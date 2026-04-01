絕美獨立露臺房型曝光！PORTRAIT鉑萃酒店落腳北車商圈，結合永續綠植與光雕藝術的奢華體驗。

台北車站商圈將迎來旅宿業的華麗變身，預計於2026年夏季開幕的PORTRAIT鉑萃酒店，以「綠色珠寶盒」為核心概念，聯手多位頂尖設計師定義隱奢美學 。資深編輯李維唐表示，該酒店不僅填補了區域內缺乏高品質設計飯店的缺口，其認養公園與推動立體綠化的做法 ，更展現出永續旅遊的新高度，是未來旅人必訪的都會綠洲。

隱身在台北都會核心的忠孝西路與中山南路交叉口巷弄內，1座融合自然與設計語彙的新地標正悄然成形 。預計於2026年夏季正式開幕的PORTRAIT鉑萃酒店，作為台北車站商圈首間設計型隱奢酒店，今日首度公開其整體設計概念 。這座以「台北巷弄中精巧的綠色珠寶盒」為靈感打造的建築，不僅填補了區域內高品質設計旅宿的空缺，更主打區域稀有的獨立露臺房型，透過跨領域的藝術合作，為當代旅人勾勒出一處優雅且從容的城市避風港 。

▲PORTRAIT鉑萃酒店攜手三大知名設計師打造全台獨一無二的酒店品牌。 圖／PORTRAIT鉑萃酒店提供；窩客島整理



燈飾詩人賴雨農操刀，光影交織出的深夜珠寶盒

酒店的夜晚魅力來自於被譽為燈光詩人的十聿照明設計創辦人賴雨農 。他以細膩的光雕藝術，將建築白天的立面語彙延續至黑夜，運用可編程控制系統與專屬藝術光裝置，讓建築在夜幕中如同1只發光的珠寶盒 。燈光在此處超越了基礎照明，透過彩色光影的層次疊加，展現出如珠寶折射般的精緻質感，為台北車站的巷弄增添了一抹溫潤且安靜的視覺驚喜 。

▲房內使用比例均衡的羽絨被搭配100%純棉材質雲感寢具承接旅人身心。 圖／PORTRAIT鉑萃酒店提供；窩客島整理

景觀大師吳忠勳打造城市綠洲，永續概念延伸獨立露臺

景觀設計由曾獲2023法國GRAND PRIX AFEX首獎的吳忠勳親自掌鏡 。他將永續思維融入立體綠化，將自然生命力注入頂樓呼吸花園、餐廳戶外區以及品牌最具代表性的獨立露臺中 。這些露臺被設計為專屬房型的戶外客廳，讓旅人能在常綠植物與精緻燈光的包圍下，於繁忙都市中感受自然的療癒力量 。此外，酒店更認養並重整鄰近的大樹公園，將原本的靜謐巷弄轉化為具有歐洲街道浪漫氣息的休憩空間，實踐與環境共生的理念 。

▲酒店頂樓城市綠洲花園讓旅人在繁忙城市中展現優雅生活節奏。 圖／PORTRAIT鉑萃酒店提供；窩客島整理



時裝冠軍胡俊丞訂製制服，細節處展現品牌藝術溫度

對於品味的追求，PORTRAIT鉑萃酒店延伸至員工的細節語彙 。品牌長周明璟特別邀請連續兩年獲得TFDA時裝設計新人獎大賽冠軍的胡俊丞，為酒店打造專屬制服 。胡俊丞將酒店標誌的線條比例與品牌經典色彩轉化為服裝版型，在布料的質地與光澤中精準呈現現代感與實用性 。制服不僅是工作服，更是旅人與品牌接觸時的藝術延伸，確保了美學體驗的高度一致性 。

▲胡俊丞延續酒店精巧美學，打造獨具藝術感與現代感的專屬制服。 圖／PORTRAIT鉑萃酒店提供；窩客島整理

雲感寢具與藝術客房，在城市核心安放心緒的旅程

內部的住宿體驗同樣不馬虎，房內設計選用精緻的藝術作品，旨在映照旅人的內在心境 。為了承接旅途中的疲憊，酒店特別配置了比例均衡的羽絨被與100%純棉材質的雲感寢具，提供極致的舒適觸感 。透過這些感官細節的整合，PORTRAIT鉑萃酒店讓住宿不再只是單純的停留，而是一段與自然重新連結、沉澱身心的深度旅程，讓每位下榻的旅客都能在快速轉動的城市節奏中，找回專屬自己的優雅步調 。

▲房內配置多元功能區，精選藝術作品映照旅人放鬆心境。 圖／PORTRAIT鉑萃酒店提供；窩客島編輯整理







PORTRAIT鉑萃酒店

開幕：預計2026年夏季正式開幕

亮點：

攜手照明設計師賴雨農、景觀設計師吳忠勳、時裝設計師胡俊丞共同創作 。

主打台北車站商圈稀有的獨立露臺房型 。

頂樓設有「呼吸花園」複合式休憩空間 。

房內配置羽絨被與100%純棉材質之雲感寢具 。



