褲褲兔快閃店在華山！褲褲兔貓咪打卡點 褲褲兔造型雞蛋糕，限定周邊免費送。

tiger Walker 玩樂季褲褲兔快閃店華山周邊小物
2025-12-25 10:00文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
褲褲兔快閃店首次登陸華山，12/25聖誕節起正式登場，褲褲兔快閃店集結限定餐飲、沉浸式拍照場景與多款周邊商品，粉絲可一次體驗完整角色世界。
褲褲兔快閃店在華山！來自日本的原創角色「褲褲兔」，以倒楣卻努力的日常模樣圈粉無數，粉絲們看到都會心一笑。這次「褲褲兔」首次以快閃店形式登陸華山，現場結合餐飲、拍照場景、集章體驗與多款限定周邊，還有拍貼機、限定滿額贈與特典，讓粉絲能邊逛、邊拍、邊收藏。
▲褲褲兔快閃店結合餐飲、拍照與周邊，完整呈現角色世界觀（攝影：張人尹）
▲粉絲可在褲褲兔快閃店中感受療癒又貼近日常的互動體驗（攝影：張人尹）
褲褲兔沉浸式拍照場景

「褲褲兔」是一隻倒楣卻努力生活的小兔子，讓許多粉絲被醜萌模樣圈粉。這次褲褲兔快閃店，以褲褲兔的日常生活為主題，快閃店打造多個還原漫畫情境的拍照區，從被棒球砸破的窗戶、沙發角落區，還有陽台晾褲褲打卡點，衣架上的褲褲還能拿下來拍照打卡。現場還有大型氣偶、紙箱貓咪牆與哈哈鏡區，並設置拍貼機與姓名貼紙機，讓粉絲們打卡拍不停。

▲褲褲兔快閃店首次進駐華山1914文化創意產業園區中7A館（攝影：張人尹）
褲褲兔周邊商品與集章體驗

這次褲褲兔快閃店現場販售多款限定周邊，包含抱枕、毯子、娃娃、服飾配件與文具小物，並且還有「監修中商品區」讓粉絲們搶先一睹為快。同時推出集章活動，可搭配專屬明信片完成套色紀念卡。在快閃店中，單筆消費滿799元可獲得隨機明信片，滿999元則可加價147元購入限量肩揹大提袋，讓粉絲將褲褲兔的可愛延伸進日常生活。

▲褲褲兔快閃店推出多款周邊小物，絨毛杯墊必買。（攝影：張人尹）
褲褲兔限定餐飲滿額贈送

不只可愛周邊小物，褲褲兔快閃店現場推出多款限定餐點與飲品，包含表情雞蛋糕、6吋燻雞Pizza、雙色甜甜圈與多款飲品，每款皆搭配專屬杯套與吸管套，兼顧拍照與收藏需求。此外，單筆餐飲消費滿250元即可獲得光柵貼紙1張，款式共4款隨機且可累贈，讓粉絲們下午茶拍起來超可愛。

▲多款造型餐點與飲品，讓粉絲在褲褲兔快閃店邊吃邊拍（攝影：張人尹）
▲褲褲兔快閃店推出限定餐飲，滿額即可獲得光柵貼紙（攝影：張人尹）
褲褲兔快閃店 活動資訊

活動日期：2025年12月25日（四）-- 2026年2月23日（一）
營業時間｜11:00–18:00（餐飲最後點餐時間為17:30）
地點｜華山1914文化創意產業園區 中7A館


看更多褲褲兔快閃店必買必拍

▲多款造型餐點與飲品，讓粉絲在褲褲兔快閃店邊吃邊拍（攝影：張人尹）
▲褲褲兔快閃店推出多款限定周邊與集章收藏體驗（攝影：張人尹）
▲消費滿額即可獲得贈品，讓粉絲把褲褲兔快閃店回憶帶回家（攝影：張人尹）
▲褲褲兔快閃店推出多款周邊小物，刺繡徽章彩盲抽方式販售。（攝影：張人尹）
▲褲褲兔快閃店推出多款周邊小物，立體卡片聖誕節傳情很需要。（攝影：張人尹）
▲褲褲兔快閃店推出多款周邊小物，超萌鏡子小包必買。（攝影：張人尹）
