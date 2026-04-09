Ushigoro S.台北試營運資訊！東京銀座Ushigoro S.進駐大直，台北就能吃日本頂級燒肉。

Ushigoro S. 台北大直開幕引發關注，主打日本和牛燒肉、全包廂與 omakase 體驗，編輯張人尹表示將成台北高端燒肉新指標。

▲shigoro S. 進軍台北大直，主打全包廂式用餐空間與專人服務，打造高隱私燒肉體驗，讓粉絲在台灣也能感受東京銀座氛圍。



▲Ushigoro S. 海外首店選址台北，延續日本本店風格，從空間到服務流程都強調細節與節奏，呈現沉浸式燒肉體驗。

Ushigoro S. 專人代烤和牛極致風味

▲Ushigoro S. 嚴選日本空運頂級和牛，由專業燒肉師現場代烤，精準掌握火候，呈現最純粹的肉質風味。

Ushigoro S. 台灣一號店地址曝光

▲Ushigoro S. 台灣一號店落腳台北大直，地址位於中山區樂群三路，鎖定高端燒肉市場。

Ushigoro S. 台灣一號店

Ushigoro S.台北店開了！來自東京銀座的高檔燒肉品牌 Ushigoro S. 正式插旗台北，主打全包廂式空間與專人全程服務，讓粉絲在城市中也能體驗高隱私的用餐氛圍。這次海外首站選在台北大直，由富錦樹集團引進，不僅延續日本本店的高規格接待模式，也把講究節奏與細節的燒肉文化完整帶進台灣。讓粉絲們不用飛出國，就能享受與東京同步的精緻頂級燒肉。Ushigoro S. 吸引粉絲們的特色在於全程由專業燒肉師服務，選用自日本空運直送的頂級和牛，依照部位特性精準掌控火候與時間，讓每一口都呈現最理想狀態。用餐形式以板前 omakase 為主，講究上菜節奏與整體搭配，讓粉絲在不需要思考點餐的情況下，完整體驗燒肉的層次變化，也讓整體用餐過程更專注於風味本身。這次由富錦樹集團引進的 Ushigoro S. 台灣一號店選址於台北市中山區樂群三路，正式進駐大直商圈。門市預計在 4/28 起展開試營運，首波僅開放部分包廂，提供粉絲搶先體驗。延續全包廂制與專屬侍肉師服務，整體定位鎖定重視隱私與用餐品質的族群，也適合聚餐或重要場合安排，成為台北頂級燒肉全新話題。地址：台北市中山區樂群三路試營運資訊：4/28起試營運，開放部分包廂