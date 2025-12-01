漢堡王買一送一！勁濃起士加碼回歸，薯球 雞塊沾起士醬超過癮。

漢堡王呼叫起士控吃起來！漢堡王將冬季限定的勁濃起士點心全面升級，除了原本討論度超高的勁濃起士薯外，還加碼推出三款全新炸物，讓濃郁系鹹香在寒冷季節裡變得更療癒。新品將於即日起至2026/1/31限時販售，搭配同日開跑的法式芥末豬排堡買一送一活動，讓喜歡重口味、愛嚐鮮的速食控一次補齊炸物與主食。無論當下午嘴饞小點心，還是想直接靠炸物暖心暖胃，這次漢堡王都給得超有誠意。



▲漢堡王起士與洋蔥雙香疊加的「勁濃洋蔥圈」更是鐵粉心裡的隱藏必點。





漢堡王冬季起士新品！四大勁濃起士點心吃到爽

漢堡王這次勁濃起士炸物，不僅有薯條強勢回歸，更加碼推出勁濃辣薯球、勁濃洋蔥圈與勁濃雞塊，經典炸物沾上獨家起士醬，療癒程度直接翻倍。嗜辣者可選外酥內綿的「勁濃辣薯球」，喜歡彈牙肉感的則會愛上「勁濃雞塊」，而起士與洋蔥雙香疊加的「勁濃洋蔥圈」更是鐵粉心裡的隱藏必點。加上熱銷的勁濃起士薯組成四大陣容，目前單點通通現省10元，午後嘴饞、晚餐加點都很剛好。想一次吃遍起士炸物，這波漢堡王一定不能錯過。



▲漢堡王新品推出勁濃辣薯球、勁濃洋蔥圈與勁濃雞塊，沾上獨家起士醬超療癒。





漢堡王豬排堡買一送一開吃

漢堡王同步祭出的法式芥末豬排堡買一送一，也是本次優惠的一大亮點。厚切豬排炸到金黃酥香，搭上酸甜醬汁後層次更明顯，深受豬排迷喜愛。這款期間限定堡款從2025/12/1起開賣，活動一路維持到售完為止，無論是單點還是套餐通通能享優惠。對於習慣揪朋友一起吃的族群來說，用買一送一把澱粉與肉量補滿最過癮。如果想同時享受濃郁起士炸物與霸氣豬排主食，這次漢堡王的組合絕對值得排進清單。



▲漢堡王新品「法式芥末豬排堡」買一送一。





漢堡王 勁濃起士點心系列

販售時間：2025/12/1～2026/1/31

品項：

勁濃起士薯 69 元

勁濃辣薯球 69 元

勁濃洋蔥圈 69 元

勁濃雞塊（4塊）65 元

單點現省 10 元

販售時間：為正餐時段至打烊前 30 分鐘

販售地點：漢堡王全門市販售（不含機場內、科技廠內門市）





漢堡王 法式芥末豬排堡

售價：單點 104 元、套餐 149 元

售時間：買一送一2025/12/1-售完為止，正餐販售時間至打烊前30分鐘 (各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準)

販售門市：全門市（不適用機場內、科技廠內、兒童樂園門市）



更多速食新品、優惠跟著吃！

推薦閱讀：奶昔又沒了！麥當勞奶昔因熱銷超預期暫別市場，緊急補貨細節與重啟販售資訊一次看。

推薦閱讀：7大速食新品優惠！聖誕新品肯德基巨大桶 達美樂抽屜盒，樂檸漢堡Threads新歡。

推薦閱讀：肯德基3大新品吃整桶！肯德基聖誕巨大桶，雪花乳酪脆雞 KITKAT蛋撻必吃。