功課，所以只在圍欄外看看而已。

Jason當天還在長臂猴區等了這個畫面等了很久，

因為長臂猴都躲在樹洞中，只聽到叫聲，完全看不到牠。

孔雀們則是四處遊蕩，因為他們沒有被侷限住，所以在園區中四處闖蕩~

這張照片是大孔雀帶著小孔雀遊走，真的也太可愛了~

一直往園區的後面走了過去，

Jason表示，這個園區還頗大的，每站都能看見不同的動物。

這裡很適合帶小朋友來認識動物的，基本上可以玩上一整天。

還記得那天小沙米看見條紋黑白相間的迷你馬，大聲說：是乳牛耶XD~

可愛的童言童語，真的快讓那倆人笑翻了~

園區裡有一些動物區是供遊客進入與動物近距離拍照的，

不過建議小朋友一定要有大人的陪同喔，

而且保有一定的距離，不要攻擊小動物。

園區裏頭除了有超小隻的諸如山羊外，還有超大隻的山羊，

近距離看真的很震撼，體積與一般馬、羊一樣高大。

如果玩累了，想休息吃點心、吃正餐，

這裡選擇野蠻多樣的，園區內有3間餐廳可以選擇。

園區還有一區是仙人掌區，但焦點都在旁邊的狐蒙身上，

沒錯就是超可愛的狐蒙，他們平時都習慣站立著觀望，

以前都只有在卡通頻道裡看過牠們，沒想到本尊也是麼的卡哇伊~

園區裡還設有水樂園，目前只開放假日時段，平日則沒有開放，

而且玩水也是夏天季節限定，冬天則沒有開放。

白鵜鶘可以看到他的嘴巴特別長，休息的時候把身體壓的非常低，

他的隔壁是鱷魚，不過鱷魚躲在玻璃櫃休息，拍不到。

而白鵜鶘的另一邊則是全世界最大的蜥蜴-科摩多龍。

近看外觀長得跟鱷魚有點相像，但不知道牠是在休息還是生病，

看起來病懨懨的動也不動。

想不到園區裡還有企鵝，還可以看到企鵝游泳，真的很可愛~

頑皮世界野生動物園

地址：台南市學甲區三慶里頂洲75-25號

聯絡電話：06-7810000

營業時間：09:00-17:00