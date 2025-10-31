小琉球旅遊最後一天，我們先去吃了 相思麵 後，就開始看海玩水行程，一路從 中澳沙灘 到望海亭、美人沙灘、白燈塔後，再到杉福海灘。

其中最療癒的行程之一就是到望海亭看海龜、吹海風！這裡不但能眺望整片湛藍海景，我們還看到好幾隻綠蠵龜在海中悠游的模樣，而且牠們停留的時間好久，一整個就是讓我們看夠本。

看完海景後，再順路去「美人沙灘」踩浪、拍照、玩水，就是美好的小琉球半日小旅行。

小琉球親子旅遊景點｜望海亭看海龜、美人沙灘浮潛玩水悠閒半日遊!

望海亭地點就在美人洞風景區旁，從白沙尾觀光碼頭騎車過來只需要5分鐘，這裡有一整排機車停車格，停車方便。

入口處旁雖然有著「驗票景點」四字，但我想說應該是指旁邊的美人洞風景區，畢竟這裡完全沒有管制，也沒有看到相關人員站崗，回來後上網一看才發現原來望海亭屬於美人洞風景區一部分，所以其實是需要購票的。

購票後一張票可以暢遊美人洞、烏鬼洞及山豬溝，都是來小琉球值得一遊的著名景點。

站在望海亭上，能一覽無遺望向海平面，天氣晴朗時海水顏色超美，從深藍漸層到碧綠，怎麼拍都像明信片。

望海亭最吸引人的地方，就是不需要下水就看到海龜，我們站在觀景台上，就見到好幾隻海龜在海裡悠閒游動，偶爾浮出水面換氣，畫面真的超療癒。

而且牠們停留的時間超久，好幾隻一直在靠近岸邊的海面上隨海浪起伏，讓我們待在這裡的時間一直都有海龜看，超幸運。

在望海亭這裡我們還遇見了好幾隻可愛的貓咪，親人模樣也讓行程更添樂趣。

這裡的馬路旁有一整排攤販，我們買了海龜冰棒，一邊看著海一邊吃著冰棒，度過美好的療癒時光。

看完海龜後，我們接著往「美人沙灘」騎去，只要1分鐘就到。這裡是小琉球熱門的浮潛地點，白沙灘與清澈海水讓人一看就想下水。

許多浮潛教練也會帶團在這裡教學，是新手體驗浮潛的好選擇。

我們造訪當天雖然遇到沙灘上有不少的漂流木，拍照時影響畫面，但整體景色仍然很迷人。

退潮時能走到較遠的礁石區，海水清澈見底，小魚群就在腳邊游來游去，真的超級療癒。就算不玩水，單純來看海、觀察生態也很棒！

望海亭與美人沙灘，都是小琉球值得一遊的景點。在望海亭看著海龜慢慢游過，在美人沙灘踩著浪花、聽著海聲，時間彷彿都變得溫柔了。雖然沙灘上有漂流木的小小遺憾，但也完全不影響這趟旅程的美好。

玩水＆看海龜注意事項：

＊注意潮汐與浪況：有時潮流較強，避免獨自下水。

＊尊重海洋生態：海龜是保育類動物，請勿觸摸或追趕。

＊做好防曬與補水：小琉球陽光很強，記得帽子、防曬乳、水都要帶。

＊環境清潔很重要：垃圾帶走、不破壞生態。

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！