2026旅遊懶人包！易遊網揭密三大消費轉變，公開機票調漲下的聰明省錢玩樂法。

2025年旅遊市場營收刷新歷史紀錄，但隨之而來的是2026年全球成本墊高的挑戰 。對此資深編輯李維唐表示，旅遊已轉化為生活剛需，消費者正從「目的地導向」過渡至「價格探索導向」，這種理性的避險型消費模式，將促使旅人更依賴具備共感保障的數位平台，以緩解對票價上漲的焦慮感 。

旅遊不再只是休閒，更成為現代人不可或缺的生活剛需。根據易遊網發布的最新趨勢報告，2025年台灣旅遊市場動能驚人，光是個人機票銷售就突破350萬航段數，成長率達40%，全球訂房營收更創下75億元的歷史新高。這股熱潮預計將延續並轉化，在2026年迎來全新的消費格局。面對國際局勢動盪與營運成本上升，旅人們不再盲目追求熱門目的地，而是轉向更理性的決策模式。

▲韓國旅遊動能爆發，首爾首度超越大阪躍升至熱門航點第2名 。圖／易遊網提供；窩客島整理



2025年熱門航點洗牌！首爾超越大阪躍居亞軍

回顧2025年的旅遊數據，日本依舊是台灣人的心頭好，在十大熱門航點中強佔4席。東京憑藉密集的航班與完善機能，毫無懸念穩坐冠軍寶座。然而最引人注目的是韓國市場的異軍突起，首爾首度超越大阪奪下第2名，釜山排名也持續攀升。韓國旅遊的爆發力源自極高的性價比，加上韓流文化與醫美需求的推波助瀾，讓機票銷售額直接翻倍成長。在長程旅行方面，紐澳地區表現亮眼，洛杉磯、雪梨與墨爾本分居前三，這顯示親子客群在考量治安與航程舒適度後，對紐澳旅遊的偏好顯著提升。

▲釜山憑藉相對親民的住宿成本，加上星宇航空新航線開航帶動運能提升，預期今年成長將持續攀升。圖／易遊網提供；窩客島整理

跨世代旅遊行為洞察！Z世代偏愛「悅己消費」

不同世代對旅行的期待大相徑庭。X世代身為經濟支柱，對服務品質要求較高，有65%的人選擇傳統航空，且是商務艙的主力客群。Y世代則展現出對日本的極高忠誠度，沖繩、熊本、福岡都是他們的心好。至於深受社群文化影響的Z世代，選擇廉航比例過半，但他們願意在預算有限下選擇豪華經濟艙，展現出重視飛行質感的「悅己」特質。在航點上，Z世代更偏好首爾、濟州島與清州等充滿流行話題的韓國城市。

▲擁有「北陸小京都」之稱的金澤，直飛小松即可抵達，無擁擠人潮旅遊品質佳，是值得造訪的潛力城市。圖／易遊網提供；窩客島整理



2026年三大轉變！從「目的地」轉向「價格探索」導向

迎向2026年，中東情勢影響燃油價格與成本，旅遊支出將明顯墊高。易遊網預測消費行為將出現三大轉變。首先是決策路徑的重組，消費者將從過往先決定目的地，轉變為「先看價格、再決定去哪」的價格探索導向。其次是旅遊節奏的調整，預計出國次數可能減少，但單次旅程的天數會拉長，或透過雙國、多城市規劃來極大化旅遊效益。最後則是「避險型消費」崛起，旅客為降低不確定性，將更傾向選擇國籍航空，並依賴具備完整保障政策的品牌平台。

▲易遊網執行長陳志豪分享2025年旅遊大數據洞察，並針對2026年旅遊趨勢提出三大轉變預測 。圖／易遊網提供；窩客島整理

挖掘2026寶藏城市！金澤、青森與伯斯成潛力股

在追求高CP值的同時，旅人也開始尋找未被過度開發的寶藏地點。易遊網特別推薦2026年4個值得造訪的潛力城市。被譽為「北陸小京都」的金澤，擁有深厚的文化底蘊且旅遊密度較低。青森則以世界自然遺產與療癒慢旅為特色，適合搭配北海道進行雙點進出規劃。若想挑戰不同風情，烏魯木齊的壯闊景觀在社群媒體帶動下熱度升高。而長程旅行則推薦澳洲伯斯，其物價相對親民且環境安全，是體驗獨特自然生態的絕佳選擇。

▲烏魯木齊憑藉壯闊自然景觀與濃厚西域文化，在社群網紅效應帶動下吸引旅人嚮往 。圖／易遊網提供；窩客島整理



品牌共感服務升級！旅遊助手化身安心後盾

為了對抗旅遊中的不確定性，易遊網將App定位從單純的購買工具，升級為一站式「旅遊超級App」。透過全新推出的「我的行程」功能，自動整合機票、飯店資訊，並提供即時航班動態。同時針對旅客最擔心的突發狀況，推出「品牌共感服務」。這包含航班取消後的訂房保障、一般退票10天內退款，以及颱風陸警區域台灣訂房免費取消等安心政策。讓旅行不再只是單純的交易，而是建立在信任與共感基礎上的完整體驗。

▲日本青森具備療癒型慢旅條件，適合搭配北海道或仙台規劃多城玩法的旅遊行程 。圖／易遊網提供；窩客島整理

易遊網三五七狂歡日

活動時間： 定期於每月3日、5日、7日舉辦

活動內容： 易遊網針對機票、訂房及跟團旅遊提供限定優惠促銷，旨在建立穩定消費節奏並培養顧客回購習慣