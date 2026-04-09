信義區銅板美食清單！台北吳興街美食7大推薦，編輯鄭亦庭表示：40元蘿蔔絲餅老店、隱藏版早餐在地人必吃。

吃信義區銅板美食就衝吳興街！想要在台北信義區找平價美食，絕對要衝吳興街商圈，有各種銅板美食、在地老店聚集，讓你在台北101附近吃飯只要銅板價就解決，這次窩客島幫你搜羅7大信義區吳興街銅板美食，包括40元在地蘿蔔絲餅老店、炸蛋餅，以及老字號涼麵、人氣皮蛋麵等，通通不到百元就有，下次來信義區不只百貨美食，吳興街銅板美食也要吃過。



▲信義區銅板美食清單！台北7大吳興街美食推薦，蘿蔔絲餅 皮蛋麵排隊必吃。



▲信義區銅板美食清單！台北7大吳興街美食推薦，蘿蔔絲餅 皮蛋麵排隊必吃。





吳興街美食必吃銅板價小吃：巷仔口蘿蔔絲餅、281雞蛋糕

吳興街銅板美食必吃46年老店「巷仔口蘿蔔絲餅」，只販售蘿蔔絲餅、紅豆餡餅，均一價40元，蘿蔔絲餅薄皮酥脆，內餡塞滿清甜蘿蔔絲、青蔥與蝦米，紅豆餡餅則鬆軟細膩，是吳興街人氣美食老店，而「281雞蛋糕」是經營超過十年的排隊名店，提供12種鹹甜口味，還能選擇「整片雞蛋糕」，不僅外表超吸睛，保留大片酥脆邊邊，吃起來餅乾般，2間小吃都是在地人的吳興街銅板價排隊美食，來吳興街要吃過。





巷仔口蘿蔔絲餅 位置資訊

地址：臺北市信義區吳興街184巷

電話：0935-745-770

完整介紹由部落客「芬恩Finn 」於窩客島分享：【台北美食￭信義區】巷仔口蘿蔔絲餅 x 只要35元！就能吃到真材實料的單純美味、46年在地老店的魅力，是人潮不間斷的大人氣！║吳興街美食、信義區美食、台北早餐、台灣小吃





281雞蛋糕 位置資訊

地址：臺北市信義區吳興街281巷口號12號旁

電話：0952-055-668

完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡ 」於窩客島分享：【台北】吳興商圈｜281雞蛋糕，口味太多選擇困難包餡雞蛋糕



▲吳興街美食必吃銅板價小吃！巷仔口蘿蔔絲餅只販售蘿蔔絲餅、紅豆餡餅，均一價40元。(攝影：部落客 芬恩Finn)



▲吳興街美食必吃銅板價小吃！281雞蛋糕提供12種鹹甜包餡口味，最便宜45元開吃，還能選擇「整片雞蛋糕」。(攝影：部落客 ✡水晶安蹄✡)





吳興街銅板價早餐推薦：家香豆漿店、世貿好吃炸蛋餅

吳興街隱藏版老店「家香豆漿店」，推薦必點皮Q多汁的小籠包，以及厚實的胡椒餅起司蛋，必加特製手工蒜頭辣椒，能瞬間提升香氣，「世貿好吃炸蛋餅」主打現擀現炸餅皮，口感外層香脆且、內蓬鬆軟Q，老饕吃法都會升級雙蛋，或搭糯米腸、熱狗，淋上甜、辣、鹹三種醬料，是吳興街商圈的超人氣早餐。





家香豆漿店 位置資訊

地址：臺北市信義區吳興街129號

電話：02-2722-1186

完整介紹由部落客「YUNO的吃喝玩樂日記」於窩客島分享：在地人大推的隱藏版早餐！超濃豆漿、蒜頭辣椒小籠包、蛋餅老饕必點





世貿好吃炸蛋餅 位置資訊

地址：臺北市信義區吳興街106巷11號

電話：0936-723-238

完整介紹由部落客「芬恩Finn 」於窩客島分享：【台北信義區美食】世貿好吃炸蛋餅x吳興街商圈人氣銅板美食 ║吳興街美食、北醫美食、台灣小吃



▲吳興街銅板價早餐推薦！家香豆漿店推薦必點皮Q多汁的小籠包。(攝影：部落客 YUNO的吃喝玩樂日記)



▲吳興街銅板價早餐推薦！世貿好吃炸蛋餅主打現擀現炸餅皮，老饕吃法都會升級雙蛋。(攝影：部落客 芬恩Finn)





吳興街銅板價美食推薦：邱記涼麵、查記麵館、陳記米糕

吳興街銅板價美食想要吃飽飽，首推1988年開業的「邱記涼麵」，濃郁蒜香麻醬涼麵，大份60元開吃，再配上一碗綜合湯，是老台北人的經典標配，在台北101附近的「陳記米糕」則有吸睛大蒸籠，40元筒仔米糕軟糯誘人，而「查記麵館」以獨特的皮蛋麵成為許多饕客的私藏愛店，皮蛋麵的皮蛋醬結合特製辣醬，多層次風味令人驚艷，還信義區吳興街必吃。





邱記涼麵 位置資訊

地址：臺北市信義區吳興街281巷1號

電話：02-2722-0354

完整介紹由部落客「張三三」於窩客島分享：【台北 信義區】邱記涼麵x吳興街人氣涼麵店x麻醬涼麵x綜合蛋花貢丸湯





陳記米糕 位置資訊

地址：臺北市信義區吳興街150號

電話：02-2737-3426

完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：台北101/世貿站 | 查記麵館 紅油抄手皮蛋麵 完美比例好好吃





查記麵館 位置資訊

地址：臺北市信義區吳興街37號

電話：02-2758-8538

完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：台北 101 必吃美食！吳興街陳記米糕，130 元就能爽吃單人佛跳牆。



▲信義區吳興街銅板美食推薦！邱記涼麵濃郁蒜香麻醬涼麵，大份60元開吃。(攝影：部落客 張三三)



▲信義區吳興街銅板美食推薦！查記麵館必點皮蛋麵的皮蛋醬結合特製辣醬。(攝影：部落客 ifunny艾方妮)

近期信義區美食、信義區展覽話題跟上

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▲吳興街美食必吃銅板價小吃！巷仔口蘿蔔絲餅只販售蘿蔔絲餅、紅豆餡餅，均一價40元。(攝影：部落客 芬恩Finn)

▲吳興街美食必吃銅板價小吃！281雞蛋糕提供12種鹹甜口味，最便宜45元開吃，還能選擇「整片雞蛋糕」。(攝影：部落客 ✡水晶安蹄✡)

