為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 大薯買一送一！肯德基蛋撻套餐62折 大薯買一送一，肯德基6大優惠一次吃。

大薯買一送一！肯德基蛋撻套餐62折 大薯買一送一，肯德基6大優惠一次吃。

肯德基 炸雞 蛋撻 優惠 more
2025-03-13 11:29:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：肯德基
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

肯德基春遊優惠，要吃買一送一！這次肯德基在3/14-3/31期間，推出「炸雞、蛋撻」套餐優惠最低6折起，還有大薯買1送1，就是讓人春遊野餐、聚餐一起吃起來。無論是多人組合炸雞桶加蛋撻、或是下午茶必吃的蛋撻加無糖茶組合，都趁這波優惠開吃。

推薦閱讀：奶茶控喝UG買一送一！UG新品哈瓜奶茶開喝，免費送限量告五人CD吊飾。

▲肯德基春遊優惠季優惠，蛋撻炸雞套餐62折起、大薯買一送一 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

這次肯德基春遊優惠無論多人聚餐、獨享通通超省。其中包含炸雞桶餐「春遊歡聚激省桶」，5塊咔啦脆雞加2顆蛋撻優惠價299元，相當於直接打67折。蛋撻控的下午茶則推薦「蛋撻+無糖茉莉綠茶」雙人組合，4顆蛋撻搭配2杯綠茶只要159元，甜點搭茶剛剛好。此外還有經典蛋撻禮盒優惠回歸，6顆蛋撻加4塊上校雞塊，205元就有。

▲肯德基蛋撻加炸雞優惠餐，肯德基蛋撻禮盒優惠同步回歸 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理



此外，肯德基也推出推出個人套餐6折起，「咔啦脆雞+薯條+蛋撻+可樂」200元有找、一次通通吃得到。使用PK雙饗卡APP還可享有「大薯買1送1」限定優惠，讓速食控就算不是正餐、吃下午茶也超划。肯德基再加碼，即日起至3月31日，登入APP還能抽萬元旅遊金，點餐還有最高2.5%回饋。

▲肯德基春遊優惠季優惠，個人套餐6折起、APP限定大薯買一送一 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理
 

肯德基 春遊優惠季優惠活動

活動期間：2025/3/14-3/31
活動內容：
歡聚蛋撻禮盒優惠
優惠代碼：40649
優惠內容：原味蛋撻 x6+上校雞塊 x4
優惠價：$205元

雙人午茶組
優惠代碼：50459
優惠內容：原味蛋撻x4+無糖茉莉綠茶(小)x2
優惠價：$159

天天激省餐
優惠代碼：40531
優惠內容：咔啦脆雞 x2+原味蛋撻 x1+無糖茉莉綠茶(小) x1
優惠價：$139

天天激省餐
優惠代碼：40660
優惠內容：咔啦脆雞x2+香酥脆薯(小)x1+原味蛋撻x2+百事可樂(中)x1
優惠價：$195

春遊歡聚激省桶
優惠代碼：40663
優惠內容：咔啦脆雞x5+原味蛋撻x2
優惠價：$299

PK雙饗卡APP 大薯買一送一
優惠代碼：40648
優惠內容：香酥脆薯(大)買一送一
優惠價：$66

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#肯德基
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
奶茶控喝UG買一送一！UG新品哈瓜奶茶開喝，免費送限量告五人CD吊飾。
 編輯 張人尹
肯德基3折開吃！肯德基咔啦雞腿堡第2件3折，WBC經典賽加碼優惠4款開吃。
 編輯 張人尹
肯德基開工優惠半價！咔啦雞腿堡第二件5折 薯條QQ球買一送一，肯德基14優惠攻略。
 編輯 張人尹
推薦商品
keyboard_arrow_up