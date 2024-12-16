韓式炸雞買一送一要吃！近期台灣再度掀起韓式炸雞熱潮，韓國超高人氣炸雞紛紛跨海來台插旗，其中包括被評為紐約最強韓式炸雞「本村炸雞」，也迅速在台北信義區開設第三間分店，於開幕齊天推出點炸雞套餐、再送炸雞兌換券優惠，等於炸雞買一送一的超值優惠，讓信義區上班族午餐揪吃本村韓式炸雞。



▲▼炸雞買一送一，本村韓式炸雞開到信義區微風南山 / 本村韓式炸雞提供、WalkerLand窩客島整理



本村韓式炸雞 微風南山店

以其雙重炸製技術與手工刷醬聞名全球的「本村韓式炸雞」，在今年六月首次插旗台北便快速展店，如今，台北第三間分店正式進駐微風南山，憑藉其獨家的雙重炸製技術，讓外皮酥脆、肉多汁，再透過手工刷醬，讓每一塊炸雞都均勻裹上醬汁，是炸雞控吃過就大推的療癒美食。此外，本村韓式炸雞也同步販售韓式五花肉、辣炒年糕和海苔冬粉卷等韓國經典美食與創意小吃，滿足聚餐需求。▲▼本村韓式炸雞獨家雙重炸製技術和手工涮醬 / 本村韓式炸雞提供、WalkerLand窩客島整理為了歡慶開幕，即日起至12/19內用消費享雙重好禮，雙人套餐贈「綜合炸雞S」，四人套餐贈「綜合炸雞M」兌換券。更推出限時聖誕歡聚四人套餐優惠，包含炸雞、韓式經典料理與飲品，聖誕大餐揪吃炸雞最過癮。並祭出「紅配綠加價購」，點M或L炸雞即可199元加購紅區與綠區餐點各一，像是牛肉起司薯條搭冰淇淋可朗芙，打造充滿節慶氛圍的聖誕聚會。推薦閱讀：▲▼本村韓式炸雞 微風南山店 / 本村韓式炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

地址：台北市信義區松智路17號B2

營業時間：週日~週三 11:00 ~ 21:30、週四~週六11:00 ~ 22:00

門市電話：（02）2729-6729



本村韓式炸雞 微風南山店開幕優惠

活動時間：即日起至2024年12月19日

優惠內容：

1、內用消費送炸雞兌換券：

點雙人套餐贈「綜合炸雞S」兌換券。

點四人套餐贈「綜合炸雞M」兌換券。

每筆訂單限贈一次，恕不累贈。



2、聖誕限定套餐

活動期間：2024年12月7日至2025年1月5日

優惠內容：「聖誕歡聚四人套餐」售價1,988元：

包含雞腿M、雞翅M、韓式五花肉、辣炒年糕、韓式海鮮煎餅、牛肉雜菜冬粉、炸韓式魚板、豬肉辣豆腐鍋，以及飲料4杯（每杯60元）。



3、聖誕紅配綠加價購

活動期間：2024年12月16日至2025年1月5日

優惠內容：

任點M或L炸雞（口味不限）即可加價購199元：

紅區餐點：牛肉起司薯條、炸韓式魚板、海苔冬粉卷、韓式飯糰。

綠區餐點：氣泡飲2杯（口味任選）、CASS啤酒2罐、冰淇淋可朗芙1份（口味任選）。