台北信義區吳興街平價「陳記米糕」，必嚐百元佛跳牆與筒仔米糕。

台北信義區吳興街人氣小吃「陳記米糕」，主打大蒸籠燉煮的古早味。百元佛跳牆料多實在，筒仔米糕軟糯鹹香。

鄰近捷運台北101/世貿站的吳興街商圈，隱藏著一間深受在地人喜愛的平價傳統小吃「陳記米糕」。店家以門口極具特色的大型蒸箱為標誌，主打將食材放入湯盅內從生食開始慢火蒸煮，完美保留了食物的原汁原味與天然精華。店內最受矚目的招牌餐點，莫過於只要一百三十元便能享用的「單人佛跳牆」，豐富的配料與極高的性價比，打破了佛跳牆只能在年節大桌菜才能品嚐的刻板印象。此外，經典的筒仔米糕與多種口味的排骨酥湯，同樣是不可錯過的台式靈魂美味，非常適合周邊上班族與旅客前來飽餐一頓。

寬敞用餐區，傳統大蒸籠

陳記米糕的地理位置相當便利，自捷運紅線台北101/世貿站步行約7分鐘即可抵達；若自行驅車前往，亦可將車輛停放於信義國小地下停車場。有別於傳統小吃店常給人擁擠油膩的印象，這裡的用餐空間十分明亮寬敞，地面與桌面皆維持得相當整潔乾淨。店門口擺放著極具視覺張力的大型蒸籠設備，裡頭層層疊疊擺滿了一盅盅的燉湯與米糕。店家堅持每一盅湯品皆從生食狀態開始蒸食燉煮，藉由高溫蒸氣將食材的精華徹底釋放並鎖在湯汁中，讓顧客能品嚐到最純粹的原型食物風味。

豐盛佛跳牆，實惠好價格

店內討論度最高的人氣品項，絕對是這盅定價僅需130元的「佛跳牆」。有別於市面上常見的迷你個人盅，陳記米糕的佛跳牆份量極具誠意，使用大碗公盛裝，視覺效果相當震撼。湯品以自家先炸後蒸的排骨酥為基底，豪邁地加入了芋頭、筍絲、木耳、炸鵪鶉蛋、香菇與杏鮑菇等豐富食材。經過長時間的蒸煮，芋頭變得極其鬆軟綿密，輕輕一抿便在口中化開，為清甜的湯頭增添了濃郁的厚度。各式食材的鮮美精華完美融合於湯汁之中，層次豐富且每一口都能挖到滿滿的配料，性價比極高。

軟糯米糕飯，甘醇排骨湯

另一道招牌經典為傳統的「筒仔米糕」，單份售價40元。米糕經過大蒸籠的高溫蒸煮後，米粒呈現軟糯中帶有Ｑ彈的絕佳口感。倒扣於碗中並淋上店家特製的肉燥醬汁，濃郁的滷汁香氣與米香完美交織，鹹香適中極其誘人。在湯品搭配上，店家提供了香菇、苦瓜、金針與冬瓜等多種口味的排骨酥湯。其中「金針排骨酥麵」的湯頭因加入了金針花，相較於純排骨酥湯更加清爽甘醇。麵條充分吸附了清甜的湯汁，搭配吸飽精華且肉質軟爛細緻的排骨酥，整體風味滑順且充滿台式溫情。

多樣調味料，翠綠燙青菜

為了滿足不同顧客的口味偏好，店內特別設置了整潔的自助調料與餐具區。除了常見的辣椒醬、醬油、烏醋與甜辣醬之外，還大方提供了新鮮的蒜末與脆口的蘿蔔乾，讓顧客能自由為米糕或湯麵增添豐富的味覺層次。在副食的選擇上，每日更換品項的「燙青菜」亦是平衡飲食的絕佳配角。例如新鮮的菠菜經過精準火候汆燙，保留了翠綠的色澤與細緻的纖維，拌入香氣四溢的紅蔥頭與醬汁，質地滑潤順口。完善的餐點設計與多元的電子支付服務，使其成為吳興街周邊不可或缺的美食地標。

陳記米糕 店家資訊

地址：台北市信義區吳興街150號

電話：02-27373426

營業時間：10:30-22:30(週六公休)

