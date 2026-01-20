卡比快閃店免費逛！中山站星之卡比快閃店必衝，珍奶卡比必拍 鳳梨酥卡比免費送。

KIRBY'S PUPUPU MARKET in Taiwan 於新光三越南西登場，結合星之卡比拍照區、台灣限定設計、商品販售與 Nintendo Switch 2 遊戲試玩，打造完整快閃體驗。

星之卡比快閃店在中山站免費逛！這次「KIRBY'S PUPUPU MARKET」快閃店首次來到台北，以噗噗噗之國為概念設計，1/22起於於新光三越南西一館登場，本次快閃店設置超萌拍照區、更提供商品販受、遊戲試玩、以及限定特典一次集結。其中還有專為台灣設計的「珍珠奶茶、鳳梨酥」限定打卡點與周邊，粉絲免費打卡、免費逛。

卡比主題拍照區一次收集

▲角色拍照區融入 KIRBY'S PUPUPU MARKET 超市設定，打造自然互動的拍照情境。

台灣限定拍照與遊戲體驗

▲KIRBY'S PUPUPU MARKET 台灣限定拍照區結合珍珠奶茶與鳳梨酥元素，展現在地特色。

多款限定與新商品登場

▲KIRBY'S PUPUPU MARKET 現場販售多款限定與新商品，涵蓋玩偶與生活雜貨。



▲台灣限定商品同步於 KIRBY'S PUPUPU MARKET 登場，成為粉絲收藏重點。

來場與消費特典整理

▲來場簽到特典台灣限定設計書籤，消費滿額即可於 KIRBY'S PUPUPU MARKET 獲得飲料提袋等會場限定特典。



▲粉絲可在 KIRBY'S PUPUPU MARKET 現場試玩 Nintendo Switch 2 星之卡比系列遊戲。





星之卡比快閃店 KIRBY'S PUPUPU MARKET in Taiwan

本次KIRBY'S PUPUPU MARKET in Taiwan 快閃店內設置多個角色拍照區，卡比與瓦豆魯迪現身迎接粉絲，成為不少人停下腳步合照的重點。拍照區延續超市主題設定，從具泡泡能力的洗衣精、瓦豆魯迪的柳橙汁、帝帝帝大王的牙膏到魅塔騎士的餅乾等設置，還又萌系超市推車道具，讓粉絲們走進「PUPUPU MARKET」的世界。本次快閃店特別推出台灣限定拍照區，以珍珠奶茶與鳳梨酥為主題設計牆面，成為現場最具在地感的拍照亮點。除了拍照，會場也同步開放 Nintendo Switch 2《星之卡比》遊戲試玩，包含《卡比的馭天飛行者》與《星之卡比 探索發現 Nintendo Switch 2 Edition +星耀世界》，讓粉絲們邊逛邊玩。商品區集結玩偶、文具、雜貨、公仔與玩具等多種類型，讓粉絲們通通帶回家收藏。現場販售包含 POP-UP STORE 限定商品、台灣限定商品，以及多款「星之卡比」系列新商品，通通能在本次快閃活動中買得到。其中部分商品設計延續噗噗噗超市概念，還有台灣限定的珍奶、鳳梨酥，以及繁體中文的設計，粉絲一定要入手。快閃店同步規劃多項會場特典，粉絲只要至 Nintendo Account 櫃台簽到，即可獲得台灣限定「卡比鳳梨酥款書籤」。此外，使用台灣 Nintendo Account 登入，還能免費下載限定設計桌布。現場消費可加價購買會場限定紙袋，單筆消費滿 NTD$2,000 則可獲贈飲料提袋一個。部分遊戲購買也對應早期購入特典，特典數量有限，粉絲們一定要準時衝。地點：新光三越南西一館 9 樓（臺北市中山區南京西路 12 號）日期：2026 年 1 月 22 日（四）至 2026 年 2 月 8 日（日）時間：週日-週四 11:00 – 21:30 週五-週六 11:00-22:00入場費用：免費