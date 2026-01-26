夢時代伊藤潤二快閃店！富江映現快閃店7大打卡點，富江紅包袋、富江燈箱滿額送海報。

夢時代伊藤潤二富江快閃店！打造雙一教室、巨型人頭氣球等7大伊藤潤二打卡點，周邊必收富江紅包袋、富江燈箱、富江存錢筒。
伊藤潤二富江快閃店在夢時代！伊藤潤二驚選集《富江映現》快閃店將於1/29-3/10出沒在高雄夢時代5樓，現場打造超恐怖7大沉浸式拍照打卡點，包含經典的被詛咒的雙一教室、巨型人頭氣球等角色合照牆，更集結超過百款限定商品，新春必備的富江紅包袋、福袋組及富江立體書籤等全新周邊，鐵粉絕對要來高雄夢時代爆買。
夢時代伊藤潤二快閃店滿額送富江特典海報
伊藤潤二《富江映現》快閃店推出百款實用與收藏兼具的周邊商品，從富江硬殼證件套、富江燈箱、L夾、手機掛繩、金屬徽章，到陶瓷碗盤組、黑膠唱片杯墊、多功能保溫杯與雙一磁鐵，鐵粉必收的富江分裂罐存錢筒，以及富江、蛞蝓少女、雙一與押切4款壓克力立牌，此外，現場還推出6款立體書籤，從富江、押切與淵等角色都逼真還原，快閃店開幕前6週單筆消費滿額，還送你當週限定特典海報，6款富江海報鐵粉全收。
伊藤潤二驚選集《富江映現》快閃店
地點：高雄夢時代購物中心 5 樓連通口（高雄市前鎮區中華五路789號）
日期：2026 年1月29日至2026年3月10日
時間：週一至週四11:00-22:00、週五11:00-22:30、六日10:30-22:00
必逛可愛系IP快閃店推薦
推薦閱讀：Butterbear快閃店登場！超萌Butterbear小熊包配件周邊，熊熊下午茶餐點一次看。
推薦閱讀：卡比快閃店免費逛！中山站星之卡比快閃店必衝，珍奶卡比必拍 鳳梨酥卡比免費送。
推薦閱讀：褲褲兔快閃店在華山！褲褲兔貓咪打卡點 褲褲兔造型雞蛋糕，限定周邊免費送。