7大速食新品優惠！聖誕新品肯德基巨大桶 達美樂抽屜盒，樂檸漢堡Threads新歡。

7大速食新品、速食優惠先收藏！肯德基聖誕限定巨大桶、達美樂推出三合一火餐披薩組合，還有拿坡里黑色星期五優惠、 Threads新歡 樂檸漢堡新品一次吃。



聖誕節約吃速食新品！針對年末聚餐需求，速食業者為了讓粉絲們聚餐有話題、有畫面，特別推出聖誕節限定炸雞新品、披薩新品，還有期間限定優惠買一送一等超狂下殺，讓速食控在家開速食趴、在辦公室約吃點外送，通通都能趁年末速食話題大吃一波。



▲7大速食新品、速食優惠先收藏！肯德基聖誕限定巨大桶、達美樂推出三合一火餐披薩組合等。

▲肯德基X KITKAT推可可流心三重奏蛋撻，創造酥脆滑順流心。（攝影：張人尹）





肯德基聖誕巨大桶

聖誕節一次吃肯德基3大新品！肯德基「聖誕巨大桶」強勢回歸，首次以韓國首爾為主題，推出「K-XMAS聖誕巨大桶」12/2起強勢開賣。這次聖誕巨大桶呼應首爾篇初雪，推出冬季限定新品「雪花乳酪脆雞」，同時還能吃到KITKAT聯名的「奇巧可可流心三重奏蛋撻」以及強勢回歸的「草莓奶油比司吉」，讓粉絲們冬天聚餐開趴，一桶搞定。



全文介紹：肯德基3大新品吃整桶！肯德基聖誕巨大桶，雪花乳酪脆雞 KITKAT蛋撻必吃。



▲肯德基K-XMAS聖誕巨大桶，12/2起帶來今年冬天的首爾篇初雪。（攝影：張人尹）





達美樂三本柱披薩新品

速食控三個願望一次滿足！因應聖誕月的聚餐需求，達美樂這次推出期間限定3大新品，集結在「一擲 HIGH 狂歡盒」組合中，海陸披薩、甜點披薩、還有起司點心拼盤，打造最狂「三本柱」，讓粉絲們一次都能吃到，並且加碼推出新品半價優惠。讓速食控一盒就能搞定主餐、附餐跟點心，讓人就算月底聚餐也不會錢包哭哭。



全文介紹：抹茶披薩半價！達美樂三本柱披薩新品，海陸披薩 抹茶紅豆 起司炸物拼盤一次吃。



▲達美樂新品嘗鮮享半價優惠，聖誕跨年一路嗨。（攝影：張人尹）



必勝客 嫩牛大蝦起司比薩

必勝客年末推出奢華海陸組合「嫩牛大蝦起司比薩」限量回歸，以厚切牛排搭配炙燒鮮嫩大蝦，外帶單點只要半價459元就能開吃，聚餐也能超澎派。此外，還可以加購冬季限定「黑鑽松露火山熔岩餅皮」一秒升級。針對聚餐話題，必勝客特別推出全新「德國豬腳海陸盛宴拼盤」，以德式香料細緻醃漬、搭配經典黃芥末醬，讓速食控在家就狂嗑德國豬腳。



▲必勝客超奢華「嫩牛大蝦起司比薩」搭配松露火山熔岩餅皮，海陸披薩必吃。

▲必勝客新品德國豬腳拼盤，搭配和風鱈魚塊、薯金幣及BBQ烤雞，超適合聚餐。





拿坡里披薩 黑五購物節優惠

搭上「黑五購物節」話題，拿坡里披薩．炸雞推出年度最狂的黑五促銷，即日起至12月18日期間，八塊烤雞內用/外帶特惠價199元，其中包含二隻雞腿、二塊腿排、二隻雞翅與二隻青花椒雞翅，不同口味、不同部位一次滿足。此外還有三塊炸雞優惠價105元、以及三款精選披薩買一送一，超有話題「金賞烏魚子披薩、招牌牛丼披薩、五重起司派對披薩」通通可享優惠。



▲拿坡里披薩精選3大口味，金賞烏魚子披薩、招牌牛丼披薩、五重起司派對披薩超有話題。



▲拿坡里披薩3大口味買一送一、八塊烤雞199元開吃，最適合聚餐點外帶。

繼光香香雞 買一送一

繼光香香雞炸雞買一送一回來了！炸雞控每年都在等繼光香香雞週年慶到來，今年恰逢52週年，特別推出不同以往的香香炸雞買一送一等回饋，此外還有買10送2、加價升級等各種優惠，幾乎每天都有不同優惠可以跟上，還可以「寄炸雞」，就算一個人也可以輕鬆吃香香炸雞。優惠一路延伸到2026年年初，讓炸雞控不只一次吃到爽，更能用最划算的方式把經典口味帶回家。



全文介紹：炸雞買一送一吃！繼光香香雞買一送一只有8天，可「寄炸雞」要先搶。



▲繼光香香雞週年慶香香炸雞買一送一。(攝影：鄭雅之)



▲繼光香香雞週年慶推出炸雞買一送一、買10送2等下殺優惠。(攝影：鄭雅之)

麥當勞奶昔回歸

麥當勞奶昔回來了！麥當勞粉絲近幾年看著經典品項一一回歸，每次都在敲碗「麥當勞奶昔什麼時候回歸」。這次麥當勞回應粉絲期待，宣布麥當勞奶昔在11/19起於12間門市搶先開賣2種口味，並且還有「奶昔大哥」限定周邊小物，速食控終於等到，準時衝麥當勞和奶昔。



全文介紹：麥當勞奶昔回來了！12間門市開賣麥當勞奶昔2口味，麥當勞奶昔大哥周邊加碼開賣。



▲麥當勞回應粉絲期待，麥當勞奶昔在11/19起於12間門市搶先開賣。（攝影：張人尹）



▲全台12間指定麥當勞餐廳試賣奶昔，每杯69元，提供香草、草莓兩款口味。（攝影：張人尹）

樂檸漢堡島嶼百香果莎莎堡 X 鬼頭刀魚排



近期「樂檸漢堡」以超高品質、高CP值在Threads上掀起話題，樂檸漢堡更注重台灣在地食材，這次推出新品「島嶼百香果莎莎堡」系列，台灣小麥做的麵包、搭配嘉義×雲林溫室水土耕鮮嫩蔬菜，其中可以任選搭配金級鬼頭刀魚、海味蔬食排兩個口味。同時還推出炸物「地瓜可樂餅」以及飲品「青檸鮮果微泡」，響應台灣在地食材，要把永續、在地概念更加推廣。



▲樂檸漢堡新品「島嶼百香果莎莎堡」台灣小麥做的麵包、搭配嘉義×雲林溫室水土耕鮮嫩蔬菜。

