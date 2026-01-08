拿坡里賣蛋塔！拿坡里半半口味「雙享披薩」套餐優惠5折起，壽星蛋塔買一送一必吃。

拿坡里全新推出經典原味蛋塔掀起速食話題，新品加碼雙享披薩2種口味一次滿足，搭配四選一好禮比買一送一更划算，速食控聚餐約吃要先衝。

▲拿坡里經典原味蛋塔與雙享披薩同步登場，成為近期速食聚餐話題焦點。

拿坡里賣蛋塔！這次拿坡里全新推出「經典原味蛋塔」千層酥脆塔皮、奶香內餡，直接挑戰速食控最新話題，此外，拿坡里同步推出新品「雙享披薩」，主打一個披薩就能吃到兩種口味，滿足多人聚餐需求。速食控還可以搭配新品大披薩四選一好禮的優惠設計，整體組合比買一送一更划算，速食控聚餐約吃直接下單。





拿坡里經典蛋塔正式開賣

▲拿坡里經典原味蛋塔開賣，主打酥脆塔皮與滑順內餡口感。

拿坡里這次推出全新田店「經典原味蛋塔」即日起正式開賣，主打千層酥脆塔皮、搭配滑順奶香內餡，打造速食控最療癒的甜點結尾。「經典原味蛋塔」一盒6入原價270元，外帶特惠價199元。特別的是，只要是在1月8日至2月4日的壽星，外帶單筆消費滿300元，即可加碼享蛋塔買一送一，每人限換一組，讓生日聚餐多一道甜點。





拿坡里雙享披薩一次滿足

▲拿坡里雙享披薩主打一個披薩兩種口味，聚餐分食更適合多人。

雙享披薩490元四選一優惠

▲拿坡里推出490元新品大披薩搭配四選一好禮，聚餐組合更划算。

不只是新甜點蛋塔，這次拿坡里更堆出全新「雙享披薩」，一個披薩即可同時吃到兩種口味，讓速食控不用再陷入選擇困難症。組合包含夏威夷加海鮮，以及漁夫加燒肉兩種搭配，兼顧經典與重口味需求，適合多人聚餐分食，不必為單一口味猶豫，也能讓餐桌風味更豐富。配合新品「雙享披薩」上市，拿坡里在2/4前推出限定優惠，活動期間外帶指定六款新品大披薩，490元還可再享四選一好禮贈送。贈品內容包含大披薩、烤雞加雞翅、經典原味蛋塔一盒，或雙享披薩任選，最高價值達585元，直接比買一送一更划算，能依聚餐人數與喜好彈性搭配，整體組合最高可省下近500元，讓速食控年末約吃買起來。

拿坡里披薩活動資訊

大披薩口味任選一，原價390元起。

6塊烤雞(2腿+2排+2翅)+3支山賊雞翅，原價585元。

經典原味蛋塔一盒6入，原價270元。

優惠門市：全台139間拿坡里門市（外送及西湖店不適用）門市內用和外帶。活動日期：即日起至2月4日止優惠內容：1、小披薩+6塊炸雞+經典原味蛋塔一盒6入，原價950元，特價490元。2、點購新品大披薩(6種口味)再送四選一，特價490元；四選一品項內容 :

3、壽星加碼：活動期間當月壽星消費滿300元，享蛋塔買一送一，限換一組。

年末聚餐同樂會 速食聚餐話題必衝

