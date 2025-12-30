吃得到浙江麵食的台中咖啡廳！亨利貞咖啡館 全天供應咖啡與麵食，國美館咖啡廳加一。

國美館咖啡廳加1！「亨利貞精品咖啡館」以手沖咖啡、甜點與江浙風味麵食打造跨界餐飲體驗，咖啡迷與浙江美食愛好者全天候都能來享受。

深耕大里的「亨利貞咖啡館」於 今年10月搬遷至國美館周邊，以嶄新面貌重新登場。菜單巧妙結合江浙風味麵食、精緻甜點與精品咖啡，空間規劃分為前後兩個區域，前方可直視吧檯的座位區以高腳椅為主，後方座位則採古典沙發座；此外，老闆精心挑選的音樂在空間中緩緩流轉，為整體用餐體驗增添優雅層次，也讓重視質感的咖啡迷與旅人，在國美館周邊多了一處值得駐足的優質咖啡館選擇。

▲「亨利貞咖啡館」搬遷至國美館周邊，以嶄新面貌重新登場。（攝影：楊婷雅）



▲「亨利貞咖啡館」除了咖啡，亦供應江浙風味麵食。（攝影：楊婷雅）





「亨利貞咖啡館」取名藏巧思，在咖啡與音樂中傳遞祝福 不少咖啡迷對「亨利貞」這三個字感到好奇，甚至誤以為店名來自老闆的英文名字組合。事實上，「亨利貞」取自《易經》乾卦中的「元亨利貞」，蘊含深厚的文化意涵；其中「亨」象徵亨通順遂，「利」代表利益與美好成果，「貞」則寓意堅貞與穩固；店名本身承載著祝福與期許，加上講究的音響配置與精心挑選的音樂，希望每一位走進「亨利貞咖啡館」的客人，都能在優雅旋律相伴下品嚐江浙風味麵食與咖啡，並且順遂圓滿、踏實安定。



▲「亨利貞咖啡館」後方座位區。（攝影：楊婷雅）





「亨利貞精品咖啡館」全天候享受咖啡與浙江美食

值得一提的是，「亨利貞精品咖啡館」不僅提供手沖咖啡、義式咖啡、各式甜點與厚片吐司，餐飲內容更延伸至浙江風味麵食，包含炸醬麵、雪菜拌麵、蔥油拌麵、本幫菜飯及多款小菜，深受不少老饕喜愛。店家從早上 9 點一路營業至晚間 8 點，無論任何時段造訪，都能盡情享用浙江麵食與咖啡交織的獨特餐飲體驗；在咖啡館中品嚐江浙家常滋味，打破傳統用餐時段的界線，以及咖啡館只能喝咖啡、吃甜點的刻板印象。



▲雪菜拌麵為「亨利貞咖啡館」人氣麵食之一。（攝影：楊婷雅）

最優雅的國美館咖啡廳「亨利貞咖啡館」

「亨利貞咖啡館」以專業手沖與義式咖啡吸引咖啡迷，以甜點與厚片吐司滿足下午茶需求，而將江浙風味麵食納入菜單，「亨利貞精品咖啡館」讓咖啡館不再只是喝咖啡的空間。且「亨利貞精品咖啡館」營業時間從早上 9 點到晚上 8 點，全天候都能享受咖啡與麵食的完美搭配，再配上講究的音樂與舒適座位，讓每一次用餐都充滿質感與溫度；「亨利貞精品咖啡館」尤其適合音樂迷、咖啡迷與浙江美食愛好者前來，在優雅氛圍中品嚐咖啡，享受愜意時光。



▲「亨利貞咖啡館」長年以專業且細膩的手沖咖啡聞名。（攝影：楊婷雅）

▲「亨利貞咖啡館」也供應層次分明、口感細緻的千層蛋糕。（攝影：楊婷雅）









「亨利貞咖啡館」店家資訊

營業時間：週三～週日09:00～20:00

地址：台中市西區五權西二街56號

電話： 0975 917 209









