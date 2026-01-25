台北小巨蛋麟聚粵菜，米其林推薦玻璃乳鴨，紅酒牛舌頂級私房菜。

台北小茹曦酒店內的「麟聚」，連續兩年獲米其林推薦。主打預約制頂級粵菜，全台獨家玻璃脆皮乳鴨與紅酒牛舌必點。

位於台北松山區茹曦酒店內的「麟聚」，由資深廚藝總監劉冠麟師傅領軍，連續兩年榮獲米其林推薦肯定。這裡主打預約制的粵式私房料理，餐廳環境雅緻，入口處展示著價值不斐的高檔乾貨，彰顯對頂級食材的堅持。除了舒適的圓桌區，還設有隱密性極佳的包廂，無論是商務宴客或家族聚餐都非常合適。菜單設計不拘泥於傳統，結合創新巧思與深厚的粵菜底蘊，提供客製化的奢華饗宴，讓饕客能品嚐到真正不凡的功夫菜。

玻璃脆皮小乳鴨獨家，皮薄如紙肉汁鮮甜

來到麟聚絕對必點的全台獨家「玻璃脆皮小乳鴨」，選用屏東 28 天大的小乳鴨，經過秘製醃料填肚與風乾處理。之所以稱為「玻璃」，是因為鴨皮處理得極薄透亮，咬下時發出清脆聲響，彷彿薄冰破碎般迷人。肉質細緻濕潤，完全沒有成年鴨隻的粗糙纖維感，帶有淡淡奶香與清甜，與酥脆外皮形成強烈對比，是用剪刀剪開而非片鴨的獨特美味。

紅酒燒澳洲牛舌軟嫩，醬汁濃郁白飯殺手

這道「紅酒燒澳洲牛舌」完美展現了法式手法與粵式燉煮的結合，整條牛舌霸氣上桌，視覺效果十足。主廚利用蔬菜與紅酒慢燉，讓牛舌呈現出前段脆彈、中段細緻、尾段入口即化的豐富層次。醬汁收得極濃，呈現誘人的琥珀色光澤，像絲絨般緊緊包裹住肉塊，濃郁的醬香與肉汁噴發，被譽為超級白飯殺手，讓人忍不住想多吃好幾碗。

百花油條拼冰花骨甜，迎賓小菜細緻開胃

迎賓五色小菜盤中的蘿蔔糕外皮焦香酥脆，口感嫩滑如漿，搭配乾爽蒜酥香氣迷人。熱菜「百花油條拼冰花骨」更是一絕，油條包裹著摔打過的鮮蝦漿，口感 Q 彈鮮甜；冰花骨則是京都排骨的進化版，裹上一層如琉璃般的冰糖脆皮，咬下後外酥內嫩，肥而不膩的肉質與糖衣的甜度完美平衡，鹹甜交織的滋味令人回甘明顯。

佛跳牆膠質滿滿黏唇，魚翅濃湯厚滑鮮美

這裡的湯品講究「清中帶濃」，「年菜佛跳牆」湯水金黃透亮，集結鮑魚、海參、花膠等頂級乾貨，入口滑順且帶有天然膠原蛋白的黏唇感。另一道「魚翅濃湯一品雞」則強調厚、滑、膠、鮮，完全靠老母雞燉煮出的膠質，不加豬腳，排翅吸收了濃郁湯汁，雞肉燉至骨肉分離，口感軟糯，每一口都能感受到濃縮的精華在齒縫間迸發。

紅油虎蝦川麻香氣足，芋香臘味煲仔飯脆

海鮮料理首推「紅油野生大虎蝦」，碩大的澳洲虎蝦肉質緊實 Q 彈，包裹著低溫慢煸的紅油，微辣麻香襯托出蝦肉鮮甜。「芋香臘味煲仔飯」則是大甲芋頭與廣式臘味的完美結合，米粒分明且吸滿臘味油脂。最精華的是砂煲底部的焦黃鍋巴，吃起來像爆米香般清脆不焦苦，芋頭綿密與臘腸酒香交織，是整頓飯最飽足的完美收尾。