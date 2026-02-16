大稻埕順天外科百年老宅新生，老撈麻辣鍋限定廣東雞煲蟹必吃。

大稻埕「老撈麻辣鍋」進駐百年順天外科醫院。絕美老宅新生，主打二店限定、需預訂的廣東雞煲蟹鴛鴦鍋，濃郁鮮甜極致奢華。

大稻埕這片充滿歷史底蘊的老街區，總是散發著迷人的魅力。近期台北知名的「老撈麻辣鍋」在此開設了二店，特別選址於擁有百年歷史的「順天外科醫院」。這棟建於 1921 年的三層樓洗石子建築，保留了珍貴的歐式柱飾與磚拱騎樓，展現了東西洋混合的獨特藝術風格。老撈團隊用心修復，讓迷人的火鍋香氣在這座百年老宅中繼續延續歷史的故事。來到這裡，絕對不能錯過二店限定、需提前兩天預訂的「廣東雞煲蟹鴛鴦鍋」，融合了活體紅蟳的鮮美與鮮嫩雞肉的精華，是一場結合視覺、味覺與文化底蘊的極致饗宴。

絕美老建築，迷人新風華

走進老撈麻辣鍋大稻埕店，立刻會被那股歷史的光華所震懾。店家保留了老宅原有的樑柱結構與挑高設計，搭配精心配置的燈光與木質桌椅，營造出極具質感的用餐氛圍。一樓以四人桌為主，拾級而上來到二樓，舊時的日式格子窗框與木質窗櫺，在光影交錯下散發出優雅的復古氣息。三樓則設有適合多人聚餐的圓桌包廂，可依需求彈性調整布簾。利用鋼樑支撐起百年建築的巧思，完美詮釋了「老宅新生」的特色，隨處一個角落都美得令人著迷，讓人忍不住多按幾次快門。

限定雞煲蟹，濃郁鮮湯頭

來到二店，重頭戲絕對是這鍋限定的「廣東雞煲蟹」。這道源自廣東的傳統名菜做工繁複，需提前兩天預訂。師承港籍資深主廚，湯底以豬蹄、雞骨、螃蟹及蔬果慢火熬煮數小時，再加入滑嫩的雞腿肉吸取精華。原味湯頭香醇濃郁，雞肉油脂與螃蟹甲殼素完美融合，鮮甜自然且不油膩。另一邊則可搭配加入叻沙醬的微辣湯頭，將辛香、辣味與雞蟹精華堆疊，層次更加厚實開胃。鍋內滿滿的活體紅蟳與在地鮮雞，鮮、甜、香、潤同時在這鍋中完美體現，極其奢華享受。

招牌牛胸肉，Ｑ彈豬梅花

有了極致的湯頭，當然少不了頂級的肉品來搭配。老撈的招牌「黃牛胸肉」絕對必點，這部位最迷人之處在於那層看似肥油、實則口感脆彈的白色組織。無論是在清湯中涮煮品嚐濃郁牛油香，或是在叻沙湯底中讓筋膜吸附香料，都能帶來顛覆想像的爽脆口感。另外「梅花豬肉」的油脂分布均勻，口感Ｑ彈嫩口不乾柴。將瘦肉部分吸附叻沙湯頭的濃厚香料風味，油脂則巧妙平衡了微辣感，兩款肉品在特色湯底的加持下，都展現了令人難以抗拒的絕佳美味。

鮮甜小卷，滑溜老撈魚

海鮮與火鍋料的表現同樣精彩。「鮮甜小卷」與微辣的叻沙湯底是天作之合，辛香料不僅帶出了小卷天然的鮮甜，其豐富的海味更提升了湯底的鮮度層次。招牌的「老撈滑魚」肉質極其細緻滑溜，入口即化的口感深受饕客喜愛。若想讓湯頭的蟹味更加極致濃厚，強烈推薦再加點一隻活體紅蟳入鍋熬煮。此外，飽滿彈牙且肉質鮮甜的「無毒蝦」，也是海鮮控不能錯過的必點品項，讓整鍋海陸饗宴的鮮度直達頂峰。

手工芹菜丸，非炸生腐竹

火鍋的配角丸餃類也不容馬虎。「芹菜丸」以彈牙的魚漿包裹著細碎的新鮮芹菜末，咬下時肉汁的鮮甜與芹菜的爽脆交織，口感非常清爽。「三記魚餃」Ｑ彈的麵皮能完美吸附濃郁的叻沙辛香與蟹味鮮甜，風味堪稱一絕。而「生鮮腐竹」最大的特色在於非油炸製程，不僅豆香濃郁，還能快速吸收鍋中精華，口感滑嫩順口。在百年歷史建築裡，與親友圍繞著這鍋熱氣騰騰、滋味豐富的廣東雞煲蟹，絕對是大稻埕年貨大街走春、尾牙春酒最完美的聚餐選擇。