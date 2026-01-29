江雁塘新時尚鐵板燒一甲子手藝，千元無菜單料理，中山國小站頂級推薦。

台北中山國小站「江雁塘新時尚鐵板燒」擁有十大頂級鐵板燒美譽，推出由一甲子資歷鄒師傅設計的 1500 元無菜單料理。

創立於 2012 年的「江雁塘新時尚鐵板燒」，位於台北中山區新生北路高架橋旁，距離捷運中山國小站僅需步行 3 分鐘。這家餐廳不僅擁有十多年的歷史，更享有全台十大頂級鐵板燒的美譽。近期最受矚目的，是由擁有超過一甲子廚藝經驗的鄒師傅親自設計的創意無菜單料理。這套定價 1500 元的套餐，不分平假日皆可享用，內容包含先付、前菜、湯品、雙主菜到甜點飲品，CP 值極高。且讀者憑本文章可享有 75 折優惠，絕對是約會慶生或宴請賓客的頂級首選。

沉穩質感紅酒牆包廂，約會宴客聚餐首選

一踏入店內，寬闊的玄關與整面壯觀的紅酒牆映入眼簾，展現出沉穩且具質感的氛圍。這裡提供優秀的餐酒搭配服務，讓美食與美酒相得益彰。座位區除了開放式的鐵板前座位，能近距離欣賞師傅精湛的手藝外，還設有 10 人包廂與 24 人獨立空間，並配備簡報、音響甚至 KTV 設備，非常適合商務聚餐或私人派對。每桌配有專業管家提供無微不至的服務，讓用餐過程更加尊榮舒適。

明太子麵包開胃鹹香，蛤蜊海藻湯頭鮮甜

套餐的序幕由「金福」明太子法棍拉開，麵包吸飽油脂後濕潤柔軟，明太子醬的鹹甜辣與濃郁奶香在口中交織。湯品「潮汐露」則以蛤蜊為基底，加入海藻熬煮釋放植物膠質，使湯頭比純蛤蜊湯更為細膩溫潤。肥美飽滿的蛤蜊肉與滑順的海藻形成有趣的口感反差，每一口都充滿了海洋的鮮美清甜。

生煎烏魚子油脂豐腴，剁椒魚下巴鹹鮮辣

前菜「琥珀炙」選用生烏魚子，經鐵板快速輕煎至表面微焦，高溫誘發出濃郁油脂香氣，口感豐腴黏牙，搭配生菜沙拉平衡鹹度。小主菜「椒焰龍頜」則是精彩的亮點，選用油脂豐富的進口青甘下巴乾煎至金黃酥香，再拌炒特製的發酵剁椒醬。魚下巴的膠質與剁椒的酸辣乳酸香氣完美融合，吮吸骨邊肉時那股強烈的鹹鮮肉香令人吮指回味。

廣島牡蠣肉捲三重奏，皮蛋醬炒飯鍋氣足

主餐「天使魔鬼」展現了師傅的創意，以五花肉分別包裹廣島牡蠣、番茄起司與剝皮辣椒。高溫逼出五花肉的油脂香，一口咬下分別爆出牡蠣的海洋鮮甜、起司番茄的解膩酸香以及剝皮辣椒的微辣甘甜。主食「粒躍黑金」則是視覺與味覺的雙重享受，師傅在鐵板上飛舞雙鏟炒出粒粒分明的黃金炒飯，靈魂在於加入特製皮蛋醬與大量蒜末辣椒，皮蛋的濃郁膏香與辛香料的顆粒感，在口中激盪出絕妙滋味。

招待三星蔥油餅酥脆，活體北寄貝鮮甜Q

餐後甜點除了高水準的「金露幻象」焦糖烤布蕾與當季水果外，師傅還驚喜招待自製的「三星蔥蔥油餅」。鐵板乾煎至表皮如餅乾般酥脆，內裡保留麵勁與大量三星蔥的清甜湯汁，好吃到想買冷凍包回家。我們另外加點的「北巔紅玉」活體北寄貝，受熱後釋放濃郁原汁，肉質前段脆口後段軟糯，底層粉絲吸滿精華，完全展現了頂級食材的純粹美味。