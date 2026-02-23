台北福容大飯店福粵樓重現復古港點推車，阿基師坐鎮，平日限時68折優惠。

台北福容大飯店「福粵樓」重現經典復古港點推車，由阿基師親自坐鎮。即日起至六月底，平日午晚餐港式點心全面68折。

位於台北市大安區核心地帶的福容大飯店台北一館，鄰近大安森林公園，以寧靜舒適的氛圍深受政商名流與家庭客群喜愛。飯店一樓的「福粵樓」主打道地精緻的港式飲茶與中式料理，自2026年起隆重推出「港味狂歡」主題活動。不僅引進了消失已久的復古港點推車巡桌服務，重現早期香港茶樓的熱鬧氛圍，更祭出即日起至六月底的超值優惠。只要在平日午晚餐時段來店用餐，即可享有多達二十道經典港式點心全面68折的限時折扣。幸運的話，還能遇見行政總主廚阿基師親自推車服務，絕對是台北市區內品嚐高級粵菜的絕佳選擇。

復古港點車，道地飲茶風

踏入典雅舒適的福粵樓，濃厚的東方裝潢氛圍與一整面的壯觀酒牆映入眼簾，非常適合正式商務宴請或家庭聚餐。本次活動最大的亮點，便是由服務人員推著冒著熱氣的蒸籠推車在桌間穿梭，蒸籠掀蓋時煙霧繚繞，完美重現了懷舊的港式飲茶風情。顧客可以直接從推車中挑選心儀的點心，不僅增添了用餐的互動趣味，更讓人在熱騰騰的點心香氣中，重溫傳統香港茶樓那份喧鬧且充滿人情味的經典時光。身為鎮店之寶的阿基師更會不定期親自推車巡桌，展現極具親和力的專業服務。

招牌蝦餃皇，鮮甜海鮮球

港點品項涵蓋了蒸、煎、酥、包、甜等五大類別，首推最具代表性的「招牌黃金蝦餃皇」，晶瑩剔透的薄皮透出粉嫩蝦肉，咬下後鮮美層次分明，完美展現師傅的手藝。喜愛海鮮的饕客不可錯過「蟹肉鮮蝦球」，飽滿的蝦球外層包覆滿滿蟹肉，口感彈牙鮮美；而「魚子燒賣皇」則選用肥瘦適中的豬後腿肉與鮮甜蝦仁，頂端以魚子點綴，口感紮實極具彈性。另外還有融入瑤柱與豆苗的「瑤柱豆苗餃」以及手拍製成的「手拍花枝餅」。此時再來一份米香揉合肉香的「糯香珍珠丸」，以及散發清新香菜氣息的「香茜魚翅餃」，每一款點心都在推車掀蓋那刻散發著極致誘人的鮮香。

軟綿叉燒包，酥脆蘿蔔糕

經典的麵點與煎炸類同樣表現出色。「蠔皇叉燒包」擁有如雲朵般軟綿不黏牙的潔白外皮，自然開花的頂部透出濃郁醬香，鹹甜交織的內餡濕潤不乾口。另一款「蜜汁叉燒酥」則以手工疊層製作外皮，烤至金黃酥脆且入口即化，香氣濃郁而不膩。「香煎蘿蔔糕」更是火候掌握精準的佳作，外皮微焦，內層綿密並帶有蝦米與臘肉的鹹鮮。喜歡獨特口感的必拿「酸菜蒸大腸」，酸香解膩且帶有絕佳嚼勁。特色餐點如「爆漿流沙包」與加入竹炭粉的「烏金流沙包」，以濃郁的鹹蛋黃奶香帶來視覺與味覺的雙重享受，是推車上不可錯過的人氣品項。

鹹香仿雞腿，開胃玉排骨

除了推車點心，福粵樓的單點功夫菜也值得細細品味。「蔥油仿雞腿」選用肉質結實的仿雞腿肉，精準烹煮後迅速冰鎮，皮Ｑ肉嫩，淋上熱油激發出濃郁蔥香，是阿基師大力推薦的開胃佳作。熱炒類如「君度橙汁玉排」將豬腩排炸至金黃酥脆，淋上由新鮮柳橙與君度橙酒熬煮的秘製醬汁，果香四溢深受大小朋友喜愛；「四季香煸肥腸」則將肥腸高溫油炸至表皮酥脆，搭配清脆四季豆與蒜末蔥花大火快炒，鹹香夠味，展現了粵式與江浙料理融合的精湛廚藝。同樣下飯的還有「椒鹽豬腩排」，先滷後炸再拌入蒜酥大火翻炒，辛辣鹹香；以及清爽不油膩的「香根干絲肉絲」，干絲吸飽肉汁並維持香菜梗的翠綠爽脆，展現絕佳火候。

經典炒米飯，鮮甜雲吞麵

想要增添飽足感，主食類的表現同樣精采。「鹹魚雞粒炒飯」嚴選香氣濃郁的鹹魚與鮮嫩雞肉丁，熱油激發的獨特鹹鮮味均勻滲透進粒粒分明的米飯中，搭配清脆的生菜絲，口感層次豐富且乾爽不膩。另一道「金牌鮮蝦雲吞撈麵」則選用口感爽脆、帶有韌度的港式生麵，拌入主廚特製的香醇醬汁，搭配包入整隻鮮甜蝦仁的飽滿雲吞，皮薄滑順且彈牙，是份量與美味兼具的單點好選擇。

經典菠蘿包，沁涼西米露

豐盛的粵式饗宴，必須以經典的港式甜品作為完美收尾。「冰火菠蘿包」將菠蘿皮烤得金黃香酥，夾入冰涼的牛油，隨著餘溫緩緩融化，鹹甜交織的冷熱口感極其道地。甜湯部分，提供以香濃椰奶為基底的「椰汁西米露」，口感滑順且帶有清甜椰香；或者選擇口感層次豐富的「楊枝美甘露」，融合芒果的香甜、柚子的微酸與西米露的Ｑ彈，是餐後最佳的解膩聖品。若於週三成為福容會員，連同單點熱炒皆可享六八折優惠，絕對是體驗頂級港式飲茶的高性價比之選。