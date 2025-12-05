桃園人香菜炸雞開吃！台南美滿炸雞插旗桃園A8，雙重香菜醬炸雞必吃。

美滿炸雞首間速食店落腳桃園環球A8，炸雞控必吃獨家炸雞飯捲、同步開賣台南人氣香菜炸雞，台南必吃 美滿炸雞在桃園就能吃到 。

速食控必吃炸雞再加一！台南人氣排隊名店「美滿炸雞」正式北漂，12/5起進駐桃園園環球 A8，首度以「炸雞速食店」概念打造全新門市。延續市集文化的熱情與鮮明視覺語言，美滿將市集的能量濃縮於精緻速食形式。這次開幕主打全台首款「炸雞飯捲」每日限量開賣，更帶來台南本店人氣話題「香菜炸雞」，掀起炸雞控話題。



▲台南美滿炸雞北漂，插旗桃園環球A8開首間速食店。

▲美滿炸雞首間速食店，以亮粉色打造時尚、街頭的氛圍。





美滿炸雞速食店 亮粉色打造時尚新地標

美滿炸雞首間速食店門市以大面積亮粉色為核心視覺，搭配溫潤木質調語彙，呈現出品牌一貫的俏皮、街頭與溫度感，結合「市集 × 速食」概念，品牌創辦人Corey 擁有 15年餐飲經驗，嚴選濱江市場的雞肉，打造「冷掉也好吃」的炸雞。除了經典炸雞、炸雞堡之外，還有超人氣「香菜炸雞」也是話題，以炸雞淋上獨家翠綠醬汁、再撒上新鮮香菜，香菜控必吃。



▲美滿炸雞嚴選濱江市場肉品，精準控火外酥內嫩。



▲台南本店人氣香菜炸雞亮相，獨家翠綠醬汁挑戰北部雞迷味蕾。





美滿炸雞獨家 炸雞飯捲限量開賣

這次美滿炸雞插旗桃園環球A8，將推出全台首款「炸雞飯捲」，把亞洲飯捲結合酥脆炸雞，打造全新吃法，讓人更方便品嚐、還不沾手。此外，台南本店人氣話題「香菜炸雞」也能在桃園環球A8店吃得到，在桃園A8菜單上，單人可點炸雞漢堡、炸雞吐司、炸雞飯捲等，單點138元起，多人聚餐則推薦「無敵炸半隻雞＋自選特製醬料」讓速食控爽吃炸雞。



▲美滿炸雞推全台首款炸雞飯捲，台式創新每日限量販售。



▲美滿炸雞菜單提供漢堡、吐司、飯捲等多項選擇，滿足炸雞控。













美滿炸雞 桃園環球A8店



開幕日期：2025/12/05

地點：Global Mall環球購物中心桃園A8 2F

速食炸物年末聚餐必吃推薦

