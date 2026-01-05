麥當勞芋頭甜點！麥當勞新品麥芋球，史上最大牛肉堡 Big Arch霸牛堡麥當勞開賣。

麥當勞於1月7日推出「史上最大份量漢堡Big Arch霸牛堡」，還有台味大甲芋頭甜點「麥芋球」，速食控新品必吃。

麥當勞新品，史上最大份量肉肉堡、還有台灣芋頭甜點！這次台灣麥當勞在新年一開始就宣布推出2大話題新品，主打史上最大份量設定的Big Arch霸牛堡，以雙層安格斯牛肉與多層配料帶來高飽足感，同時也推出選用大甲芋頭製作的麥芋球，還沒開賣就掀起芋頭控話題。這次新品自1/7起限定販售，速食控新品要吃到。



▲麥當勞1月同步推出Big Arch霸牛堡與麥芋球，主食甜點一次到位。



▲麥當勞以大份量漢堡搭配台味甜點，打造期間限定餐點組合。

麥當勞大甲芋頭限定甜點

▲麥當勞麥芋球選用大甲芋頭製作，主打外酥內綿的甜點口感。

麥當勞這次特別推出全新甜點「麥芋球」，選用台灣大甲芋頭製作，外層酥炸金黃、內餡綿密滑順。芋泥香氣明顯，甜度配方讓粉絲們吃起來不膩口，適合作為餐後點心或午後時段搭配，自1月7日起至1月27日限時販售，一份5入、每份單點66元、套餐加購價59元，鎖定芋頭控粉絲嚐鮮。





麥當勞史上最大份量Big Arch霸牛堡

▲麥當勞Big Arch霸牛堡以雙層安格斯牛肉，打造高飽足感漢堡。

霸牛堡套餐加碼與分享盒

▲麥當勞Big Arch霸牛堡套餐期間加碼，搭配麥克鷄塊更有份量感。

為了讓粉絲們吃到過癮，這次麥當勞推出史上最大份量牛肉堡「Big Arch霸牛堡」主打超大份量，使用芝麻奇亞籽麵包，搭配雙層4盎司安格斯牛肉、3片白切達吉事，並加入酥脆炸洋蔥與新鮮洋蔥絲，最後淋上專屬Big Arch霸牛醬，堆疊出濃郁且層次分明的口感，用超大份量讓肉肉控吃到飽。這次「Big Arch霸牛堡」同步在1/7起開賣，並且推出限定升級優惠，凡購買Big Arch霸牛堡任一套餐，麥當勞加碼送「四塊麥克鷄塊」，提升整體份量感受。此外，麥當勞同步推出期間限定的「霸牛堡分享盒」，內容包含Big Arch霸牛堡、勁辣鷄腿堡、20塊麥克鷄塊與大薯，適合家庭聚餐或多人分食。

麥當勞Big Arch霸牛堡販售資訊

麥當勞甜點麥芋球販售資訊

速食控必吃速食新話題

活動時間：1月7日 上午10:30起至1月27日（或售完為止）。售價：Big Arch霸牛堡單點164元，搭配經典套餐229元。優惠活動：凡購買「霸牛堡」任一套餐，即送四塊麥克鷄塊一份，此優惠不適用於歡樂送與第三方外送平台。優惠組合：「Big Arch霸牛堡分享盒」含Big Arch霸牛堡1份+勁辣鷄腿堡1份+20塊麥克鷄塊+1包大薯， 售價429元。活動時間：1月7日 上午10:30起至1月27日（或售完為止）。售價：單點66元；套餐加購價59元。

