說到今夏有什麼我超級推薦，一再回訪的地方，那肯定就是基隆的和平島海水浴場了！

不只是自己去，還每週都找朋友回訪

而今天我就來分享這夏天絕對不能錯過的，寵物友善海水泳池！

和平島一直是北台灣頗負盛名的海水浴場，每逢夏日就吸引許多人潮

2022看到和平島有寵物專用池後，當初就立即約狗友們前往玩耍

但可能是暑期大家都往海邊跑，加上是六日的關係所以和平島一代真的是人滿為患

不要說海水浴場園內了，連同停車的車潮直接從園區停車場蔓延到正濱漁港

而且假日時段人真的太多，所以假日也會取消寵物專用池（所以擠了一堆小孩）

題外話是2022那是和平島也是醬醬第一游泳，直接受到海水的震撼

當天游泳除了類之外她真的是一臉臭（笑）

那時我們還擔心「完蛋，該不會醬醬也不愛玩水吧！！！？」（所幸是現在是一隻小水狗）

成人門票只要$120，寵物不用另外收費

以園區、泳池的大小跟其他私人營業的寵物專用泳池比起來，這個價位真的是便宜到不行

園區內的活動中心也有地方休息吹冷氣，活動中心上面也都有咖啡廳、餐廳等

而且今年意外發現！活動中心居然有販售在地的寵物零食品牌（包含零食跟肉丸）

活動中心工作人員對毛孩也非常友善，牽繩落地等也都沒問題

再訪和平島公園海水泳池整個就還是很喜歡，除了園區多處皆為無障礙設計

也有大草皮可以跑跑、無障礙的觀海步道，即使秋冬來不游泳都很適合

還有今天的重點：寵物友善海水池跟安全淺水池

首先跟我們一樣是推車或直接牽繩入園的，可以直接從廣場旁的斜坡推到海邊

整個會方便很多而且可以直接避開沙地

不然走正常路線的話從活動中心到海邊)會碰到樓梯喔！

（不過這活動中心外的觀海木棧道是蠻美的拉～還是可以來拍拍照）

平日時有分隔沙灘跟泳池的小水道真的超適合小型跟怕怕毛孩

在小水道更有安全感同時也獲得清涼（當然喜歡游泳的就不能錯過海水池啦！）

孩子們也在這裡玩得超開心，一直跑來跑去

海水池的部分，除了一定要平日來一定要平日來一定要平日來之外

我建議來之前也要查一下漲退潮!

因為從岸邊到海裡有一個比較高的防波堤，然後防坡堤下海還有泳池樓梯

海水浴場底部不像人造泳池一樣那麼平，所以上下樓梯我覺得是比較不方便一點

像我們帶狗的話，幾乎都是要人先下去，再一隻一隻把狗傳下來

所以在漲潮時刻，是可以直接從防坡堤直接下水的

也因為海水漲到防坡堤上，即使在這條防坡堤上玩耍、坐在這裡也會覺得很清涼

不過漲退潮各有利弊啦！

這裡漲潮之後，海水泳池的深度大概約在200cm左右

我個人覺得漲潮的時候玩起來比較舒服，上岸下海也比較方便

但如果不會游泳的話可能會怕怕的

退潮的話水位大概是160左右，像我159的話踮腳尖就可以露出水面，朋友170更是輕鬆站在水裡

採的到地如果是帶小孩或毛孩真的會比較輕鬆

而且大家最擔心的“洗澡”部分，在這裡也沒問題

毛孩去海邊、野溪最多人擔心的就是沒辦法洗澡

像是之前去白沙灣就只有路邊商家的付費水龍頭，或是最近想去的外木山海水浴場也只有人類的盥洗室

但和平島除了人類盥洗室之外，還有寵物專用的盥洗間，而且還有毛孩專用的吹風機可以借用

費用是熱水$20/5mins，吹風機 $10/3mins

像是托托醬醬毛比較少的話我基本上就使$30洗加吹就可以解決，真的是非常方便！