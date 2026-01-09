萊爾富開賣京都檸檬水！爆夯京都伊右衛門檸檬水39元就有，鐵粉狂掃敲碗補貨。

超人氣京都檸檬水在萊爾富獨家開賣，京都福壽園伊右衛門系列飲料同步登場，檸檬水、綠茶、玄米茶，一瓶39元飲料控狂掃貨。

▲日本必喝的「京都伊右衛門檸檬水」在台灣萊爾富開賣，優惠價39元引發粉絲搶購熱潮。（圖片來源：萊爾富）



▲萊爾富同步引進京都福壽園系列茶飲，經典綠茶、焙茶、玄米茶、茉莉花茶一次到齊。（攝影：張人尹）

萊爾富京都檸檬水獨家開賣

▲「京都檸檬水」主打整顆檸檬連皮榨汁，搭配蜂蜜調味，是不少人飛日本必買的經典飲品。（圖片來源：萊爾富）

萊爾富京都福壽園茶品系列同步開喝

▲京都福壽園茶品系列在萊爾富獨家販售，多款人氣茶飲同樣以39元優惠價開喝。（攝影：張人尹）

萊爾富京都福壽園茶品系列 販售資訊

飲料控必買必喝 飲料話題要跟上

日本必喝「京都檸檬水」台灣萊爾富開賣！近期萊爾富悄悄開賣一系列「京都福壽園伊右衛門」系列飲料，在Threads上掀起網友朝聖。其中尤其是飛日本必喝、必囤的「京都伊右衛門檸檬水」更是掀起粉絲朝聖，優惠價一瓶39元讓人看到就買爆，現在已經有許多門市缺貨，讓粉絲敲碗補貨中。人氣超高「京都檸檬水」近期在台灣萊爾富獨家開賣，強調使用整顆檸檬連皮榨汁，並且加入蜂蜜調味，讓許多粉絲們飛日本時一定要買來喝，還要塞進行李箱扛回台灣。這次「京都檸檬水」在萊爾富獨家開賣，並且祭出優惠價39元一瓶，消息一出就讓許多鐵粉們買到缺貨。萊爾富表示，近期也會陸續補貨，讓粉絲們有看到、就先買起來喝。除了「京都檸檬水」之外，這次萊爾富同步引進京都福壽園系列茶飲，包含經典綠茶、焙茶、玄米茶、茉莉花茶等，同步在萊爾富獨家開賣，不論是經典必喝抹茶綠茶、濃郁香氣的焙茶，或是清新風味的玄米茶、茉莉花茶，這次都能在萊爾富用優惠價39元開喝。販售品項：檸檬水、綠茶、焙茶、玄米茶、茉莉花茶優惠價：39元/瓶

