辻利抹茶新菜單！抹茶甜點 焙茶飲料信義區才有，先推四宮格甜點任選組。

抹茶控必收！辻利茶舗TSUJIRI推出茶韻新境新菜單，抹茶焙茶果香調飲、濃韻淋醬與全新甜點套餐一次升級。

對抹茶控來說，一杯好抹茶不只是回甘而已，更是一種能讓心慢下來的日常儀式。擁有百年歷史的京都抹茶名門辻利茶舗，於2026年推出全新企劃「茶韻新境」，正式為台灣內用菜單帶來全面升級。從宇治產地直送的抹茶與焙茶出發，結合台灣在地水果風味，延伸出調飲、甜點與冰品系列，並加入可自由加購的濃韻淋醬設計，讓每一杯茶都能依照心情調整濃淡，繼續打造抹茶控不斷回訪的愛店。



▲辻利茶舗遠百A13店推出全新抹茶、焙茶水果特調。(攝影：鄭雅之)

▲「辻利時光套餐」四款甜點任選，再搭一杯現刷抹茶或日本茶飲，只要480元。(攝影：鄭雅之)





四款台灣水果調飲把抹茶、焙茶變得更有層次

這次辻利茶舗新登場的調飲系列，是不少抹茶控一看就會想全點的類型。「樂香抹茶」將芭樂的清甜果香與抹茶的清新茶感融合，尾韻點綴紫蘇粉，喝起來清爽又有記憶點。「蘋韻抹茶」揉合青蘋果酸甜與現刷抹茶湯，搭配淡淡肉桂香氣，茶感直落卻不厚重。偏好焙茶的人，則不能錯過「桔橙焙茶」與「鳳釀焙茶」，金桔與客家桔醬、蔭鳳梨與鳳梨醬的組合，讓焙茶的溫潤焙香多了果香層次，喝起來更有深度。



▲辻利茶舗台灣果茶系列特調，焙茶、抹茶都有。(攝影：鄭雅之)





抹茶濃不濃終於不是店家說了算

對資深抹茶迷來說，最在意的永遠是那個「夠不夠濃」。這次推出的抹茶與焙茶雙風味淋醬，正好擊中這個痛點。茶粉精萃製成的淋醬質地滑順濃郁，可依個人喜好加購，不論加進飲品或淋在刨冰、蛋糕上，都能瞬間拉高茶香存在感。從微苦回甘到厚實焙香，濃韻不再是固定設定，而是由當下心情自由調整，讓每一次內用體驗都更貼近自己的味蕾習慣。



▲辻利茶舗TSUJIRI「客製化體驗升級」，可隨心加購抹茶、焙茶淋醬。(攝影：鄭雅之)





甜點套餐與聯名甜點一次補齊幸福感

除了飲品，內用甜點也同步升級。「辻利時光套餐」一次集結冰品、蛋糕、白玉串與甜點，抹茶霜淇淋、焙茶刨冰、濃茶卷、生乳酪、麻糬巴斯克等人氣品項都能自由搭配，對選擇困難的抹茶控來說相當友善，可以一次吃到四款甜點超划算。品牌也攜手法朋烘焙甜點坊推出每日限定甜點，像是丸倉抹茶提拉米蘇與莓香抹茶千層酥，將抹茶的清苦茶韻與果香、乳香交織，讓每次造訪都有新的期待。



▲辻利茶舗和法朋烘焙甜點坊聯名推出限量甜點「丸倉抹茶提拉米蘇」，夾入百香柳橙凍增添果香。(攝影：鄭雅之)

TSUJIRI 辻利茶舗 遠百信義店 店家資訊

地址： 臺北市信義區松仁路58號B3

電話： 02 2725 1878





辻利茶舗 新品推薦必吃

1、全新調飲系列

樂香抹茶、蘋韻抹茶、桔橙焙茶、鳳釀焙茶 冷飲 單杯160元



2、辻利時光套餐 售價480元

冰品 蛋糕 白玉串 甜點 各選一，可搭配指定現刷抹茶或日本茶飲一款



3、抹茶淋醬 焙茶淋醬

單份35元，可依喜好加購搭配飲品或甜點



4、辻利×法朋每日限定甜點

丸倉抹茶提拉米蘇 215元

莓香抹茶千層酥 225元





▲抹茶與焙茶雙風味淋醬可依個人喜好加購，才35元而已。(攝影：鄭雅之)

▲辻利茶舗「辻利時光套餐」一次集結抹茶霜淇淋、焙茶刨冰、濃茶卷、生乳酪等人氣品項自由搭配。(攝影：鄭雅之)

▲辻利茶舗全新菜單首推「辻利時光套餐」，各種人氣甜點、冰品四宮格任搭。(攝影：鄭雅之)