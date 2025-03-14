白色情人節9大速食優惠必吃！不管是男友請客、女友請客吃飯，或是單身獨享吃大餐，白色情人節就是大吃一波的好理由。這次窩客島整理9大速食「白色情人節限定優惠、白色情人節限定新品」，不管你有伴沒伴，要吃鹹食或塞滿甜點胃，通通都能準時開吃。



▲9大速食白色情人節限定優惠、白色情人節限定新品推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



▲白色情人節速食優惠，速食下殺買一送一、多間組合套餐必吃 / WalkerLand窩客島整理提供

達美樂 白色情人節推薦優惠

達美樂熔岩可可馬芬自即日起推出優惠最低78折，單顆79元，3入組199元，6入組只要369元，情侶約會或好友聚餐都超適合。此外，達美樂近期也推出獨享版「熔岩披薩馬芬」一次3種口味，使用酥脆的餅皮，搭配加量起司，把披薩製成如杯子蛋糕造型，讓人方便獨享一口吃。



全文介紹：達美樂告白甜點！達美樂一口熔岩可可馬芬 獨享迷你披薩，4種口味馬芬開吃。



▲達美樂白色情人節新品，熔岩可可馬芬即日起開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲達美樂熔岩可可馬芬，搭配單入或三入時尚黑限定包裝寶盒 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



肯德基 白色情人節推薦優惠

肯德基春遊優惠，要吃買一送一！這次肯德基在3/14-3/31期間，推出「炸雞、蛋撻」套餐優惠最低6折起，還有大薯買1送1，就是讓人春遊野餐、聚餐一起吃起來。無論是多人組合炸雞桶加蛋撻、或是下午茶必吃的蛋撻加無糖茶組合，都趁這波優惠開吃。



全文介紹：大薯買一送一！肯德基蛋撻套餐62折 大薯買一送一，肯德基6大優惠一次吃。



▲肯德基春遊優惠季優惠，蛋撻炸雞套餐62折起、大薯買一送一 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理



▲肯德基蛋撻加炸雞優惠餐，肯德基蛋撻禮盒優惠同步回歸 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

麥當勞 白色情人節推薦優惠

草莓控要吃！麥當勞草莓季這次在3/12起正式登場，帶來全新草莓甜點、草莓飲品，一次滿足草莓控。這次麥當勞新推出「草莓脆可可冰炫風」以及新飲品「草莓氣泡飲」，此外還有人氣回歸的「草莓優格雙餡派」，通通在3/12起同步開賣，草莓控一定要衝。



全文介紹：麥當勞3大草莓甜點！麥當勞草莓脆可可冰炫風 草莓優格雙餡派，草莓控開吃。



▲麥當勞草莓季3款新品，草莓脆可可冰炫風、草莓氣泡飲、草莓優格雙餡派 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理



▲麥當勞草莓季甜點，草莓脆可可冰炫風 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理

必勝客 白色情人節推薦優惠

必勝客這次的聯名新品推出套餐優惠，「私房紅燒牛比薩獨享餐」，一個獨享比薩，搭配副食3份、飲料1份，享優惠價249元，而燉飯「私房紅燒牛獨享燉飯」單點209元，還能加價25元升級套餐，包含1份副食與飲料，上班族午餐可以吃，下班後的獨享晚餐也能吃。



全文介紹：必勝客牛肉鍋披薩再升級！必勝客紅燒牛肉披薩 紅燒牛肉燉飯，獨享披薩7折開吃。



▲必勝客攜手富錦樹台菜香檳、民生輝溫體牛肉鍋，推出新品私房紅燒牛比薩 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理



▲必勝客攜手富錦樹台菜香檳、民生輝溫體牛肉鍋，推出新品私房紅燒牛比薩、私房紅燒牛獨享燉飯 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理

摩斯漢堡 白色情人節推薦優惠

摩斯漢堡這次不只賣漢堡還賣花，特別針對白色情人節推出特別版「奶油萵苣大花束」，打造最實際、最實在的浪漫花束。此外，摩斯漢堡這次針對34週年生日慶，推出會員限定超值優惠。自即日起至4/30，在MOS Order APP「安心取溫馨送」推出專屬優惠組合，包含大杯冰紅茶買3送2，早餐、午晚餐、點心組合買3送1。此外還有人氣早餐組360元、雙人早餐630元，午晚餐與點心組最低300元起，通通限量開搶。



▲摩斯漢堡奶油萵苣大花束，摩斯漢堡情人節花束必買 / 摩斯漢堡提供、WalkerLand窩客島整理



▲摩斯漢堡針對週年慶，在摩斯APP推出優惠組合 / 摩斯漢堡提供、WalkerLand窩客島整理

繼光香香雞 白色情人節推薦優惠

買一送一、五折炸物都要吃！繼光香香雞無預警推出春季限定優惠，在3/3～4/2長達一個月的期間內，推出三大優惠方案，包括最低19元加價購、5折炸雞套餐，甚至連隱藏版新品「紅藜甜甜圈」也推出買一送一優惠，讓大家在三月份吃好、吃飽超滿足，也不傷荷包。



全文介紹：買一送一甜甜圈吃！繼光香香雞3大優惠「19元地瓜球 5折炸雞餐」。



▲繼光香香雞買一送一、5折優惠/ WalkerLand窩客島整理提供



▲繼光香香雞推薦必點「奶辣腿丁」/ WalkerLand窩客島整理提供

38拿坡里 白色情人節推薦優惠

拿坡里披薩・炸雞在3/6-3/19期間，在全台門市同步推出生日慶優惠，所有粉絲都能享外帶或內用大披薩210元、以及五塊炸雞特價210元優惠，換算下來相當於53折起。拿坡里披薩嚴選天然發酵麵糰，搭配滿滿餡料，本次優惠活動可以任選口味。此外，粉絲們吃不膩的五塊炸雞則選用國產雞肉，醃製入味後裹上黃金炸粉，外皮酥脆、肉質鮮嫩，無論是內用、外帶都可享優惠。



全文介紹：拿坡里壽星優惠53折！拿坡里披薩・炸雞生日優惠53折，1997年出生喝1元大可樂。



▲拿坡里披薩・炸雞 生日慶優惠，披薩下殺53折起 / 拿坡里提供、WalkerLand窩客島整理



▲拿坡里披薩・炸雞 生日慶優惠，披薩炸雞優惠價210元，下殺53折起 / 拿坡里提供、WalkerLand窩客島整理

三商炸雞 白色情人節推薦優惠

三商炸雞新品青花椒炸雞，使用炸雞胸排使用多種辛香料醃製，搭配獨家脆皮炸粉，打造香麻不嗆辣的風味。這次推出「青花椒綜合桶」包含3塊青花椒胸排與3塊義式炸雞，一次滿足香麻與酥脆的雙重口感。配合新品上市，三商炸雞推出優惠「青花椒綜合桶」加5塊炸雞「炸雞歡樂桶」，1+1組合優惠399元。



全文介紹：青花椒炸雞新歡！三商炸雞青花椒炸雞桶61折，228優惠399元吃炸雞兩桶。



▲三商炸雞新品青花椒炸雞，青花椒綜合桶優惠 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理



▲三商炸雞新品青花椒炸雞，青花椒綜合桶1+1兩桶399元 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

bb.q CHICKEN 白色情人節推薦優惠

三月就是要吃炸雞慶祝！bb.q CHICKEN為歡慶婦女節，特別推出超值優惠，讓炸雞控吃得開心又划算。從3月3日到3月31日，內用或外帶消費滿399元，就能用125元加購一份原價249元的調味雞翅，等於半價入手！四種口味任選，包括香甜濃郁的蜂蜜蒜味、經典鹹甜的韓式甘醬、濃醇邪惡的起司，以及帶點辣勁的燒肉風味，每一口都讓人停不下來。不論是跟閨蜜約會、家人聚餐，還是自己獨享這份美味，都是最棒的選擇。



全文介紹：炸雞控吃半價優惠！bb.q CHICKEN「半價雞翅 免費炸物」整個3月都有。



▲bb.q CHICKEN炸雞翅半價優惠 / bb.q CHICKEN 提供、WalkerLand窩客島整理



▲bb.q CHICKEN韓式炸雞整個三月都有半價優惠 / bb.q CHICKEN 提供、WalkerLand窩客島整理