比買一送一更省！拿坡里買烤雞送雞翅 一塊30元有找，速食年末優惠先收下。

跨年優惠吃拿坡里烤雞，買6塊義式迷迭香招牌烤雞送3塊雞翅，優惠下殺45折，比買一送一還划算，跨年速食優惠揪團約吃。

▲拿坡里跨年檔期推出超有感優惠，義式迷迭香烤雞成為歲末聚會餐桌主角。



▲跨年前夕聚會需求升溫，拿坡里用高份量烤雞組合搶攻年終團聚商機。

拿坡里跨年優惠比買一送一更划算！看準歲末年終的聚會需求，這次「拿坡里披薩．炸雞」在2026跨年推出兩波優惠，人氣「義式迷迭香」招牌烤雞，買6塊烤雞送3塊雞翅，優惠下殺45折，在歲末團聚時刻，讓速食控可以享受到熱騰騰、肉汁飽滿的幸福感，也挑戰速食優惠新話題。





跨年優惠9塊雞下殺45折

▲6塊義式迷迭香烤雞加送3隻青花椒翅，9塊雞組合成為跨年分享首選。

拿坡里首波驚喜在即日起至12月30日期間，推出「6塊烤雞＋3隻青花椒翅」豪華大集合，其中包含2隻雞腿、2隻雞翅、2塊腿排，再送3隻青花椒翅，總共9塊雞原價585元，快閃分享價只需269元，換算下來平均一塊不到30元。讓粉絲在歲末聚餐可享受到義式迷迭香優雅香氣的招牌烤雞，是拿坡里派對必吃。





2026首波拿坡里優惠下殺

▲三商美食APP會員再享專屬價，跨年後續聚會同樣能省荷包。

為了跟速食控一起迎接2026年的喜悅持續延伸，拿坡里再1/2-2/4接力推出第二波下殺優惠，祭出「6塊烤雞＋3隻山賊翅」飽足組合，原價585元的餐點，特惠價269元，如果是三商美食APP會員，領券可以再享259元優惠，讓新年小聚也能吃得更澎湃、更省。其中組合除了包含6塊義式迷迭香烤雞，每桶都有2隻雞腿、2隻雞翅與2塊腿排，再送3隻鹹甜醬香的山賊烤翅，最適合跨年趴吃起來。







拿坡里披薩．炸雞 跨年優惠

第一波

活動日期： 2025年12月26日(五) 至 12月30日(二)

優惠品項： 6塊招牌烤雞（2隻雞腿、2隻雞翅、2塊腿排）＋3隻青花椒雞翅

快閃價格： 269元（原價585元）





第二波

活動日期： 2026年1月2日(五) 至 1月31日(六)，優惠券可兌換2026/02/04

優惠品項： 6塊招牌烤雞（2隻雞腿、2隻雞翅、2塊腿排）＋3隻山賊雞翅

快閃價格： 269元

APP會員加碼： 2026年1月2日(五) 至 1月31日(六)，憑三商美食APP領券，專屬優惠價 259元，優惠券可兌換2026/02/04