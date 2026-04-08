宜蘭落羽松咖啡廳！宜蘭員山美食 What’s Up Dough 米貝果Q彈必吃，貝果控別錯過。





宜蘭落羽松咖啡廳「What’s Up Dough?」來宜蘭員山必吃！招牌貝果在網路爆紅，外酥內Q的獨家口感，貝果控可別錯過這家。

宜蘭員山近年不只以自然景觀聞名，更成為特色咖啡廳聚集地。其中，「What’s Up Dough? 花莎豆米貝果店」憑藉獨特的「米貝果」快速竄紅。店家隱身於落羽松與田野之間，將嘻哈文化與工業風空間融合，打造出與自然景致形成強烈對比的用餐場域，也讓這間宜蘭咖啡廳成為旅遊與美食愛好者的新據點。

▲宜蘭員山人氣咖啡廳「What’s Up Dough」隱身落羽松田園，成為最新打卡熱點（攝影：蕭芷琳）

▲結合台灣蓬萊米製作的米貝果，打造宜蘭必吃特色甜點新選擇（攝影：蕭芷琳）

宜蘭員山咖啡廳推薦「What’s Up Dough 」落羽松庭院超美！

宜蘭員山人氣咖啡廳「What’s Up Dough?」將美式嘻哈文化注入空間設計，室內以粗獷工業風為主軸，搭配戶外靜謐的落羽松池塘景色，形成強烈視覺反差。主理人透過音樂、文化與設計語彙，讓店內不僅是咖啡廳，更像一座隱藏在宜蘭鄉間的藝術場域。此外，店家主打寵物友善與寬敞空間設計，吸引不少旅客專程前來放鬆。

▲What’s Up Dough以美式工業風結合落羽松池塘景觀，成為宜蘭熱門咖啡廳（攝影：蕭芷琳）

▲大片落地窗引入田園景色，打造宜蘭員山必訪景觀咖啡廳氛圍（攝影：蕭芷琳）

宜蘭貝果推薦！辣椒起司與抹茶紅豆成招牌

店內最大特色為「米貝果」，以台灣蓬萊米粉加入麵團，改善傳統貝果偏硬的口感，呈現外酥內Q、帶有米香的層次風味。這次選擇「墨西哥辣椒起司米貝果」以微辣青椒搭配濃郁起司，鹹香濃厚，適合重口味族群；而「小山園抹茶紅豆米貝果」則選用日本抹茶結合蜜紅豆，呈現微苦與清甜交織的日式風味。此外，店家也提供飲品搭配優惠，米貝果加飲品折20元、貝果三明治加飲品折30元。

▲宜蘭貝果推薦「What’s Up Dough?」推薦菜單：墨西哥辣椒起司（攝影：蕭芷琳）

▲宜蘭貝果推薦「What’s Up Dough?」推薦菜單：小山園抹茶紅豆（攝影：蕭芷琳）



整體而言，「What’s Up Dough? 花莎豆米貝果店」不僅以創新米貝果打開市場，也成功將文化風格與自然景觀融合，創造獨特的用餐體驗。對於正在規劃宜蘭員山美食或尋找特色咖啡廳的旅客而言，這裡兼具拍照、放鬆與美味三大元素。提醒大家，由於貝果採每日限量製作，熱門口味經常提早售完，建議提前安排時間造訪，以免錯過這間宜蘭人氣美食據點。

▲宜蘭員山「What’s Up Dough」結合美食與景觀，成為旅遊必訪咖啡廳（攝影：蕭芷琳）



▲宜蘭員山「What’s Up Dough」每日限量供應，建議早訪以免撲空宜蘭人氣美食（攝影：蕭芷琳）

宜蘭貝果推薦 宜蘭員山咖啡廳 What’s Up Dough?

地址：宜蘭縣員山鄉八甲路15之16號

營業時間：10:00–17:00；週二三公休

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