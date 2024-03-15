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宜蘭每年3月-10月開放【龜山島登島】，來宜蘭不能錯過龜山島的活動!來介紹【龜山島賞鯨推薦】、【龜山島賞鯨登島繞島三合一】、【龜山島牛奶湖SUP立槳體驗】。參加活動要先到蘭博烏石港驛站報到，再到烏石港遊客中心搭船處上船，一旁有付費停車場方便好找，還有~記得帶暈船藥啊!

附近景點有頭城老街、伯朗咖啡城堡、蘭陽博物館，搭配頭城美食頭城飯店住宿，頭城一日遊好好玩!

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宜蘭龜山島活動可以網路上預約船家、或現場排隊購票，蘭博烏石港驛站櫃台可以登記購票，依約定時間到門口對面搭船處上船

龜山島賞鯨優惠票券：

我們上次參加的龜山島賞鯨船推薦：

凱鯨號賞鯨 資訊

營業時間：上午08:00 – 晚上10:00

電話：0920-522999 / 0982-277362(亞太)游小姐

官網

賞鯨+繞島

費用： 1000元 （12歲以下：800元，三歲以下：300元）

時間：2-2.5小時

內容：賞鯨+環繞龜山島+船票+保險費+專業解說 登島+繞島

費用： 1200元 （12歲以下：800元，三歲以下：300元）

時間：3小時

內容：登龜山島+環繞龜山島+船票+報關+保險費+專業解說

蘭博烏石港驛站 龜山島賞鯨服務中心 烏石港遊客中心改建後新館更名為蘭博烏石港驛站

對面就是登船處 各家的賞鯨船就停泊在這裡 服務中心設在一樓 蘭博烏石港驛站一樓是遊客服務中心，是賞鯨船購票處，有販賣簡單的餐點、零食、伴手禮





上回搭船參加過龜山島繞島活動~很過癮。這次參加三合一的活動，來體驗賞鯨登島，繞島三合一的活動，真是太過癮了，可以一圓兒時的夢想!!

要參加活動遊客第一站都會在蘭博烏石港驛站報到





報到完後可以在裏面了解一下鯨豚的相關資訊，這樣會玩的更有趣





我們這次要搭乘的是凱鯨號，他們的服務很親切哦

二樓是有名網美打卡咖啡廳-啾咕咖啡 烏石港店

▼賞鯨回來可以來這裡享用咖啡、下午茶

順遊一下啾咕咖啡樓後方的環湖步道，穿梭於林蔭之間，拍拍照，運動一下也很不錯哦

感覺把這裏當作適合約會的餐廳也很棒呢

龜山島賞鯨三合一 活動介紹

搭賞鯨船





等時間一到，服務人員會帶領遊客到港邊的乘船處，這艘就是我們今天要搭乘船隻囉





在海巡署人員一一點名後，人員依序上船

一旁也有小遊艇哦，台灣的海洋愈來愈不一樣了



出發了，向遠大的航道前進

大家開船的時間都差不多，所以同時段可以看到好幾艘船出發





回頭看看這美麗的福爾摩沙，想當年西班牙人看到的也是差不多的風景吧

環繞龜山島



這趟的船行約三十幾分就可以抵達了



隨著船隻的靠近，所有人都往船頭靠近，就是要好好來看看龜山島的真面目啊



一開始，船隻會由右到左繞島一周，船上的解說人員也會一一解說龜山島的相關資訊



可以看到島上當年的軍事設施及一旁的海底溫泉



這是龜山島的頭部，船隻已經繞行至島的另一面了

幾年前，這裏海上漁工盛行，晚上漁火點點還有海上夜市之稱呢





今天海相很不錯，波平如鏡，加上天氣爆藍，吹著海風，真的很舒服啊



島上的頂端就是標高401公尺的401高地，登島後要登上401，也還要事先申請

來回要花上二、三個小時之久

而且當年日本人在這裏設有毒蛇研究所，所以島上的毒蛇種類不少，這裏等於是他們的天堂，所以數量也不少哦



第一批的遊客下船了(因為遊客參加的行程不同，會有不同的安排)



坐在船尾的遊客，雖然有頂棚遮住，但這裏柴油味很重，反而會不舒服，坐在船頭空氣好，比較不會暈船



船上也有洗手檯及廁所哦，也有飲用水的供應，很方便的



哈哈，這可是很重要的物品哦



船艙裏有冷氣，也有舒服的沙發椅可休息，底艙還有臥鋪呢

賞鯨趣



這趟行程也有包含賞鯨豚哦，一早烏石港遊客中心裏會派船隻出海報告鯨豚行縱

這樣所有的賞鯨船就可以輕易的找到鯨豚的行縱

一般而言，會看到一大群的海上精靈悠游自在的海上遊玩，海豚會在船頭隨著船隻前行

登龜山島

重頭戲來了，終於踏上龜山島這個宜蘭人的精神地標，要來一睹他的盧山真面目了





下船後，跟著導覽人員前行，約莫走個一百多公尺就到了遊客中心

這裏可稍坐休息一下，夏日炎炎吹吹冷氣也很舒服，如果時間足夠的話，可以看看龜山島的影片介紹

但~~通常是不夠的，因為上個廁所，買買東西，就要開始逛大街了



牆上也有早年的相關圖片，全盛時期住了一百多戶人家，但現在遷到頭城大溪那一帶了

買買東西!!??這裏還真有個小型補給站呢，從泡麵、飲料、冰棒、零食~~~都有賣



至於價錢呢，當然小貴一點，但還是值得啦，畢竟這也是坐船來的



從離開遊客中心後，遊客可以選擇自由行走，也可以跟著導覽人員一面聽解說，一面前行

但待在島上約一個多鐘頭的時間就得離開了(但聽解說比較精采哦)



因為東北季風的關係，所以有南北岸碼頭，可以依不同時節下船



這座拱蘭宮，也是島上的精神寄託

目前主神奉祀的是觀音，因為之前的媽祖已被島上的住民迎回大溪了



這個區塊是早期住民的地方，現在拆的剩下三棟代表不同風格的建築

導覽人員笑稱，一棟是沒有錢的人蓋的，一棟是有點錢的人蓋的，一棟是非常有錢的人蓋的



這可是長翅膀的炸彈



島上的軍營



島上的淡水湖，而且背後的山頭，像不像個哈巴狗的頭啊



島上最高學府~~龜山國小



燈塔



這裏地勢比較高，可以看到~龜山八景之一，神龜擺尾

龜山八景~龜山朝日、神龜戴帽、神龜擺尾、龜島磺煙、龜岩巉壁、龜卵傳奇、眼鏡洞鐘乳石、海底溫泉湧上流



終於要進入早期的軍營及坑道，一揭它神秘的面紗了





夏日炎炎，這裏有無限量的天然冷氣，走在坑道內很涼爽



大家集結在裏聽解說，這裏也有一挺機槍，屋頂上的小圓錐，是用來吸音的

不然的話，火炮一出，轟然巨響真的會耳聾(當然啦功效多大真的很懷疑，帶耳罩比較實在



海平面的那一端就是宜蘭南方的北方澳了，北的話可以看到三貂角那一帶，所以這座島的軍事重要性可見一斑



逛完了坑道，該是回程的時候了，我們選擇沿著山路走回遊客中心



龜尾湖的湖水真的清澈見底



站在這裏看到台灣，這份感覺很奇妙



這也是島上的另一個景點，觀音聖像，導覽人員會說明，摸龍頭、龍身~各有各個不同的意義，反正就是福氣多多囉



湖水在陽光的透射下，清澈見底阿，連湖裏的小魚也都清晰可見



走到涼亭也差不多花上個十來分了，但過了這個涼亭就到了遊客中心了



這一渠湧泉清水可是島上居民的飲用水來源呢



聽導覽人員解說，真的要觀賞全島的美景，搭直升機最好~~~

不然的話，花上個把小時攻上401高地也是不錯的方法



在島上待了一個多小時，終於回台灣島了~~

這趟【龜山島賞鯨、登島、繞島 三合一】的行程，約花4個多小時，我們早上九點出發，回到烏石港是下午1點30分左右，尤其是那天天氣非常好，又能一圓兒時美夢，真的是很精采的旅程，下回有機會再來挑戰龜山島401高地!

龜山島牛奶海立槳

龜山島相關活動還有熱門的牛奶海立槳體驗、拍美照打卡，快來秀身材吧!

也是搭遊艇到龜山島附近，下船體驗牛奶海立槳活動

海上提供大型泳池及造型泳圈，網美最愛，好玩又好拍！

專業解說人員導覽，深度探索海洋與龜山島地理環境生態之美

也有店家讓遊客體驗操帆樂趣、全程活動紀錄，照片真的太讚了!

龜山島賞鯨優惠票券：

龜山島對於宜蘭人而言是很特別的精神象徵，雪隧尚未開通之前，交通往來必須靠火車運輸，對於早期的異鄉遊子而言，坐火車返鄉回家，一通過福隆隧道，幾乎所有的人都會站起來往左邊看，因為看到龜山島就意味著~家，不遠了!

龜山島賞鯨 附近景點美食

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