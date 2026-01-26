夢時代伊藤潤二快閃店！富江映現快閃店7大打卡點，富江紅包袋、富江燈箱滿額送海報。

夢時代伊藤潤二富江快閃店！打造雙一教室、巨型人頭氣球等7大伊藤潤二打卡點，周邊必收富江紅包袋、富江燈箱、富江存錢筒。

伊藤潤二富江快閃店在夢時代！伊藤潤二驚選集《富江映現》快閃店將於1/29-3/10出沒在高雄夢時代5樓，現場打造超恐怖7大沉浸式拍照打卡點，包含經典的被詛咒的雙一教室、巨型人頭氣球等角色合照牆，更集結超過百款限定商品，新春必備的富江紅包袋、福袋組及富江立體書籤等全新周邊，鐵粉絕對要來高雄夢時代爆買。



▲伊藤潤二《富江映現》快閃店於1/29起在高雄夢時代登場，7大沉浸式打卡點、百款伊藤潤二限定周邊一次看。



▲高雄夢時代伊藤潤二《富江映現》快閃店，推出富江紅包袋、富江燈箱等20款全新周邊，滿額送富江海報。





夢時代伊藤潤二富江快閃店7大打卡點

▲夢時代富江快閃店7大沉浸式打卡點！店內重現被詛咒的雙一教室、巨型人頭氣球。





夢時代伊藤潤二快閃店滿額送富江特典海報

夢時代伊藤潤二富江映現快閃店從遠處就能看到富江、淵及蛞蝓少女3大角色合照牆，入口處還有封印了富江、雙一、夕子的聯名罐裝飲品充氣裝置，讓你進入快閃店前就先拍一波，店內重現被詛咒的雙一教室、巨型人頭氣球，四周還有富江、押切的立牌與原畫大型背板，讓你整個人置身在伊藤潤二的恐怖世界，展場限定拍貼機旁也有「淵立牌」，富江快閃店7大打卡點必拍。

伊藤潤二《富江映現》快閃店推出百款實用與收藏兼具的周邊商品，從富江硬殼證件套、富江燈箱、L夾、手機掛繩、金屬徽章，到陶瓷碗盤組、黑膠唱片杯墊、多功能保溫杯與雙一磁鐵，鐵粉必收的富江分裂罐存錢筒，以及富江、蛞蝓少女、雙一與押切4款壓克力立牌，此外，現場還推出6款立體書籤，從富江、押切與淵等角色都逼真還原，快閃店開幕前6週單筆消費滿額，還送你當週限定特典海報，6款富江海報鐵粉全收。



▲伊藤潤二快閃店周邊必買推薦！富江分裂罐存錢筒、富江立體書籤等百款周邊一次逛。





夢時代伊藤潤二快閃店必買新春周邊

▲夢時代伊藤潤二快閃店推出百款周邊！推出新春富江造型御守，前六週滿額送富江特典海報。



▲伊藤潤二快閃店周邊推薦必買黑膠唱片杯墊、雙一磁鐵。





伊藤潤二驚選集《富江映現》快閃店

這次伊藤潤二快閃店為配合農曆新年，推出富江開運招財御守、富江新年紅包袋、2026年桌曆，以及富江、雙一、押切及蛞蝓少女四款造型御守，也推出2款新年必買限量福袋，原價破5千的新春福袋組，只要1990元就能入手富江金屬項鍊、手鍊、造型書籤、雙一帆布袋等6款周邊，而A福袋組包含富江雙層玻璃杯、雙一磁鐵等4項周邊，現場也有轉珠抽獎活動，可以把富江分裂罐存錢筒、富江休閒跨包及富江金屬徽章抽回家。

地點：高雄夢時代購物中心 5 樓連通口（高雄市前鎮區中華五路789號）

日期：2026 年1月29日至2026年3月10日

時間：週一至週四11:00-22:00、週五11:00-22:30、六日10:30-22:00

必逛可愛系IP快閃店推薦

推薦閱讀：Butterbear快閃店登場！超萌Butterbear小熊包配件周邊，熊熊下午茶餐點一次看。



推薦閱讀：卡比快閃店免費逛！中山站星之卡比快閃店必衝，珍奶卡比必拍 鳳梨酥卡比免費送。



推薦閱讀：褲褲兔快閃店在華山！褲褲兔貓咪打卡點 褲褲兔造型雞蛋糕，限定周邊免費送。





更多 高雄夢時代伊藤潤二富江映現快閃店 照片：

▲夢時代伊藤潤二快閃店周邊，富江詭麗陶瓷碗盤組。



▲夢時代伊藤潤二快閃店周邊！鐵粉必收富江、蛞蝓少女、雙一與押切壓克力人形立牌。

