辻利抹茶新菜單！抹茶甜點 焙茶飲料信義區才有，先推四宮格甜點任選組。

抹茶控必收！辻利茶舗TSUJIRI推出茶韻新境新菜單，抹茶焙茶果香調飲、濃韻淋醬與全新甜點套餐一次升級。
對抹茶控來說，一杯好抹茶不只是回甘而已，更是一種能讓心慢下來的日常儀式。擁有百年歷史的京都抹茶名門辻利茶舗，於2026年推出全新企劃「茶韻新境」，正式為台灣內用菜單帶來全面升級。從宇治產地直送的抹茶與焙茶出發，結合台灣在地水果風味，延伸出調飲、甜點與冰品系列，並加入可自由加購的濃韻淋醬設計，讓每一杯茶都能依照心情調整濃淡，繼續打造抹茶控不斷回訪的愛店。
四款台灣水果調飲把抹茶、焙茶變得更有層次
這次辻利茶舗新登場的調飲系列，是不少抹茶控一看就會想全點的類型。「樂香抹茶」將芭樂的清甜果香與抹茶的清新茶感融合，尾韻點綴紫蘇粉，喝起來清爽又有記憶點。「蘋韻抹茶」揉合青蘋果酸甜與現刷抹茶湯，搭配淡淡肉桂香氣，茶感直落卻不厚重。偏好焙茶的人，則不能錯過「桔橙焙茶」與「鳳釀焙茶」，金桔與客家桔醬、蔭鳳梨與鳳梨醬的組合，讓焙茶的溫潤焙香多了果香層次，喝起來更有深度。
抹茶濃不濃終於不是店家說了算
對資深抹茶迷來說，最在意的永遠是那個「夠不夠濃」。這次推出的抹茶與焙茶雙風味淋醬，正好擊中這個痛點。茶粉精萃製成的淋醬質地滑順濃郁，可依個人喜好加購，不論加進飲品或淋在刨冰、蛋糕上，都能瞬間拉高茶香存在感。從微苦回甘到厚實焙香，濃韻不再是固定設定，而是由當下心情自由調整，讓每一次內用體驗都更貼近自己的味蕾習慣。
甜點套餐與聯名甜點一次補齊幸福感
除了飲品，內用甜點也同步升級。「辻利時光套餐」一次集結冰品、蛋糕、白玉串與甜點，抹茶霜淇淋、焙茶刨冰、濃茶卷、生乳酪、麻糬巴斯克等人氣品項都能自由搭配，對選擇困難的抹茶控來說相當友善，可以一次吃到四款甜點超划算。品牌也攜手法朋烘焙甜點坊推出每日限定甜點，像是丸倉抹茶提拉米蘇與莓香抹茶千層酥，將抹茶的清苦茶韻與果香、乳香交織，讓每次造訪都有新的期待。
TSUJIRI 辻利茶舗 遠百信義店 店家資訊
地址： 臺北市信義區松仁路58號B3
電話： 02 2725 1878
辻利茶舗 新品推薦必吃
1、全新調飲系列
樂香抹茶、蘋韻抹茶、桔橙焙茶、鳳釀焙茶 冷飲 單杯160元
2、辻利時光套餐 售價480元
冰品 蛋糕 白玉串 甜點 各選一，可搭配指定現刷抹茶或日本茶飲一款
3、抹茶淋醬 焙茶淋醬
單份35元，可依喜好加購搭配飲品或甜點
4、辻利×法朋每日限定甜點
丸倉抹茶提拉米蘇 215元
莓香抹茶千層酥 225元
