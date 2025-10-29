4大速食新品！麥當勞炸蝦堡回歸 達美樂巧克力豆披薩，必勝客「解職員工」披薩升級。

速食新品4款開吃！速食控的小確幸，不只是優惠話題，還有新聯名、新口味，以及不定期「強勢回歸」的夢幻口味，都讓人又有理由再約親朋好友吃一下。這次窩客島整理4大速食新品話題，不論是強勢回歸的麥當勞炸蝦堡、全新聯名「頂呱呱X鬼娃恰吉」，還有期間限定達美樂巧克力豆披薩、必勝客「解職員工」披薩升級口味，通通吃起來。





麥當勞新品：炸蝦天婦羅堡回歸

麥當勞的鐵粉這次敲碗成功，極選系列「炸蝦天婦羅堡」睽違兩年終於在10/29起期間限定回歸。這次麥當勞一次獻上三款豪華選擇，有搭配香嫩安格斯牛肉的「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」、結合香辣鷄腿排的「炸蝦天婦羅辣鷄堡」，以及海鮮控必點、放入雙倍炸蝦的「雙蝦天婦羅堡」，主角炸蝦天婦羅以整尾太平洋白蝦酥炸，外酥內軟的口感搭配獨特青檸蒔蘿醬，單點均為 $134 元，經典套餐$199元。粉絲們這次準時開吃，錯過不知道又要等幾年。

麥當勞 炸蝦天婦羅堡販售資訊

活動期間： 10/29（三）起至12/9（二）或售完為止

「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」： 單點 $134；經典套餐 $199

「炸蝦天婦羅辣鷄堡」： 單點 $134；經典套餐 $199

「雙蝦天婦羅堡」： 單點 $134；經典套餐 $199

「炸蝦天婦羅分享盒」： $470（任選兩款炸蝦天婦羅系列漢堡、20塊麥克鷄塊、大薯一份）





達美樂新品：萬聖節搗蛋可可糖山披薩

達美樂今年萬聖節，把超人氣「火山披薩」再玩出新吃法！達美樂這次特別把「可可火山披薩」變身成繽紛的「搗蛋可可糖山披薩」結合黑色巧克力火山、搭配台灣舊北蕉，以及最特別的「搗蛋新玩法」，粉絲們可以隨機抽選巧克力豆、小熊軟糖、雷根糖等繽紛糖果，親手裝飾出獨一無二的專屬披薩，大朋友小朋友都能玩。

達美樂搗蛋可可糖山披薩販售資訊

販售日期：10月16日起

販售套餐：

「搗蛋可可糖山披薩」

新品嘗鮮優惠：399元。



「搗蛋小套餐」588 元

套餐內容：搗蛋可可糖山披薩 1 個、經典系列小披薩 1個、1.25L大可樂。



「萬聖小套餐」568 元

套餐內容：經典或招牌系列大披薩 1 個、小資拼盤 1 份（香烤雞條＋蝴蝶酥＋薯球）、1.25L大可樂





必勝客新品：升級版海鮮、韓式泡菜燒肉比薩

必勝客解職員工找到了！必勝客前日在官方解職兩位「資深員工」，在社群掀起討論。今日必勝客正式位粉絲們解答，原是經典熱銷口味「海鮮比薩、韓式泡菜燒肉比薩」離開常駐菜單，改以升級口味「經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花比薩」登場，在限定50間門市獨家開賣，再掀速食控話題。



全文介紹：必勝客解職員工是這兩位！必勝客海鮮比薩 韓式泡菜燒肉比薩升級開賣。





頂呱呱新品：鬼娃恰吉聯名

萬聖節炸雞控、漢堡控準備開吃！台灣本土速食「頂呱呱」宣布首度舉辦「TKK HORROR FEAST」，攜手經典恐怖角色《鬼娃恰吉》，打造充滿惡趣味的「WANNA PLAY」系列。自10月24日起，全台門市推出「雙醬鱈魚黑堡」與「德式香腸」等限定餐點，並同步開賣恰吉發條玩具盲袋與造型貼紙，讓粉絲不只吃炸雞，還能收藏經典角色周邊，享受視覺與味覺的萬聖節饗宴。



全文介紹：鬼娃恰吉入侵頂呱呱！鱈魚黑堡1日快閃免費吃，恰吉發條公仔要搶。



