大巨蛋中信兄弟音樂祭VIP套票開賣攻略！韓團卡司、限量沙發席與萬元機票抽獎全解析。

體育賽事結合娛樂表演已成為新型態的奢華生活指標。資深編輯李維唐表示，易遊網透過精準的市場洞察，將大巨蛋稀缺的VIP席位轉化為具備高情感價值的旅遊產品，不僅滿足球迷對舒適觀賽的需求，更成功將棒球文化推向精品娛樂化 。

近年來台灣掀起一波體育與娛樂深度結合的消費熱潮，這種跨界體驗已成為當代生活風格的重要組成部分。易遊網在2025年首度與中信兄弟棒球隊聯手，推出未對外公開銷售的尊榮VIP席位，當時創下8場主題日全數秒殺的輝煌紀錄。延續這股高漲的運動娛樂氣氛，今年雙方二度強強聯手，針對即將在5月22日至5月24日於臺北大巨蛋盛大舉辦的《龍角散草本喉糖CHANNEL B棒球音樂祭》推出首波合作。易遊網獨家尊榮VIP席套票預計於4月10日中午12點正式在官網與APP同步啟動限量開搶，提供熱愛棒球與流行音樂的消費者一個極致舒適的複合式感官體驗。

▲VIP席位於3樓三壘側，坐擁俯瞰全場的開闊視野，並配置舒適沙發座椅與專屬出入口 。圖／易遊網提供；窩客島整理



棒球音樂祭卡司規格大進化，K-POP韓團與實力歌手輪番震撼大巨蛋

今年的中信兄弟主題日《龍角散草本喉糖CHANNEL B棒球音樂祭》已全面升級為獨立運行的品牌音樂盛事，無論是卡司陣容或舞台硬體規模，皆朝向國際音樂節水準進化。為期三天的活動內容極具層次，首兩日由華語實力派歌手與新生代男團、話題女團接力演出。最受矚目的最後一日，則邀請到韓國鐵肺歌后、人氣男團以及睽違多年再度來台的重量級男歌手擔綱壓軸。這種結合場上熱血對戰與場下高能量音樂表演的安排，不僅打破傳統體育競賽的框架，更實現了「一張票、雙重享受」的休閒生活提案，勢必成為2026年度最具話題性的體育娛樂盛典。

獨步全台的尊榮觀賽視角，沙發區與VIP專屬通道定義看球新美學

為了提供與大眾席位完全不同的觀感體驗，易遊網此次將VIP區規劃在平時不對外販售的臺北大巨蛋3樓三壘側。這裡具備俯瞰球場的絕佳開闊視野，能夠無死角地將全場賽況與表演舞台盡收眼底。硬體方面則捨棄了傳統塑料折疊椅，全面配置舒適的沙發式座椅與活動式專屬桌面，讓球迷能以最放鬆的姿態享受球賽。此外，VIP區設有專屬的出入口通道，能讓進場流程更加從容優雅，免去一般排隊久候之苦。套票內容除了包含珍貴的主題日門票外，更貼心附贈限量紀念Tee、燈控手環，以及現場無限供應的酒精與軟性飲料，將觀賽質感提升至全新境界。

▲套票球迷還有機會參與特別抽獎，將球星簽名球衣、紀念球及啦啦隊簽名大球帶回家收藏 。圖／易遊網提供；窩客島整理

近距離接觸超人氣啦啦隊，萬元機票與球星簽名球衣限量大方抽

除了硬體設備的升級，這項尊榮方案最吸引人的莫過於難得的互動福利。易遊網特別安排中信兄弟人氣啦啦隊成員親臨VIP區，不僅能近距離感受啦啦隊的應援魅力，更有10位幸運球迷能獲得合影機會。抽獎環節更祭出多項夢幻逸品，包含球星簽名紀念球、啦啦隊簽名大球，甚至是象徵至高榮譽的全隊球星簽名球衣。為延伸旅遊體驗，套票還加碼全家霜淇淋、台灣博物館門票與易遊網訂房5%折扣。針對全台集氣的球迷，易遊網更推出APP簽到活動，只要在主場賽事當日參與集氣且球隊獲勝並擊出全壘打，就有機會抱走萬元機票。

▲套票球迷還有機會參與特別抽獎，將球星簽名球衣、紀念球及啦啦隊簽名大球帶回家收藏 。圖／易遊網提供；窩客島整理



易遊網深耕旅遊平台多年，一站式服務打造數位行動新生活

成立於2000年的易遊網，作為台灣首間線上旅遊平台，始終致力於將數位化與行動化融入民眾生活。透過這次與中信兄弟的深度結盟，再次展現其在旅遊、休閒與運動產業資源整合的實力。獨家VIP尊榮套票共計有單人套票2099元起與四人同行每人最低1899元起兩種方案。由於席位極其有限，預計在4月10日開搶瞬間將湧入大量人潮。對追求深度生活體驗的消費者而言，這不僅是一場球賽或音樂會，更是一次結合精緻觀賽、追星與休閒旅遊的全方位享樂，有興趣的球迷一定不能錯過。

《龍角散草本喉糖 CHANNEL B 棒球音樂祭》中信兄弟 v.s 味全龍

活動時間： 2026年5月22日至5月24日

活動內容：

頂級觀賽體驗： 規劃於大巨蛋3樓三壘側VIP包區，配置沙發座椅與專屬桌面，並設有免排隊專屬進場通道 。

星光卡司陣容： 結合華語實力歌手與K-POP人氣團體、鐵肺歌后，打造全台最大規模棒球音樂祭 。

尊榮福利抽獎： VIP球迷可抽全隊球星簽名球衣、啦啦隊合影機會、球星簽名球及啦啦隊簽名大球 。

套票專屬贈品： 內含主題日限量Tee、燈控手環、全家霜淇淋、台灣博物館門票、易遊網訂房5%折扣碼，並提供限量酒精與軟性飲料免費享用 。

開賣時間： 2026年4月10日中午12點於官網與APP限量開搶 。

套票售價： 4人套票每人最低1,899元起，單人套票2,099元起 。

官方網站： 易遊網活動網頁



