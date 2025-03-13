肯德基春遊優惠，要吃買一送一！這次肯德基在3/14-3/31期間，推出「炸雞、蛋撻」套餐優惠最低6折起，還有大薯買1送1，就是讓人春遊野餐、聚餐一起吃起來。無論是多人組合炸雞桶加蛋撻、或是下午茶必吃的蛋撻加無糖茶組合，都趁這波優惠開吃。



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▲肯德基春遊優惠季優惠，蛋撻炸雞套餐62折起、大薯買一送一 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理



這次肯德基春遊優惠無論多人聚餐、獨享通通超省。其中包含炸雞桶餐「春遊歡聚激省桶」，5塊咔啦脆雞加2顆蛋撻優惠價299元，相當於直接打67折。蛋撻控的下午茶則推薦「蛋撻+無糖茉莉綠茶」雙人組合，4顆蛋撻搭配2杯綠茶只要159元，甜點搭茶剛剛好。此外還有經典蛋撻禮盒優惠回歸，6顆蛋撻加4塊上校雞塊，205元就有。



▲肯德基蛋撻加炸雞優惠餐，肯德基蛋撻禮盒優惠同步回歸 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

肯德基 春遊優惠季優惠活動

此外，肯德基也推出推出個人套餐6折起，「咔啦脆雞+薯條+蛋撻+可樂」200元有找、一次通通吃得到。使用PK雙饗卡APP還可享有「大薯買1送1」限定優惠，讓速食控就算不是正餐、吃下午茶也超划。肯德基再加碼，即日起至3月31日，登入APP還能抽萬元旅遊金，點餐還有最高2.5%回饋。▲肯德基春遊優惠季優惠，個人套餐6折起、APP限定大薯買一送一 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/3/14-3/31

活動內容：

歡聚蛋撻禮盒優惠

優惠代碼：40649

優惠內容：原味蛋撻 x6+上校雞塊 x4

優惠價：$205元



雙人午茶組

優惠代碼：50459

優惠內容：原味蛋撻x4+無糖茉莉綠茶(小)x2

優惠價：$159



天天激省餐

優惠代碼：40531

優惠內容：咔啦脆雞 x2+原味蛋撻 x1+無糖茉莉綠茶(小) x1

優惠價：$139



天天激省餐

優惠代碼：40660

優惠內容：咔啦脆雞x2+香酥脆薯(小)x1+原味蛋撻x2+百事可樂(中)x1

優惠價：$195



春遊歡聚激省桶

優惠代碼：40663

優惠內容：咔啦脆雞x5+原味蛋撻x2

優惠價：$299



PK雙饗卡APP 大薯買一送一

優惠代碼：40648

優惠內容：香酥脆薯(大)買一送一

優惠價：$66