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宜蘭每年3月-10月開放【龜山島登島】，來宜蘭不能錯過龜山島的活動!來介紹【龜山島賞鯨推薦】、【龜山島賞鯨登島繞島三合一】、【龜山島牛奶湖SUP立槳體驗】。參加活動要先到蘭博烏石港驛站報到，再到烏石港遊客中心搭船處上船，一旁有付費停車場方便好找，還有~記得帶暈船藥啊!
附近景點有頭城老街、伯朗咖啡城堡、蘭陽博物館，搭配頭城美食頭城飯店住宿，頭城一日遊好好玩!
龜山島賞鯨｜蘭博烏石港驛站 資訊
- 地址：宜蘭縣頭城鎮港口路15號之30
- 營業時間：08:00–13:00
- 電話：03-9789078
龜山島賞鯨｜蘭博烏石港驛站 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入蘭博烏石港驛站即可到達
- 停車場：有附設收費停車場，開車來很方便
遊客中心旁就是停車場，往裡開有其他停車場，也可以路邊白線內停車
龜山島賞鯨 店家推薦｜優惠票券
宜蘭龜山島活動可以網路上預約船家、或現場排隊購票，蘭博烏石港驛站櫃台可以登記購票，依約定時間到門口對面搭船處上船
龜山島賞鯨優惠票券：
我們上次參加的龜山島賞鯨船推薦：
- 凱鯨號賞鯨 資訊
- 營業時間：上午08:00 – 晚上10:00
- 電話：0920-522999 / 0982-277362(亞太)游小姐
- 官網
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賞鯨+繞島
費用：1000元（12歲以下：800元，三歲以下：300元）
時間：2-2.5小時
內容：賞鯨+環繞龜山島+船票+保險費+專業解說
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登島+繞島
費用：1200元（12歲以下：800元，三歲以下：300元）
時間：3小時
內容：登龜山島+環繞龜山島+船票+報關+保險費+專業解說
蘭博烏石港驛站 龜山島賞鯨服務中心
烏石港遊客中心改建後新館更名為蘭博烏石港驛站
對面就是登船處
各家的賞鯨船就停泊在這裡
服務中心設在一樓
蘭博烏石港驛站一樓是遊客服務中心，是賞鯨船購票處，有販賣簡單的餐點、零食、伴手禮
上回搭船參加過龜山島繞島活動~很過癮。這次參加三合一的活動，來體驗賞鯨登島，繞島三合一的活動，真是太過癮了，可以一圓兒時的夢想!!
要參加活動遊客第一站都會在蘭博烏石港驛站報到
二樓是有名網美打卡咖啡廳-啾咕咖啡 烏石港店
▼賞鯨回來可以來這裡享用咖啡、下午茶
順遊一下啾咕咖啡樓後方的環湖步道，穿梭於林蔭之間，拍拍照，運動一下也很不錯哦
感覺把這裏當作適合約會的餐廳也很棒呢
龜山島賞鯨三合一 活動介紹
搭賞鯨船
等時間一到，服務人員會帶領遊客到港邊的乘船處，這艘就是我們今天要搭乘船隻囉
一旁也有小遊艇哦，台灣的海洋愈來愈不一樣了
大家開船的時間都差不多，所以同時段可以看到好幾艘船出發
回頭看看這美麗的福爾摩沙，想當年西班牙人看到的也是差不多的風景吧
環繞龜山島
隨著船隻的靠近，所有人都往船頭靠近，就是要好好來看看龜山島的真面目啊
一開始，船隻會由右到左繞島一周，船上的解說人員也會一一解說龜山島的相關資訊
這是龜山島的頭部，船隻已經繞行至島的另一面了
幾年前，這裏海上漁工盛行，晚上漁火點點還有海上夜市之稱呢
今天海相很不錯，波平如鏡，加上天氣爆藍，吹著海風，真的很舒服啊
島上的頂端就是標高401公尺的401高地，登島後要登上401，也還要事先申請
來回要花上二、三個小時之久
而且當年日本人在這裏設有毒蛇研究所，所以島上的毒蛇種類不少，這裏等於是他們的天堂，所以數量也不少哦
第一批的遊客下船了(因為遊客參加的行程不同，會有不同的安排)
坐在船尾的遊客，雖然有頂棚遮住，但這裏柴油味很重，反而會不舒服，坐在船頭空氣好，比較不會暈船
賞鯨趣
這趟行程也有包含賞鯨豚哦，一早烏石港遊客中心裏會派船隻出海報告鯨豚行縱
這樣所有的賞鯨船就可以輕易的找到鯨豚的行縱
一般而言，會看到一大群的海上精靈悠游自在的海上遊玩，海豚會在船頭隨著船隻前行
登龜山島
重頭戲來了，終於踏上龜山島這個宜蘭人的精神地標，要來一睹他的盧山真面目了
下船後，跟著導覽人員前行，約莫走個一百多公尺就到了遊客中心
這裏可稍坐休息一下，夏日炎炎吹吹冷氣也很舒服，如果時間足夠的話，可以看看龜山島的影片介紹
但~~通常是不夠的，因為上個廁所，買買東西，就要開始逛大街了
牆上也有早年的相關圖片，全盛時期住了一百多戶人家，但現在遷到頭城大溪那一帶了
買買東西!!??這裏還真有個小型補給站呢，從泡麵、飲料、冰棒、零食~~~都有賣
從離開遊客中心後，遊客可以選擇自由行走，也可以跟著導覽人員一面聽解說，一面前行
但待在島上約一個多鐘頭的時間就得離開了(但聽解說比較精采哦)
這座拱蘭宮，也是島上的精神寄託
目前主神奉祀的是觀音，因為之前的媽祖已被島上的住民迎回大溪了
這個區塊是早期住民的地方，現在拆的剩下三棟代表不同風格的建築
導覽人員笑稱，一棟是沒有錢的人蓋的，一棟是有點錢的人蓋的，一棟是非常有錢的人蓋的
這裏地勢比較高，可以看到~龜山八景之一，神龜擺尾
龜山八景~龜山朝日、神龜戴帽、神龜擺尾、龜島磺煙、龜岩巉壁、龜卵傳奇、眼鏡洞鐘乳石、海底溫泉湧上流
大家集結在裏聽解說，這裏也有一挺機槍，屋頂上的小圓錐，是用來吸音的
不然的話，火炮一出，轟然巨響真的會耳聾(當然啦功效多大真的很懷疑，帶耳罩比較實在
海平面的那一端就是宜蘭南方的北方澳了，北的話可以看到三貂角那一帶，所以這座島的軍事重要性可見一斑
這也是島上的另一個景點，觀音聖像，導覽人員會說明，摸龍頭、龍身~各有各個不同的意義，反正就是福氣多多囉
湖水在陽光的透射下，清澈見底阿，連湖裏的小魚也都清晰可見
走到涼亭也差不多花上個十來分了，但過了這個涼亭就到了遊客中心了
聽導覽人員解說，真的要觀賞全島的美景，搭直升機最好~~~
不然的話，花上個把小時攻上401高地也是不錯的方法
這趟【龜山島賞鯨、登島、繞島 三合一】的行程，約花4個多小時，我們早上九點出發，回到烏石港是下午1點30分左右，尤其是那天天氣非常好，又能一圓兒時美夢，真的是很精采的旅程，下回有機會再來挑戰龜山島401高地!
龜山島牛奶海立槳
龜山島相關活動還有熱門的牛奶海立槳體驗、拍美照打卡，快來秀身材吧!
也是搭遊艇到龜山島附近，下船體驗牛奶海立槳活動
海上提供大型泳池及造型泳圈，網美最愛，好玩又好拍！
專業解說人員導覽，深度探索海洋與龜山島地理環境生態之美
也有店家讓遊客體驗操帆樂趣、全程活動紀錄，照片真的太讚了!
龜山島賞鯨優惠票券：
龜山島對於宜蘭人而言是很特別的精神象徵，雪隧尚未開通之前，交通往來必須靠火車運輸，對於早期的異鄉遊子而言，坐火車返鄉回家，一通過福隆隧道，幾乎所有的人都會站起來往左邊看，因為看到龜山島就意味著~家，不遠了!
龜山島賞鯨 附近景點美食
頭城飯店住宿推薦
OA Hotel 連大烏石港度假村｜海景溫泉飯店推薦
有露天溫泉池、150坪室內休閒遊戲區，賞鯨 衝浪 沙灘 飛行傘～頭城外澳沙灘飯店推薦，與外澳沙灘只有一路之隔、烏石漁港、蘭陽博物館、頭城老街、外澳飛行傘基地等景點都在附近。OA Hotel 內部也有很多充滿冒險及趣味的元素，不管是來頭城衝浪或是來宜蘭旅遊的朋友，這裏可是不錯的選擇哦
- 詳細圖文介紹：OA Hotel連大烏石港度假村
- 電話：03-9771166
- 地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路301號
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馥森里山｜生態園區DIY一泊二食手作料理
與自然共生的休閒農場，同時也是倚山面海的自然生態園，一泊三食享受在森林裏渡假的樂趣，還可以遠眺龜山島，將蘭陽平原盡入眼簾。也參加馥森里山一日遊，將藝術融入活動之中，精采豐富午餐加上有趣DIY，體驗身心靈都很滿足！
- 詳細圖文介紹：馥森里山
- 住址：261宜蘭縣頭城鎮更新路205號
- 電話：02 2577 1589
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蘭陽烏石港海景酒店｜親子溫泉.遊戲室.泳池
飯店設施有茶苑、咖啡廳、海景餐廳、頂樓觀海餐吧，戶外泳池、書閣、兒童遊戲室、KTV娛樂、多功能會議室。重點是躺在床上就可以欣賞龜山島四時變化的美景，真的太超值了。這裏的地理位置非常好，不但離市區只要幾分鐘的路程，附近景點美食也很多：全台第一家用船隻為造型的「星巴克」、「蘭陽博物館」、「烏石港」、「頭城老街」也不遠。出海賞鯨豚、品嘗美味海鮮都非常近、甚至在「烏石港北堤」衝浪，都相當方便。
- 詳細圖文介紹：蘭陽烏石港海景酒店
- 地址：宜蘭縣頭城鎮大武路180號
- 電話：03-977-1111
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PLAY HOTEL｜藝人王仁甫季芹民宿
藝人王仁甫與季芹經營的民宿，位於頭城衝浪聖地烏石港旁，這裏依山面海，隔著人行步道就可以到沙灘，眼前就是壯闊的太平洋與龜山島了，風景真的非常棒。民宿建築的設計採用大量的白色與透明的玻璃，顯得非常新穎大方和這一帶的有明顯的不同。來到這裏可以從事的活動很多哦，可以戲水、衝浪，到附近的山上搭乘飛行傘! 或是靜靜的在房間內面對一望無際的碧海藍天、享受無所所的美好。芹仁的無敵海景民宿，有海灘、泳池、下午茶，晚餐也能享用級餐廳美食。室內不但是網美級熱門拍照景點，房間更能享受一覽無遺的大海，讓人身心舒暢。非常推薦情侶、閨密、家族旅遊，不容錯過喔!!
- PLAY HOTEL 詳細圖文介紹
- 地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段106號
- 電話：03 978 0056
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真情非凡行館｜海邊民宿
宜蘭外澳海灘第一排，外觀是希臘風格白色建築，可說是這一帶最有渡假風的民宿了，入住這裏可以輕鬆坐擁無敵海景，宜蘭精神地標龜山島就在眼前！晚上還可以品嚐伍參港海廚料理精緻海鮮料理，或是到一旁的渲咖啡賞海景、喝咖啡，享受放鬆的渡假時光！附近臨近許多景點，像是蘭陽博物館、烏石港賞鯨、外澳沙灘，甚至對面山上的伯朗咖啡城堡，安排頭城一日遊真的是愜意！
- 真情非凡行館 詳細圖文介紹
- 地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段70號
- 電話：03-977-3523
第一海景民宿｜海邊民宿
位於頭城外澳遊客服務中心旁，民宿跨越一旁的堤坊就是熱門戲水沖浪勝地，沿岸的沙灘更是飛行定點著陸的地方，隔著馬路對面的山上更是著名的金車咖啡城堡，這附近的民宿地點真是得天獨厚啊
- 第一海景民宿 詳細圖文介紹
- 地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段 48 號
- 電話：0918-102-918／03-9773377
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宜蘭熱門景點推薦
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