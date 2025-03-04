全新2025年麥當勞甜心卡來了！這一次不僅延續了超值優惠的傳統，更大幅升級為「實體+數位雙享版」，讓甜心卡的便利性全面提升。無論是實體卡片收藏控，還是數位世代的手機族，都能找到最適合自己的使用方式。今年的甜心卡將從3月12日起正式開賣，每包售價39元。





相較於過去甜心卡只能在櫃檯使用，今年全新升級的甜心卡同步支援麥當勞APP綁定功能。只要將甜心卡包中的數位序號掃描並綁定在APP中，未來一年都可以隨時打開APP的「甜心卡專區」，自由搭配喜愛的A區與B區商品，取得「甜心優惠券」。不論是在自助點餐機掃碼，還是到得來速點餐區，只要輕輕一掃，就能立即享受買A送B的超值優惠。完全免去忘記帶卡的煩惱，讓使用甜心卡的便利度大幅提升。



除了數位體驗升級，今年的實體甜心卡也換上全新面貌，以三款經典麥當勞人氣商品為設計主題，包括「薯條紅」、「蛋捲藍」、「鷄塊黃」三種限量款式。不僅是優惠工具，更成為許多忠實粉絲搶收藏的必備單品。對於熱愛麥當勞的消費者來說，甜心卡已經不只是單純的折扣卡，更是一年一度的必收藏紀念品。39元的價格，帶來一整年的超值優惠與滿滿儀式感，成為不少甜心卡老粉絲每年期待的麥當勞盛事。



麥當勞甜心卡數位化「買A送B」一整年

買A

經典那堤（冰／熱）、經典卡布奇諾（冰／熱）、經典美式咖啡（冰／熱）、蜂蜜紅茶（冰）、蜂蜜奶茶（冰／熱）、焦糖奶茶（冰）、奶茶（冰）、中杯汽水、中杯冰紅茶（檸檬風味）、中杯冰紅茶（無糖）、中杯冰綠茶（無糖）、4塊麥克鷄塊、6塊麥克鷄塊、10塊麥克鷄塊、大包薯條、大杯玉米湯、OREO冰炫風、雙倍OREO冰炫風

送B

中杯汽水、中杯冰紅茶（檸檬風味）、中杯冰紅茶（無糖）、中杯冰綠茶（無糖）、經典美式咖啡（冰／熱）、薯餅（上午10：30前供應）、蛋捲冰淇淋、小包薯條、紅茶（熱）、奶茶（熱）