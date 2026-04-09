台中居酒屋新選擇！隱居いざかや進駐三樓空間，提供生魚片、串燒與春捲豐富料理，下班小酌、團體聚餐好去處。

台北人氣居酒屋「隱居いざかや」進軍台中，三層樓空間結合濃厚日式氛圍與寬敞座位，提供刺身、清酒蛤蜊與串燒、春捲等多元料理，適合朋友聚餐與商務用餐。

台中居酒屋加一！源自台北人氣居酒屋「隱居いざかや」進軍台中，為中部消費者提供更多元的用餐體驗。「隱居いざかや台中店」空間同樣洋溢濃郁日式風情，餐點方面亦延續品牌一貫的日式居酒屋料理路線，菜色表現穩定，維持既有水準。

▲「清酒蛤蜊錫箔燒」為「隱居いざかや 台中店」代表性料理之一。（攝影：楊婷雅）

▲台北人氣居酒屋「隱居いざかや」進駐台中廣三SOGO周邊。（攝影：楊婷雅）

「隱居いざかや 台中店」三層樓空間，滿足聚會與商務用餐需求

「隱居いざかや 台中店」進駐廣三SOGO百貨周邊三角窗位置，門口特別設置鳥居意象造景，環境以大量日式元素妝點，整體風格鮮明。同時，透過細緻的燈光設計，營造出溫潤且放鬆的用餐氛圍，使饕客能在舒適環境中享受餐點；相較板橋店，「隱居いざかや台中店」空間更為寬敞，座位數量亦同步提升。二樓為主要座位區，三樓則規劃三間獨立包廂空間，大包廂最多可容納20人，尤其適合團體聚會或商務聚餐等，需事先透過電話預約。



▲「隱居いざかや 台中店」二樓為主要座位區，環境以大量日式元素妝點。（攝影：楊婷雅）

「隱居いざかや 台中店」餐點選擇多元，刺身與清酒料理展現食材本味

「隱居いざかや 台中店」菜單豐富，「隱居海港刺身」生魚片品項依當日進貨魚貨調整，強調新鮮度與季節性，切片厚度適中，能呈現魚肉本身的口感與鮮甜風味；「清酒蛤蜊錫箔燒」為店內具代表性料理之一，蛤蜊飽滿，以清酒提味帶出淡雅香氣，同時保留蛤蜊本身的鮮味。



▲「隱居海港刺身」生魚片品項依當日進貨魚貨調整，強調新鮮度與季節性，切片厚度適中。（攝影：楊婷雅）

「隱居いざかや 台中店」串燒與創意料理並重，展現多元日式風味

來到「隱居いざかや 台中店」，串燒品項為不可錯過的重點，包括剝皮辣椒牛五花串、明太子雞腿肉串、香蔥肥腸串、鹽蔥牛肋條串等，皆展現穩定的燒烤技術。調味掌握得宜，能有效襯托食材本味，並兼具嫩度與風味；創意料理方面，特別推薦「創意炸蝦生春捲」，展現跨文化融合特色。以越南米紙作為外皮，內餡結合日式炸蝦、水芹菜與生菜等食材，並搭配沙拉醬提味，口感清爽且層次分明；「隱居いざかや 台中店」無論在空間氛圍或餐點表現上，皆具備一定水準，適合朋友聚餐或下班小酌，對於喜愛日式居酒屋文化的饕客而言，「隱居いざかや 台中店」是值得納入口袋名單的選擇。



▲串燒為「隱居いざかや」重頭戲，包括剝皮辣椒牛五花串、明太子雞腿肉串、香蔥肥腸串、鹽蔥牛肋條串等都相當受歡迎。（攝影：楊婷雅）

▲「創意炸蝦生春捲」展現跨文化融合特色，口感清爽且層次分明。（攝影：楊婷雅）





「隱居いざかや台中店」店家資訊

營業時間：週日～週四17:30～00:30、週五～週六17:30–01:30

地址：臺中市西區中美街464號

電話：04 2328 7262

台中特色咖啡廳情報

推薦閱讀：昭和風格台中咖啡廳！西成珈琲工作室 280元暢飲咖啡方案，數款風味一次滿足，布丁必點。

推薦閱讀：藏在模範市場的台中咖啡廳！冰穀咖啡草悟道店 手沖咖啡配肉桂捲，寵物友善空間。

推薦閱讀：吃得到浙江麵食的台中咖啡廳！亨利貞咖啡館 全天供應咖啡與麵食，國美館咖啡廳加一。