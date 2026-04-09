人氣餐廳TOP10優惠清單一次收！告別聚餐拖延症，從火鍋到飯店餐桌一次補齊，刷滙豐卡更划算

聚餐不是沒時間，而是總卡在「要吃哪一間」。清單越存越多，選項越看越猶豫，最後那句「改天再約」就這樣反覆出現。與其在選擇裡打轉，不如直接把名單整理好，讓想吃的那一頓，變成可以馬上出發的行程。



想吃得熱鬧一點，可以約上牛比蔥壽喜燒，邊煮邊聊最對味；想換點異國風格，馬友友印度廚房的香料料理，很適合多人分享；想吃得有氛圍，台北新板希爾頓酒店悅市集或 H2O 水京棧 Ripple，也都是不錯的選擇。

▲告別聚餐拖延症，從火鍋到飯店餐桌一次補齊還在來回比價或想半天要吃什麼，先把人約出來更重要。這份人氣餐廳TOP10優惠清單，已經幫你把選擇收斂到剛剛好。刷滙豐卡，讓每一次相聚更加豐富，也讓那些說過很多次的「下次約」，真的有機會變成一頓飯。

馬友友印度廚房｜香料系聚餐提案，一桌多味更有記憶點

想讓聚餐多一點變化，印度料理會是很有記憶點的選擇。馬友友印度廚房以道地香料風味為主打，從濃郁咖哩、坦都烤物到現烤烤餅，每一道都層次分明。多人聚餐時，點上一整桌分食，不同香料交織出的風味變化，也讓用餐過程多了幾分驚喜。▲馬友友印度廚房不論是生日聚會、家庭聚餐或公司聚餐，這裡都很適合安排一場熱鬧的聚會。濃郁卻不厚重的香料香氣，讓味蕾在熟悉與新鮮之間找到平衡，也讓這一頓飯，多了一點「出國感」。地址：全台多間門市（依各分店公告為準）優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：享坦都烤物9折

牛比蔥壽喜燒｜熱鬧開鍋最對味，聚餐氣氛自然升溫

想找一間一坐下就能輕鬆開聊的餐廳，鍋物或壽喜燒總是最不容易出錯的選擇。牛比蔥主打壽喜燒與鍋物雙路線，從肉品到湯底都有一定水準，適合三五好友圍坐一桌，邊煮邊吃，把聊天節奏慢慢帶開。



沐食餐廳｜鍋物＋度假感一次到位，慢慢吃更剛好

▲牛比蔥壽喜燒熱鍋上桌後，夾起牛肉輕涮，再沾上蛋液入口，肉香與微甜湯汁在口中交織，是壽喜燒最經典的吃法。搭配新鮮蔬菜與配料，整頓飯不只吃得飽，也多了一種一起完成一桌料理的參與感，讓聚餐自然升溫。地址：全台多間門市（依各分店公告為準）優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：4人同行贈「阿官御品烏梅汁」乙瓶（350ml）(百貨門市及加盟店不適用)

如果這一頓想吃得更放鬆一點，帶點度假氛圍的餐廳會是很不錯的選擇。沐食餐廳空間寬敞明亮，搭配簡約設計與輕柔音樂，讓人一走進來就自然放慢節奏，很適合安排一場不趕時間的聚餐。



▲沐食餐廳主打鴛鴦鍋物設計，可同時品嚐兩種湯底，從麻辣、酸白菜到番茄、昆布，各有風味層次。搭配在地小農食材，讓整體用餐更有新鮮感與安心感。底料、飲品與冰品也提供無限續加，無論是家庭聚會或商務餐敘，都能擁有恰到好處的空間與氛圍。地址：苗栗縣苑裡鎮石鎮里錦山八鄰8-1號優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：平日（週日～週四）午／晚餐9折

柒號洋樓｜老上海風格餐桌，聚餐多一點復古氛圍

想找一間有氛圍、又適合多人聚餐的餐廳，帶點復古風格的中菜餐廳會是不錯的選擇。柒號洋樓以民國時期老洋樓為靈感打造空間，整體氛圍優雅不張揚，無論是家庭聚會或商務餐敘，都能擁有恰到好處的空間與氛圍。



▲柒號洋樓餐點主打經典上海料理，像是東坡肉、砂鍋醃篤鮮、上海菜飯等，風味厚實卻不過重，適合多人分食慢慢品嚐。搭配包廂空間設計，讓整體聚餐更有隱私與儀式感，也讓這一頓飯不只是用餐，更像是一段被好好安排的相聚時光。連絡電話：02-2506-6688地址：臺北市中山區建國北路二段7號2樓優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：享用餐9折

悅市集全日餐廳｜選擇困難救星，Buffet聚餐最省事

當聚餐人數一多、口味又各不相同時，Buffet往往是最不需要猶豫的選擇。悅市集以多元異國料理為主軸，從中式熱食、西式料理到日式品項一應俱全，每個人都能依照喜好自由取餐，不用再花時間討論吃什麼。



▲悅市集全日餐廳餐檯從冷盤、現做熱食到甜點與飲品都相當完整，加上隨著季節更換主題菜色，每次來都有不同變化。對於朋友聚會或家庭聚餐來說，這樣的用餐形式既輕鬆又有彈性，也讓整體聚餐更自在、不受拘束。地址：新北市板橋區民權路88號2樓優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：平日85折，假日9折

Lotus蓮花餐廳｜南洋風味一次上桌，聚餐多一點異國感

如果想讓聚餐多一點變化，帶點異國風味的餐廳會是不錯的選擇。Lotus蓮花餐廳以南洋料理為主軸，融合印度、馬來西亞與泰國風味，從濃郁咖哩、炭火烤物到清爽沙拉與甜點，多樣料理一次上桌，讓人可以邊吃邊感受不同風味轉換。



▲Lotus蓮花餐廳寬敞的用餐空間搭配帶有度假感的設計，也讓整體氛圍更輕鬆。特別適合朋友聚會或家庭聚餐，不需要出國，也能在一頓飯的時間裡，體驗多國料理交織的風味層次。地址：新北市板橋區縣民大道二段8號優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：單點享平日85折、假日9折

Ripple景觀餐廳｜高空餐桌＋Semi Buffet，聚餐多一點從容感

如果想讓這一頓吃得更有節奏一點，帶點景觀與空間感的餐廳會是不錯的選擇。Ripple位於飯店高樓層，整體氛圍沉穩舒適，很適合安排一場不趕時間的聚餐。



▲Ripple景觀餐廳餐點以當季食材為主軸，平日午餐提供精緻排餐，假日午餐與平日晚餐則以 Semi Buffet 形式呈現，主餐搭配自助餐檯，從海鮮、熱食到甜點都有完整選擇。既保有精緻料理的細膩度，也多了自由取餐的彈性，無論是朋友聚會或想好好吃一頓，都能找到剛剛好的節奏。地址：高雄市鼓山區明華路366號20樓優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：旅人無限卡、卓越理財卡、旅人御璽卡享週一～週四午／晚餐85折

印月餐廳｜創意中菜聚會場，一桌好菜也能很有變化

想吃中式料理，又希望多一點變化與質感，印月會是很適合的選擇。以中菜為基礎，融入創意巧思，從料理到擺盤都多了幾分細節，讓整桌菜不只好吃，也更有記憶點。



▲印月餐廳空間寬敞舒適，並設有包廂與聚會設備，不論是家庭聚餐、朋友小聚或商務宴客，都能自在安排。從一桌菜到整體用餐氛圍，都能感受到被好好準備的用餐體驗，也讓這一頓不只是吃飯，更像是一場完整的相聚時光。地址：臺中市南屯區公益路二段818號優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：A.享消費贈「水果盤」乙份B.享單筆滿5,000元贈「蜜汁雞軟骨」乙份C.享當月壽星消費贈「主廚特製個人豬腳麵線」乙份

天下三絕麵食館｜一碗牛肉麵的講究，也能成為聚餐理由

不是每一場聚餐都需要滿桌料理，有時候一碗用心做好的牛肉麵，就很夠。天下三絕以牛肉麵為主打，從湯頭、麵體到牛肉，都講究火候與細節。湯頭濃郁卻不膩口，搭配彈牙麵條與軟嫩牛肉，讓整體風味更有層次。



▲天下三絕麵食館這樣的餐桌節奏，特別適合想輕鬆約、好好聊天的聚會。不用太多形式，也能坐下來慢慢吃一頓，把時間留給彼此。對於想吃得簡單但不隨便的聚餐來說，會是一個剛剛好的選擇。地址：臺北市大安區仁愛路四段27巷3號優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：享贈「開胃小菜」乙份





小紅樓砂鍋菜｜熱騰騰上桌的共享料理，聚餐剛剛好

想找一間吃得有溫度、又適合多人分享的餐廳，砂鍋料理會是很安心的選擇。小紅樓主打現點現煮的砂鍋菜與經典川味料理，湯頭濃郁、香氣十足，每一道上桌都帶著熱氣與份量，很適合聚餐時一起分食。



▲小紅樓砂鍋菜比起精緻擺盤，這裡更強調「一桌一起吃」的熱鬧感。無論是朋友聚會或家庭聚餐，點上幾道砂鍋與熱炒，就能讓整桌氣氛自然升溫，也讓這一頓飯多一點踏實的滿足感。地址：桃園市龜山區文化二路20號2號優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：單筆消費滿2000元，贈「老皮嫩肉」乙份（價值260元）滙豐銀行信用卡循環信用利率：5.68%～15.00%，循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新臺幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽滙豐銀行網站查詢。



