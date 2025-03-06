拿坡里壽星優惠53折！拿坡里披薩・炸雞為了慶祝28歲生日，自3/6起針對披薩、炸雞通通推出優惠，全台粉絲都能享受披薩、炸雞210元優惠價，直接下殺53折起。此外，拿坡里還有壽星限定加碼活動，讓1997年出生的粉絲可享1元飲料加購，用最狂壽星優惠跟速食控一起慶生。



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▲拿坡里披薩・炸雞 生日慶優惠，披薩下殺53折起 / 拿坡里提供、WalkerLand窩客島整理



拿坡里披薩・炸雞在3/6-3/19期間，在全台門市同步推出生日慶優惠，所有粉絲都能享外帶或內用大披薩210元、以及五塊炸雞特價210元優惠，換算下來相當於53折起。拿坡里披薩嚴選天然發酵麵糰，搭配滿滿餡料，本次優惠活動可以任選口味。此外，粉絲們吃不膩的五塊炸雞則選用國產雞肉，醃製入味後裹上黃金炸粉，外皮酥脆、肉質鮮嫩，無論是內用、外帶都可享優惠。



▲拿坡里披薩・炸雞 生日慶優惠，披薩炸雞優惠價210元，下殺53折起 / 拿坡里提供、WalkerLand窩客島整理

拿坡里披薩・炸雞 生日慶優惠

此外，拿坡里披薩・炸雞再加碼，3/6-3/8活動期間內，只要1997年（民國86年）出生的粉絲，憑身份證件購買大披薩或五塊炸雞，就能用1元加購1.25L大可樂。披薩、炸雞一次滿足，再搭配超大瓶可樂，就是最過癮的慶生組合。▲拿坡里披薩・炸雞 生日慶優惠，1997年出生憑證件可享1元可樂加購 / 拿坡里提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/03/06-03/19

活動內容：

大披薩任選口味，特價210元（原價390元）

五塊炸雞，特價210元（原價325元）



拿坡里披薩・炸雞 1997壽星優惠

活動期間：2025/03/06-03/08

活動內容：凡出生年份為1997年或民國86年，點購大披薩或五塊炸雞，憑身份證件，即可1元加購1.25L飲料一瓶。