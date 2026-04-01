2026宜蘭綠舞春夏旅展攻略！一泊二食不到2000元再享住宿券買一送一。

宜蘭綠舞國際觀光飯店憑藉日式美學與完善親子設施，蟬聯易遊網最美親子飯店殊榮。資深編輯李維唐指出，此次春夏線上旅展祭出3.6折超殺折扣，不僅一泊二食每人成本低於兩千元，透過早鳥與旺日免加價專案，更重新定義了高端飯店的性價比極限，是暑假旅遊市場的指標選擇 。

蟬聯易遊網最美親子飯店殊榮的宜蘭綠舞國際觀光飯店，在廣大旅人的期盼下，正式於2026年4月8日至5月15日推出年度重磅「春夏線上旅展」。本次活動不僅祭出最低3.6折起的驚人優惠，更打造了一泊二食每人不到2000元的極致性價比，為即將到來的暑假與連假出遊熱潮提前鳴槍。無論是追求浪漫氣息的風格旅人，還是渴望親近自然的小家庭，都能在這次專案中找到專屬的度假節奏，深度體驗充滿日式情懷的蘭陽假期。

▲摘下「易遊網台灣最美親子飯店大賞」的宜蘭綠舞國際觀光飯店，將於4/8至5/15推出「春夏線上旅展」，祭出最低3.6折超殺優惠。圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理



宜蘭親子飯店推薦與日式主題文化體驗

綠舞國際觀光飯店以其獨特的日式主題園區聞名，凡購買旅展住宿券的旅客，皆能享有豐富的五大感官體驗。旅人可穿上經典浴衣、大正浪漫服飾或精緻的Cosplay服裝，在禪意十足的庭園中漫步，彷彿一秒穿越時空抵達日本。園區內更有備受喜愛的萌寵互動區，讓遊客近距離接觸水豚、羊駝與梅花鹿，徹底療癒身心。若是選擇週一至週四入住，還能額外體驗手作和菓子、手刷抹茶或植栽手作三選一。針對追求刺激的住客，園區亦提供滑索體驗，感受在風中飛翔的快感，讓這場旅行不僅是住宿，更是一場深度的文化祭典。

▲凡購買旅展住宿券即可體驗經典浴衣或大正浪漫服飾，讓旅人漫步在日式園區內感受穿越時空的儀式感。圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理

綠舞旅展優惠代碼與早鳥限定加碼活動

為了回饋長期支持的粉絲，綠舞飯店特別規劃了5月31日前的訂房早鳥加碼。凡於期限內完成預訂並於8月31日前入住，即可享有旺日免加價的特別禮遇，大旺日入住更可享加價半價優惠。此外，早鳥住客在平日或旺日入住，將加碼贈送精選午餐或精緻下午茶。若規劃三天兩夜的長假，飯店再大方送出午間日式味噌小火鍋。最令人驚豔的是，入住豪華湖畔Villa的旅客，除了能擁有私人獨立空間，還將額外獲贈價值11000元的玥山景雙人房住宿券，實現真正的買一送一超值盛宴。

▲蝶舞咖啡廳與日光璽舞壽喜燒.割烹推出「雙廳平日共用餐券」，每人僅890元起即可品嚐西式佳餚或在地日式會席料理。圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理



宜蘭露營車體驗與多樣化房型選擇

本次旅展提供的房型多元，滿足各種旅遊人數需求。最受歡迎的「玥」雙人客房一泊一食僅需5388元起，適合情侶輕旅行。若是全家出遊，首推限量50間的「黑RuRu露營車」四人房，僅需7988元起即可享有專人生火備料的BBQ晚宴，每人平均不到2000元。針對家族旅遊，則有「漓」海景六人套房，一泊一食17888元，讓三代同堂都能在環景落地窗前共享海天一色的美景。餐飲部分也不馬虎，住客可在蝶舞咖啡廳享用西式自助餐，或到日光璽舞壽喜燒割烹品嚐時令日料，晚間九點半更有為住客精心準備的宵夜時光。

▲輕鬆成行的「玥」雙人房型一泊一食住宿券5388元起，每人加價700元即可升級一泊二食，享受超值食宿體驗。圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理

蝶舞咖啡廳與日光璽舞雙廳餐券超值購

除了住宿票券，餐飲與遊園需求也在此次旅展中一併滿足。蝶舞咖啡廳與日光璽舞壽喜燒割烹聯合推出「雙廳平日共用餐券」，四人優惠組僅3560元，換算下來每人不到900元。若想單純規劃一日遊，超值十入的「平日泳池加浴場遊園券」僅需3900元，即可在炎炎夏日中暢遊景觀泳池與浸泡風呂湯池。針對忠實會員，綠舞更推出年會ITF優惠專案，住宿單筆滿萬元還有機會抽中原價高達57200元的Villa住宿大獎，讓旅人以最精省的預算，帶回最豪華的度假回憶。

▲夏季消暑首選超值「平日泳池+浴場遊園券」，只要3900元即可享受景觀泳池與風呂湯池，放鬆身心靈。圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理



2026綠舞春夏線上旅展

活動時間：

線上旅展：2026/04/08(三)至2026/05/15(五)

住宿券使用期限：2026/04/08(三)至2027/04/10(六)

早鳥訂房限定：5/31前完成訂房，且於8/31前入住

活動內容：