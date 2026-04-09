最快5分鐘登島！台灣7大療癒小島必打卡，跳島、陸連島美拍攻略。

不用遠行也能看海！台灣城市近郊藏著不少療癒小島，幾分鐘即可登島，從旗津到漁光島，夕陽沙灘、海風美景一次滿足。

平日突然湧起看海的衝動，其實不必特意請假、舟車勞頓，在近郊就能輕鬆抵達療癒的蔚藍海岸！從過橋就能抵達的小島，到搭船幾分鐘即可登島的秘境，全台各地都藏著令人驚豔的海景風光。精選 7 座絕美小島，不只能輕鬆安排跳島一日遊，還能免出國就拍出讓人稱羨的海景美照。



▲台南「漁光島」開車即可輕鬆抵達，想欣賞海景與夕陽，來這裡準沒錯。（部落客：靜香EAT）

▲不需搭船也能輕鬆登島！「和平島」、「日新島」開車、步行吊橋即可抵達，一日來回輕鬆無負擔。（部落客：CHANTAL.L 旅攝日嚐、Ann‧榜哥‧生活事務所）

城市近郊看海秘境：高雄旗津、台南漁光島

想遠離都市塵囂，這兩處城市近郊就能抵達的小島，絕對是再適合不過的選擇。從高雄鼓山搭乘渡輪，只需短短5分鐘就能抵達海派的旗津。這裡不僅有滿街的新鮮海產，傍晚時分更能登上高雄燈塔，俯瞰大船入港與絕美夕陽；若想追求更極致的浪漫，不妨開車穿越台南的漁光大橋，不到5分鐘就能來到漁光島，半月型的沙灘緊連著木麻黃防風林，無論在靜謐的森林裡漫步，還是在沙灘踏浪看夕陽，都是唯美的絕佳取景點。





旗津

地址：高雄市旗津區

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漁光島

地址：臺南市安平區漁光路118號

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▲位處高雄近郊的旗津，只需搭船短短數分鐘，便能遠離市區喧囂，將高雄港灣的壯闊美景收入眼底。（部落客：婷兒旅行地圖）

漫步即達陸連島：基隆和平島、苗栗日新島

若不想特別搭船，陸連島的島嶼風情同樣值得一訪！位於基隆的「和平島」，只需駛過和平橋，便能將壯闊海景盡收眼底，而世界級的地質景觀、天然的海水泳池，都是夏季泡水消暑的首選；若偏愛湖光山色，隱身苗栗明德水庫的「日新島」則值得體驗，作為全台唯一的湖心島，購入門票後，步行通過長長的吊橋即能登島。島上充滿原始的綠意生態、可愛小動物，宛如一座與世隔絕的世外桃源，瞬間便能忘卻煩憂。





和平島

地址：基隆市中正區平一路360號

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日新島

地址：苗栗縣頭屋鄉明德村明德路54-6號

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▲「和平島」是夏日消暑的絕佳去處，觀海步道、天然淺水池吸引無數旅人前來親水看海。（部落客：CHANTAL.L 旅攝日嚐）

▲「日新島」需步行吊橋才能抵達，島上綠意盎然，還能近距離看超萌的小動物，親子同遊的療癒系景點值得一訪。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所）

近海航程輕旅行：基隆嶼、龜山島、小琉球

不滿足於城鎮小島，台灣周邊海域的島嶼同樣不容錯過！每年只在限定季節開放的「基隆嶼」，從八斗子觀光漁港搭船出發，約20分鐘即可抵達，沿著木棧道一路攻頂，無死角的絕美海景便在前方；宜蘭外海最為醒目的「龜山島」，除了能一探神祕的軍事坑道，搭乘遊艇巡航，還能親眼看見夢幻的牛奶海景色；若想體驗純粹的熱帶島嶼風情，屏東「小琉球」是毫無懸念的選擇！作為全台唯一的珊瑚礁島，只要潛入清澈水域，便有極高機率與海龜共游，是一處讓人徹底放慢步調的海島度假勝地。





基隆嶼

地址：基隆市中正區基隆嶼

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龜山島

地址：宜蘭縣頭城鎮海岸以東約10公里處

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小琉球

地址：屏東縣琉球鄉

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▲「基隆嶼」需沿著木棧道登高而上，才能將無死角海景盡收眼底；「龜山島」除壯闊海景外，還有神秘坑道、賞鯨行程與夢幻牛奶海，玩法相當多元。（部落客：黑皮的天空、紫色微笑）

▲小琉球以清澈見底的海域聞名，甚至有機會能近距離與海龜共遊，台灣最具代表性的海島秘境不容錯過。（部落客：靜怡＆大顆呆）

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