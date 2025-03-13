必勝客牛肉鍋披薩再升級！必勝客近期與米其林名店「富錦樹台菜香檳、民生輝溫體牛肉鍋」攜手合作，推出超狂牛肉鍋披薩，這次再加碼推出升級版「私房紅燒牛獨享系列」，推出私房紅燒牛比薩、私房紅燒牛燉飯，不用揪團、自己一個人也能獨享開吃。



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▲必勝客攜手富錦樹台菜香檳、民生輝溫體牛肉鍋，推出新品私房紅燒牛比薩、私房紅燒牛獨享燉飯 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理



這次必勝客再度攜手「富錦樹台菜香檳」以及旗下「民生輝溫體牛肉鍋」，聯名推出全新「私房紅燒牛獨享系列」特別為單人獨享設計，不用揪團、自己一個人也能開吃牛牛大餐。其中，「私房紅燒牛比薩」以Q彈餅皮為基底，鋪上濃郁莫扎瑞拉起司、紅燒牛肉片，搭配洋蔥、番茄與蔥花增添層次。另一款「私房紅燒牛獨享燉飯」則以蒜香清炒醬為基底，搭配洋蔥、番茄、花椰菜，經212℃高溫紙包封烤技術鎖住醬香，讓牛肉風味更濃郁，自己獨享也能開吃。



▲必勝客攜手富錦樹台菜香檳、民生輝溫體牛肉鍋，推出新品私房紅燒牛比薩 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理

必勝客 私房紅燒牛系列新品

必勝客這次的聯名新品推出套餐優惠，「私房紅燒牛比薩獨享餐」，一個獨享比薩，搭配副食3份、飲料1份，享優惠價249元，而燉飯「私房紅燒牛獨享燉飯」單點209元，還能加價25元升級套餐，包含1份副食與飲料，上班族午餐可以吃，下班後的獨享晚餐也能吃。▲必勝客攜手富錦樹台菜香檳、民生輝溫體牛肉鍋，新品私房紅燒牛獨享燉飯，優惠套餐7折起 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理

私房紅燒牛比薩獨享餐

販售期間：3/11-售完為止

餐點內容：私房紅燒牛獨享比薩1份+副食3份+飲料1份

販售通路：

必勝客官網及PK雙饗卡APP：嚐鮮優惠價249元 (原價354元)。

外送平台上全台必勝客：foodpanda 獨家販售



私房紅燒牛獨享燉飯

販售期間：3/11-售完為止

餐點內容：私房紅燒牛獨享燉飯，單點或套餐

訂購管道：必勝客官網及PK雙饗卡APP

販售通路：

必勝客官網及PK雙饗卡APP：單點209元，升級套餐+25元。

外送平台上全台必勝客：foodpanda 獨家販售