宜蘭落羽松咖啡廳！宜蘭員山美食 What’s Up Dough 米貝果Q彈必吃，貝果控別錯過。

宜蘭落羽松咖啡廳「What’s Up Dough?」來宜蘭員山必吃！招牌貝果在網路爆紅，外酥內Q的獨家口感，貝果控可別錯過這家。
宜蘭員山近年不只以自然景觀聞名，更成為特色咖啡廳聚集地。其中，「What’s Up Dough? 花莎豆米貝果店」憑藉獨特的「米貝果」快速竄紅。店家隱身於落羽松與田野之間，將嘻哈文化與工業風空間融合，打造出與自然景致形成強烈對比的用餐場域，也讓這間宜蘭咖啡廳成為旅遊與美食愛好者的新據點。
宜蘭員山咖啡廳推薦「What’s Up Dough 」落羽松庭院超美！
宜蘭員山人氣咖啡廳「What’s Up Dough?」將美式嘻哈文化注入空間設計，室內以粗獷工業風為主軸，搭配戶外靜謐的落羽松池塘景色，形成強烈視覺反差。主理人透過音樂、文化與設計語彙，讓店內不僅是咖啡廳，更像一座隱藏在宜蘭鄉間的藝術場域。此外，店家主打寵物友善與寬敞空間設計，吸引不少旅客專程前來放鬆。
宜蘭貝果推薦！辣椒起司與抹茶紅豆成招牌
店內最大特色為「米貝果」，以台灣蓬萊米粉加入麵團，改善傳統貝果偏硬的口感，呈現外酥內Q、帶有米香的層次風味。這次選擇「墨西哥辣椒起司米貝果」以微辣青椒搭配濃郁起司，鹹香濃厚，適合重口味族群；而「小山園抹茶紅豆米貝果」則選用日本抹茶結合蜜紅豆，呈現微苦與清甜交織的日式風味。此外，店家也提供飲品搭配優惠，米貝果加飲品折20元、貝果三明治加飲品折30元。
宜蘭貝果推薦 宜蘭員山咖啡廳 What’s Up Dough?
地址：宜蘭縣員山鄉八甲路15之16號
營業時間：10:00–17:00；週二三公休
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