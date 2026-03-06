全家自助味噌湯29元！日本現沖味噌湯台灣也有，只有4間全家搶先賣。

全家引進日本現沖味噌機！主打「一撕、二放、三注湯」簡單3步驟，30秒就能享用道地濃厚熱湯，3月底前還有29元嚐鮮價與茶葉蛋合購優惠。

最近天氣變幻莫測，全家看準台灣人愛喝湯的習慣，特別引進日本原裝進口的自動味噌湯機，在門市推出首見的現沖味噌湯。這款新品強調由消費者親自動手操作，不僅能體驗DIY的樂趣，更能隨時喝到熱騰騰的濃郁湯頭。目前首波在4間店舖搶先測試，預計2026年將擴大到全台100間門市，讓大家在寒冷的早晨或深夜，都能輕鬆享受一碗料多實在的道地美味。

▲全家溫降暖胃神器，現沖味噌湯搭配溫熱茶葉蛋整套39元優惠。



全家自助味噌湯！引進日本機台三步驟搞定

想要喝到這杯美味其實非常簡單，只要前往櫃檯結帳領取杯子，照著一撕、二放、三注湯的口訣，大約30秒就能完成。這台日本進口的專業機器會自動控制精準的水溫與水量，確保每一杯的味道都像在日本喝到的一樣穩定。對於忙碌的通勤族或是半夜想吃宵夜的夜貓子來說，完全不需要等待太久，就能用最直覺的操作流程，快速獲得一份溫潤暖胃的補給，真的是生活中的小確幸。

▲日本進口味噌醬湯底，海帶芽、豆腐丁、卷麩加滿，30秒快速沖出濃厚日式風味。





嚴選味噌與豐富配料層次十足

湯頭的部分更是大有來頭，特別選用日本第一品牌丸米的綜合味噌醬，揉合了米味噌、豆味噌與麥味噌3種風味，喝起來層次分明且醇香濃厚。翻開杯蓋可以發現裡面的用料一點都不馬虎，飽含了豐富的海帶芽、豆腐丁以及口感獨特的卷麩，每一口都能吃到實在的配料。這種濃郁的日式風味，不論是搭配店內的飯糰、三明治，還是經典的茶葉蛋一起享用，都能讓整頓餐點的飽足感與幸福感瞬間提升。

▲全家現沖味噌湯，日本機台直送、簡單3步驟「一撕、二放、三注湯」。







全家現沖味噌湯

販售店舖： 新竹龍山店、新竹交大店、新文大店、長賓店（首波限店測試）。

商品原價： 每杯35元。

嚐鮮優惠： 即日起至3月31日，單杯特價29元。

超值組合： 即日起至3月31日，購買現沖味噌湯搭購茶葉蛋1顆，合購價39元。





