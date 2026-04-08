新北Buffet首選！50樓Café和牛吃到飽強勢回歸，M9和牛與美國極黑牛無限續點。

新北餐飲地標50樓Café再次推陳出新，以頂級美澳雙和牛搶攻食客味蕾。資深編輯李維唐表示，此次菜單將高端食材與創意料理融合，特別是爐烤與現沖湯品的呈現，完美展現了和牛多變的風味層次，絕對是本季不容錯過的頂級饗宴 。

新北最高50樓Café自助餐廳宣布自4月1日至6月26日隆重推出全新「和牛吃到飽」主題，選用來自美國與澳洲的頂級肉源，為饕客打造無與倫比的感官體驗。此次盛會集結美國SRF極黑和牛、澳洲M9和牛與珍稀的和牛臉頰肉，透過廚藝團隊的精湛技術，轉化為爐烤、壽喜燒、現沖湯品等十多道特色佳餚。這場為期近三個月的盛宴，不僅是味蕾的極致款待，更結合了平日抽獎與兒童專屬優惠，將餐飲深度從頂級食材料理延伸至全家共融的溫馨時光，讓品嚐頂級牛肉成為一種生活藝術。



▲50樓Café於4月1日至6月26日展開全新主題「和牛吃到飽」，嚴選頂級美國極黑和牛、澳洲M9和牛及和牛臉頰肉，推出十多道特色佳餚，無限供應吃到飽。圖／50樓Café提供；窩客島編輯李維唐整理

嚴選極黑和牛演繹美式爐烤經典

餐廳特別引進美國蛇河農場SRF極黑和牛，其具備日本和牛的大理石紋油花與美國安格斯牛的濃郁香氣。主廚嚴選重達9公斤的肉塊，以黃芥末與多種香料醃漬24小時，再精準控溫烤至外酥內嫩的黃金狀態。當厚切的「爐烤和牛」分切時，鮮潤肉汁與香氣同步迸發，搭配黑胡椒醬或紅酒醬更顯層次。此外，日式餐檯的「炙燒和牛握壽司」則以火炙逼出多餘油脂，焦香味與酸甜醋飯在口中交織成奢華的樂章。



▲「爐烤和牛」分切時香氣四溢、鮮嫩多汁；「炙燒和牛握壽司」以焦香油脂搭配酸甜醋飯，層次鮮明又完美交融。圖／50樓Café提供；窩客島編輯李維唐整理

澳洲M9和牛壽喜燒展現溫潤奶油香

針對喜愛細緻口感的食客，餐廳精選澳洲M9等級和牛，這類牛隻在後期轉以穀飼養成，油花比例均衡且蘊含淡淡奶油香氣。這項優勢在「和牛壽喜燒」中發揮得淋漓盡致，由清酒與柴魚提鮮的黃金比例醬汁，輕輕涮過鮮紅如花的牛肉片，甘甜醬汁包覆肉質，口感滑順而不膩。同時，廚藝團隊也將台南美食文化升級，推出「現沖和牛肉湯」，以烤香牛骨與時蔬慢熬的高湯瞬間鎖住肉質甜味，呈現清甜迷人的極致風味。



▲以澳洲M9等級和牛呈現的「和牛壽喜燒」甘香馥郁，油脂甜潤卻不厚重。圖／50樓Café提供；窩客島編輯李維唐整理

中西合璧創意料理深度呈現和牛層次

除了經典排餐，主廚更利用不同部位的特性開發多樣化菜單。「慢燉和牛頰奶油洋芋」選用運動量大、富含膠質的澳洲和牛臉頰，經長時間燉煮後肉質Q彈且風味濃郁。針對喜愛重口味的食客，「川味水煮和牛」以花椒與乾辣椒交織出辛香麻辣，讓牛肉吸附滿滿湯汁，香氣奔放。西式愛好者則不能錯過「和牛千層麵」，粉紅肉醬與芝士焗烤後的牽絲口感，讓人滿口生香，充分展現和牛料理的多元面貌。



▲現沖和牛肉湯、川味水煮和牛、和牛千層麵、慢燉和牛頰奶油洋芋等各式中西美食澎湃上桌，打造頂級和牛饗宴。圖／50樓Café提供；窩客島編輯李維唐整理

盛夏芒果甜點區點綴繽紛結尾

盛宴的最後由甜點區擔綱主角，繽紛的「芒果系列」在初夏時節顯得格外清爽。「芒果奶酪」質感滑嫩，而「芒果塔」則以香滑卡士達餡襯托鮮果，酸甜平衡且果香誘人。巧克力愛好者也能盡情品嚐「焦糖巧克力蛋糕」與「巧克力菠蘿泡芙」，微苦回甘的療癒感，平衡了肉食饗宴的濃厚，讓餐飲體驗畫下甜美的句點。活動期間更同步推行「歡樂兒童月」與「幸運轉轉樂」活動，不僅增加用餐趣味，更提供二人同行一人免費的驚喜機會。



▲焦糖巧克力蛋糕、巧克力菠蘿泡芙、芒果奶酪、芒果塔等甜點琳瑯豐富，滿足甜蜜味蕾。圖／50樓Café提供；窩客島編輯李維唐整理





和牛吃到飽 主題饗宴

活動時間：2026年4月1日至6月26日

活動內容：

嚴選美國極黑和牛、澳洲M9和牛及和牛臉頰肉，推出十多道特色佳餚無限供應 。

平日用餐加碼「幸運轉轉樂」，每筆帳單可抽獎一次，大獎包含二人免費、焗烤龍蝦等好禮 。

5月31日前推「歡樂兒童月」，130公分以下孩童與一位成人同行可享免費 。

5月2日、3日及5月9日、10日母親節加碼送每人半隻波士頓龍蝦 。

50樓Café自助餐廳

訂位專線：(02)7705-9723

店家地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓50樓（板橋大遠百旁）