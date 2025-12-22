麥當勞7大買一送一！麥當勞APP大薯 鷄翅買一送一，蕈菇滿福堡回歸65折吃。

麥當勞歲末推出優惠回貴，包含多項買一送一優惠與早餐最低65折組，搭配回歸的「蕈菇滿福系列」，12/24起不只吃得到蕈菇早餐，還有雙人餐、量購優惠與APP活動接力登場。

▲麥當勞年末推出多項買一送一優惠，從早餐到點心時段，粉絲用APP就能輕鬆領取指定品項折扣。（攝影：張人尹）



▲麥當勞以「滿福到・好運到」包裝，讓早餐多了一份迎新儀式感。





麥當勞蕈菇滿福系列限期回歸

麥當勞買一送一吃起來！為了回饋速食控粉絲，麥當勞在APP推出多項買一送一優惠回饋，薯餅、大薯、蘋果派與OREO冰炫風領軍7大品項買一送一，還有轉盤遊戲優惠還能再抽買一送一優惠券。同時，麥當勞人氣早餐「蕈菇滿福系列」在12/24起強勢回歸，搭配早餐優惠、還有APP早餐組合65折起，用滿滿優惠陪速食控迎接新的一年。

深受麥當勞粉絲喜愛的「蕈菇滿福系列」自2025/12/24-2026/3/3限期登場，以春麥滿福麵包搭配翻炒蕈菇與黑胡椒醬，推出多款滿福堡選擇，包含「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋、蕈菇豬肉滿福堡加蛋、蕈菇豬肉滿福堡、蕈菇滿福堡、蕈菇青蔬滿福堡」從豬肉到青蔬都有，讓速食控一早就滿滿活力。



▲麥當勞「蕈菇滿福系列」限期回歸，春麥滿福麵包搭配蕈菇與黑胡椒醬，成為早餐必吃推薦。

麥當勞早餐雙人餐與量購折扣

這次麥當勞「蕈菇滿福系列」搭配日本雙向藝術家野村一晟設計的「滿福到・好運到」包裝設計，麥當勞把祝福融入早餐日常。同時，麥當勞推出早餐優惠，蕈菇滿福系列早餐新品推出4種「好運雙人餐組」，最低65折起，同時在麥當勞LINE官方帳號隨買店取「早餐3入量購優惠組」，也可享早餐65折優惠，最低110元吃早餐。



▲麥當勞早餐「好運雙人餐組」集結滿福堡與配餐，適合粉絲相約共享早晨時光。





麥當勞APP買一送一優惠

不只早餐優惠，年末在麥當勞APP也可享超多買一送一優惠，在12/23前可享周年慶限定買一送一，不用抽獎、每個人都可使用「大薯、薯餅、OREO冰炫風、勁辣香鷄翅、中杯可樂、蘋果派、焦糖冰奶茶」共7項商品買一送一。此外APP加碼推出互動遊戲，12/23前「週年慶轉出買一送一」抽買一送一券，第二波12/24起「High翻聖誕翻出新品優惠」、第三波12/31「新年迎滿福刮出好運堡滿足」，讓粉絲們加碼抽優惠券吃一波。



▲麥當勞APP周年慶優惠，加碼主題遊戲讓粉絲抽買一送一等餐點優惠券。



▲麥當勞每週三更新優惠於APP「回饋優惠」，提供不同優惠品項回饋粉絲。









麥當勞「蕈菇滿福系列」限時登場

活動時間：2025年12月24日起至2026年3月3日（或售完為止）

售價：

「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」：單點100元，薯餅套餐142元。

「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」：單點80元，薯餅套餐122元。

「蕈菇豬肉滿福堡」：單點70元，薯餅套餐112元。

「蕈菇滿福堡」：單點72元，薯餅套餐114元。

「蕈菇青蔬滿福堡」：單點80元，薯餅套餐122元。





麥當勞APP週年慶優惠

麥當勞APP週年慶買一送一券

活動期間：即日起至12/23（每週三更新優惠）

優惠內容：每帳號可在「回饋優惠」區使用7張買一送一優惠券，包含指定品項大薯、薯餅、OREO冰炫風、勁辣香鷄翅、中杯可樂、蘋果派、焦糖冰奶茶，共7項商品買一送一。





麥當勞APP週年慶互動遊戲

活動說明：每週推出一款互動遊戲，有機會抽中買一送一，或其他餐點優惠券。

活動內容：

12月17日起至12月23日止為首波「週年慶轉出買一送一」

第二波為12月24日「High翻聖誕翻出新品優惠」

第三波為12月31日「新年迎滿福刮出好運堡滿足」。