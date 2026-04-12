2026全台親子旅遊推薦！統一渡假村線上旅展兒童1+1免費，深度體驗新竹賞螢與谷關溫泉。

春季是親子自然探索的最佳時機，統一渡假村透過線上旅展大幅降低家庭出遊門檻。資深編輯李維唐表示，這種「兒童1+1免費」搭配「數位排毒」的策略，精準抓住了現代家長希望平衡預算與孩童成長教育的需求，將住宿轉化為深度的自然教室。

隨著春意漸濃，家長們開始尋覓能讓孩子盡情放電、大人得以舒壓的旅遊目的地。統一渡假村近期推出2026春季線上旅展，以極具誠意的兒童1+1免費政策切入親子市場。即日起至2026/5/31，新竹馬武督一泊一食豪華雙人房平日只要5280元起，台中谷關和洋雙人房則為5880元起。這項超狂優惠不僅包含房型升等，更直接贈送一位12歲以下及一位未滿6歲幼童免費入住，讓家庭旅遊在享受高品質之餘，更輕鬆兼顧預算，將省下的開支轉化為豐富的玩樂回憶。

▲統一谷關渡假村在靜謐的山林夜色中，以溫暖燈飾點綴出浪漫且療癒的度假氛圍。圖／統一渡假村提供；窩客島整理

▲統一馬武督室內寬廣的球池遊樂區，繽紛色彩與多樣化設施打造出孩子的室內玩樂天堂。圖／統一渡假村提供；窩客島整理

新竹馬武督數位排毒：從螢火蟲秘境到多層次闖關冒險

對於深陷螢幕誘惑的孩子來說，新竹馬武督是一座巨大的自然教室。2026年推出的多層次冒險活動，透過由靜至動的全面規劃，帶領住客重拾探索樂趣。孩子們可以參與星座闖關與掃碼挑戰，在遊戲任務中獲得滿滿成就感，也能在夢幻的造夢美拍場景中，穿上精緻服飾化身為黑桃皇后或紙牌士兵，留下風格獨具的攝影紀錄。



當夜幕低垂，真正的重頭戲才剛開始。4/26至5/17期間，渡假村加碼推出季節限定的賞螢漫遊，由專人帶領家庭探訪螢火蟲秘境，親眼目睹點點微光裝飾星空的天然景致。此外，燒腦的解謎之夜則讓親子化身偵探，一同拆解怪盜留下的謎團。從早到晚不間斷的行程，讓兩天一夜的度假時光顯得無比充實且難忘。

▲統一馬武督季節限定的夜間賞螢活動，讓全家人在靜謐秘境中探訪閃爍綠光的螢火奇景。圖／統一渡假村提供；窩客島整理



台中谷關感官療癒：白鹿吊橋、碳酸氫鈉泉與郵寄幸福儀式

若追求的是放鬆與儀式感，台中谷關則是理想首選。駕車前往飯店的途中，沿途層疊的山巒與大甲溪畔的白鹿吊橋，為旅程揭開療癒的序幕。入住後，除了沉浸在著名的碳酸氫鈉泉（美人湯）中洗滌疲憊，豐富的戲水設施與專為兒童設計的碰碰船，更是孩子們最愛的清涼天堂。



谷關館特別強調旅行的溫情延伸，夜間安排了超萌毛巾郵差狗DIY活動，親子可以一同動手創作，隨後在房內寫下明信片。這份滿載旅行感觸的心意，將由渡假村協助代寄，讓溫暖的記憶在數日後隨信件抵達家門，將山林裡的幸福無限延展至日常生活。

▲前往統一谷關途中必經的白鹿吊橋，橫跨大甲溪的壯闊美景是家庭客最愛的打卡景點。圖／統一渡假村提供；窩客島整理

漫步八仙山芬多精：在十文溪與油桐林間尋回純粹節奏

退房後的早晨，推薦將足跡延伸至鄰近的八仙山森林遊樂區。這裡擁有隨著季節變換色調的輕裝步道，非常適合全家老小共同健行。在漫步過程中，旅人能尋訪清澈的十文溪，穿梭於油桐林與竹林之間，感受山風的洗禮與大自然的純淨芬多精。 統一渡假村此次春遊規劃，成功結合了住宿優惠、自然生態與手作體驗，打造出一站式玩好玩滿的深度假期，讓親子間的每一分鐘，都成為值得珍藏的生命環節。

▲馬武督渡假村擁有廣大的綠意草皮，非常適合親子共同奔跑、享受大自然的陽光活力。圖／統一渡假村提供；窩客島整理 ▲專為幼童設計的繽紛大型浮具與戲水設施，為谷關的泡湯之旅增添更多歡樂笑聲。圖／統一渡假村提供；窩客島整理

2026統一渡假村春季線上旅展

活動時間：即日起至2026/5/31 。

活動內容：